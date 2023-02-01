Альварес о победе Аргентины на ЧМ: «Замечательный опыт, к которому мы долго шли. Игра бок о бок с такими игроками, как Месси и Ди Мария, помогает становиться лучше»
Хулиан Альварес высказался о победе сборной Аргентины на чемпионате мира.
«Это был замечательный опыт, к которому мы так долго шли! Я не знаю, было ли это предначертанием, была ли это судьба, но мы долгое время выступали действительно хорошо.
Мы приехали на турнир с серий без поражений, мы вообще мало проигрывали, а также выиграли Кубок Америки. Так что мы подошли к соревнованию в очень хорошей форме.
У нас был сильный состав. Игра бок о бок с лучшими игроками, такими как Месси и Ди Мария, помогает становиться лучше, и мы смогли это сделать, работая с этой группой игроков, чтобы добиться больших успехов», – сказал нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины.
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