Альварес о победе Аргентины на ЧМ: «Замечательный опыт, к которому мы долго шли. Игра бок о бок с такими игроками, как Месси и Ди Мария, помогает становиться лучше»

высказался о победе сборной на чемпионате мира.

«Это был замечательный опыт, к которому мы так долго шли! Я не знаю, было ли это предначертанием, была ли это судьба, но мы долгое время выступали действительно хорошо.

Мы приехали на турнир с серий без поражений, мы вообще мало проигрывали, а также выиграли Кубок Америки. Так что мы подошли к соревнованию в очень хорошей форме.

У нас был сильный состав. Игра бок о бок с лучшими игроками, такими как и Ди Мария, помогает становиться лучше, и мы смогли это сделать, работая с этой группой игроков, чтобы добиться больших успехов», – сказал нападающий « » и сборной Аргентины.