«У меня был Кубок мира, и я увидел, что Месси делает круг почета с другим. Я рассказал ему, что он делал это не с оригиналом, мы посмеялись». Ди Мария о ненастоящем трофее

Теги ПСЖ Ювентус Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Анхель Ди Мария ЧМ-2022 Футбол

Анхель Ди Мария вспомнил о забавном случае после финала чемпионата мира.

«У меня был кубок, и я фотографировался со своей семьей. Затем я увидел, что Лео [Месси] делает круг почета с другим [кубком]. Я подумал, что у меня фальшивка, но рядом со мной стояли два человека из ФИФА, которые сказали, что у меня оригинал. 

Потом я пошел к Лео и мы с ним посмеялись, потому что рассказал ему, что он делал все это не с оригинальным [трофеем]», – сказал полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины. 

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, пен. 4:2). 

Месси держит ненастоящий Кубок мира на одном фото из поста с рекордным числом лайков в инстаграме. Его сделали и привезли в качестве талисмана болельщики

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13 комментариев

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Muhammad Juraev
Поклонники фрукта всю жизнь говорили, что Месси со сборной ноль, а сейчас не могут терпеть один интервью, где он говорит о своём ЧМ 😂
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Muhammad Juraev
Ответ А. Мостовой
скажите спасибо судьям и купленным пенкам
"У меня всё ещё бомбит от ЧМ Месси и от перехода моего фрукта в любительский футбол"
Переведено..
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Rahym Hommadow
Ответ А. Мостовой
скажите спасибо судьям и купленным пенкам
Да я тоже скинул
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Rahym Hommadow
Ответ инок
Надо у Аргентины отобрать чемпионство и начинать Чемпионат Мира заново))
Отдать УКРАИНУ да
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-1
-1
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kupezz
Ответ Леван Мкртчян
Судя по твоим бесконечным упоминаниям про заряженных судеек и купленных пенках, ты должно быть хорошо информирован и разбираешься в вопросе. Скажи, к кому и куда надо обратиться по вопросу прохода Милана в игре с Тотенхемом в ЛЧ и ....вот еще.....нужно организовать пару пеналей в ворота Удинезе в следующем туре Серии А. Бабки есть ,если что. Мыло скинуть?
Всегда удивляли такие люди, которые на полном серьезе думают или говорят, что судью чемпионата мира можно купить и тем более судью финала, также как и в ЛЧ. Как они себе это представляют?)))
+2
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+2
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qqblt
Как бы пора заканчивать воспоминания и писать письма самим себе и снова начинать играть в футбол? Вроде все уже все рассказали о чувствах и моментах
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-1
-1
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инок
Надо у Аргентины отобрать чемпионство и начинать Чемпионат Мира заново))
0
-1
-1
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Тор 100
Рад за этих парней
+3
-1
+2
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Дмитрий Гудков
Курьёзный случай получился
Я так один раз пацанами во двор из России привез Беломор канал папиросы
Мы их скурили быстро
Потом ребята приходили, удивлялись что за вечеринка травокуров случилась
+4
0
+4
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nugoboss
Какая бы история не было самое главное что Месси выиграл и он вполне заслуженно стал обладателем чемпионата мира.
+8
-3
+5
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Леван Мкртчян
Ответ А. Мостовой
скажите спасибо судьям и купленным пенкам
Судя по твоим бесконечным упоминаниям про заряженных судеек и купленных пенках, ты должно быть хорошо информирован и разбираешься в вопросе. Скажи, к кому и куда надо обратиться по вопросу прохода Милана в игре с Тотенхемом в ЛЧ и ....вот еще.....нужно организовать пару пеналей в ворота Удинезе в следующем туре Серии А.
Бабки есть ,если что.
Мыло скинуть?
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AF007
Оригинал выиграл рыгалдыч той ночью на приставке
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А. Мостовой
скажите спасибо судьям и купленным пенкам
+5
-13
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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