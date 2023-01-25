Альварес о победе на ЧМ: «Помочь Месси достичь того, к чему он стремился все эти годы, – огромная радость и гордость. Лео был нашим кумиром в детстве»
Хулиан Альварес высказался о победе на чемпионате мира-2022.
«Мы выросли, наблюдая, как Месси играет, он был нашим кумиром [в детстве].
Переход от того, чтобы наблюдать за ним и болеть за сборную, к тому, чтобы наравне [с Месси] представлять страну, приносить радость людям, иметь возможность внести свой вклад в команду и помогать Лео достичь того, к чему он так стремился все эти годы, – это огромное удовлетворение, радость и очень большая гордость для меня», – сказал нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины в интервью DAZN.
А ты - продолжай завидовать, преисполненный ЧСД))
1. Месси
2. Макалистер, Де поль, Альварес, Дибу, Скалони
3. Вся команда
Но Энцо тоже достоин.
Д. Стэтхэм