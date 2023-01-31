«У меня был Кубок мира, и я увидел, что Месси делает круг почета с другим. Я рассказал ему, что он делал это не с оригиналом, мы посмеялись». Ди Мария о ненастоящем трофее
Анхель Ди Мария вспомнил о забавном случае после финала чемпионата мира.
«У меня был кубок, и я фотографировался со своей семьей. Затем я увидел, что Лео [Месси] делает круг почета с другим [кубком]. Я подумал, что у меня фальшивка, но рядом со мной стояли два человека из ФИФА, которые сказали, что у меня оригинал.
Потом я пошел к Лео и мы с ним посмеялись, потому что рассказал ему, что он делал все это не с оригинальным [трофеем]», – сказал полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины.
В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, пен. 4:2).
Месси держит ненастоящий Кубок мира на одном фото из поста с рекордным числом лайков в инстаграме. Его сделали и привезли в качестве талисмана болельщики
Переведено..
Я так один раз пацанами во двор из России привез Беломор канал папиросы
Мы их скурили быстро
Потом ребята приходили, удивлялись что за вечеринка травокуров случилась
Бабки есть ,если что.
Мыло скинуть?