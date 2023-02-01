Альварес о победе Аргентины на ЧМ: «Замечательный опыт, к которому мы долго шли. Игра бок о бок с такими игроками, как Месси и Ди Мария, помогает становиться лучше»

Теги ПСЖ Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Анхель Ди Мария ЧМ-2022 Хулиан Альварес Футбол

Хулиан Альварес высказался о победе сборной Аргентины на чемпионате мира. 

«Это был замечательный опыт, к которому мы так долго шли! Я не знаю, было ли это предначертанием, была ли это судьба, но мы долгое время выступали действительно хорошо.

Мы приехали на турнир с серий без поражений, мы вообще мало проигрывали, а также выиграли Кубок Америки. Так что мы подошли к соревнованию в очень хорошей форме.

У нас был сильный состав. Игра бок о бок с лучшими игроками, такими как Месси и Ди Мария, помогает становиться лучше, и мы смогли это сделать, работая с этой группой игроков, чтобы добиться больших успехов», – сказал нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины.

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17 комментариев

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Goofts
Ответ инок
Хулиан - трудяга и пахарь. В доле успеха Аргентины на ЧМ есть и его большая заслуга.
Третий по вкладу в успех Аргентины после Месси и Мартинеса
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Великий Алонсо
Господи, да всем насрать
Великий алонсо потерпи немного, еще месяц и дорога к психодинспансер открыта на распашку. Кто знает после лечение вдруг полюбишь действующих чемпионов МИРА. Не падай духом))
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Совесть Черданцева
Ответ Великий Алонсо
Господи, да всем насрать
А если бы чм взял Криштиану...
Страшно представить что было бы в таком случае. Но ты бы так не говорила, лицемерка
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Кино Музыка
Какой-то мессифоб всех минусует. И не лень человеку)
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Совесть Черданцева
Ответ Мадрид наказывает!
Ноунейм никак не может прийти в себя и понять, что судейский зимний недокубок никому не интересен))
Пожарных вызвать?
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Совесть Черданцева
На самом деле я был восхищен Хулианом. Вроде совсем юнец, а стал третьим лучшим бомбардиром чемпионата.
+1
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Мадрид наказывает!
Ноунейм никак не может прийти в себя и понять, что судейский зимний недокубок никому не интересен))
+1
-2
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инок
Хулиан - трудяга и пахарь. В доле успеха Аргентины на ЧМ есть и его большая заслуга.
+3
-2
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alexis2020
Ответ Фанат Лионеля Месси
Альварес красавчик В полуфинале просто уничтожил Хорватию
Сольный проход был шикарный, пусть в конце и чуть чуть повезло)
0
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alexis2020
Один из самых приличных игроков сборной Аргентины
+1
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otchim kaloeda
Ответ Великий Алонсо
Господи, да всем насрать
Аль Nasratь
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Moscwow
Короткий пенальтист должен быть благодарен до конца жизни Ди Марии за два трофея со сборной и судьям
0
-4
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Фанат Лионеля Месси
Альварес красавчик
В полуфинале просто уничтожил Хорватию
+3
-4
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Oleg
Ответ Великий Алонсо
Господи, да всем насрать
Ты хотела сказать Наср Аль?
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Великий Алонсо
Господи, да всем насрать
+5
-9
-4
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ShelpeckZ
Особенно Альварес к этому долго шел 😂
0
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Sevuska
Четыре гола и один ассист - хороший вклад Альвареса в победу сборной
0
-2
-2
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