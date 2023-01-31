«У меня был Кубок мира, и я увидел, что Месси делает круг почета с другим. Я рассказал ему, что он делал это не с оригиналом, мы посмеялись». Ди Мария о ненастоящем трофее

вспомнил о забавном случае после финала чемпионата мира.

«У меня был кубок, и я фотографировался со своей семьей. Затем я увидел, что Лео [Месси] делает круг почета с другим [кубком]. Я подумал, что у меня фальшивка, но рядом со мной стояли два человека из ФИФА, которые сказали, что у меня оригинал.

Потом я пошел к Лео и мы с ним посмеялись, потому что рассказал ему, что он делал все это не с оригинальным [трофеем]», – сказал полузащитник « » и сборной Аргентины.

В финале сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, пен. 4:2).

Месси держит ненастоящий Кубок мира на одном фото из поста с рекордным числом лайков в инстаграме. Его сделали и привезли в качестве талисмана болельщики