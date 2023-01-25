Альварес о победе на ЧМ: «Помочь Месси достичь того, к чему он стремился все эти годы, – огромная радость и гордость. Лео был нашим кумиром в детстве»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Хулиан Альварес Футбол

Хулиан Альварес высказался о победе на чемпионате мира-2022.

«Мы выросли, наблюдая, как Месси играет, он был нашим кумиром [в детстве].

Переход от того, чтобы наблюдать за ним и болеть за сборную, к тому, чтобы наравне [с Месси] представлять страну, приносить радость людям, иметь возможность внести свой вклад в команду и помогать Лео достичь того, к чему он так стремился все эти годы, – это огромное удовлетворение, радость и очень большая гордость для меня», – сказал нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины в интервью DAZN.

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30 комментариев

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Summer
Ответ 9chymzyxvz
Да просто модно приписывать это кому угодно но не Месси))) 1. Месси 2. Макалистер, Де поль, Альварес, Дибу, Скалони 3. Вся команда
Почему Дибу его называют
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9chymzyxvz
Ответ mr kovalsky
Да чет не чувствуется что рады, в каждом интервью боготворят месси, который тащил сборную за счет левых пенок
Ясно все с тобой))))))
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relax4076
Ответ Arthur Jacob
Приз дают до 21 года, Альваресу уже 22
понял спасибо
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Сергей Посохов
Ответ Caterina
Рыдай, неудачнег)) Аргентина - Чемпион мира! 😁
Шейхи гному подарили кубок чтоб не скулил. Сам то не может но шейх поможет
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Caterina
Ответ Сергей Посохов
Опять фанатью гнома правда глаза режет
Рыдай, неудачнег)) Аргентина - Чемпион мира! 😁
0
0
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mr kovalsky
Ответ 9chymzyxvz
Конечно рады) просто его чувства могут понять только те, кто фанатеет от Месси) как я например пхаха
Да чет не чувствуется что рады, в каждом интервью боготворят месси, который тащил сборную за счет левых пенок
0
-1
-1
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Сергей Посохов
Ответ Caterina
Они как-нибудь сами разберутся, что их мотивировало, и ради кого выиграли. Главное, выиграли! Поэтому они - герои для своего народа. А ты - продолжай завидовать, преисполненный ЧСД))
Опять фанатью гнома правда глаза режет
0
-1
-1
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Caterina
Ответ Сергей Посохов
Так ни у кого из игроков и не появилось чувства собственного достоинства. Продолжают нализывать гному. Хоть бы один заявил что достоин был выиграть а не ради гнома
Они как-нибудь сами разберутся, что их мотивировало, и ради кого выиграли. Главное, выиграли! Поэтому они - герои для своего народа.
А ты - продолжай завидовать, преисполненный ЧСД))
0
0
0
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Большой Сэми
Ответ Sweaty25
Хулиан - красавчик во всех смыслах. Трудяга и пахарь. Львиная доля успеха Аргентины на ЧМ - его заслуга.
Почитай, что такое "львиная доля" и подумай над своим комментарием
0
0
0
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Игорь Климов
Ответ Сергей Посохов
Так ни у кого из игроков и не появилось чувства собственного достоинства. Продолжают нализывать гному. Хоть бы один заявил что достоин был выиграть а не ради гнома
Чего ты тут несёшь?
+1
-2
-1
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9chymzyxvz
Ответ mr kovalsky
Такое впечатление будто они и не рады выигрывать кубок для себя и своих семьей
Конечно рады) просто его чувства могут понять только те, кто фанатеет от Месси) как я например пхаха
+2
-1
+1
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9chymzyxvz
Ответ Galano
Мне кажется львиная доля у Месси всё же
Да просто модно приписывать это кому угодно но не Месси)))
1. Месси
2. Макалистер, Де поль, Альварес, Дибу, Скалони
3. Вся команда
+4
0
+4
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Сергей Посохов
Ответ Игорь Климов
Лео Месси как капитан команды и истинный лидер, вместе со своими партнёрами привёл к победе на Чемпионате Мира сборную Аргентины!
Из гнома лидер как из меня балерина.
0
-3
-3
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Сергей Посохов
Так ни у кого из игроков и не появилось чувства собственного достоинства. Продолжают нализывать гному. Хоть бы один заявил что достоин был выиграть а не ради гнома
+1
-4
-3
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Tazemyrat Kemalow
Если любишь и уважаешь других, то тебя тоже будут любить и уважать! И тебя достигнет слава и величие также как Месси ☝️🇦🇷🏆👑👍! А если ты любишь только себя, то тебя достигнет Ал-насср ☝️👎😂🤣
+5
0
+5
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Oleg
Ответ relax4076
Я считаю этот парень больше Энцо заслужил звание лучшего молодога игрока ЧМ-2022
Ему 22 года, был бы на год моложе, отдали бы ему. Все таки 4 гола да еще и дубль в полуфинале.
Но Энцо тоже достоин.
+10
0
+10
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Arthur Jacob
Ответ relax4076
Я считаю этот парень больше Энцо заслужил звание лучшего молодога игрока ЧМ-2022
Приз дают до 21 года, Альваресу уже 22
+6
0
+6
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Kerim Sadykov
Ответ Тимофей Кушнир
Идол может помочь поклоннику добиться мечты. Но Альварес помог идолу достичь его мечты.
Как выпьем за этот тост!
+3
-1
+2
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luurluur96@gmail.com
За что минусы. Разве я не прав что ли
+1
-3
-2
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luurluur96@gmail.com
Да задолбали вы все своими подлизами
+2
-6
-4
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relax4076
Я считаю этот парень больше Энцо заслужил звание лучшего молодога игрока ЧМ-2022
+6
-2
+4
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AF007
Ответ Ignazio DE Alter
Он не заявляет, что он лучший в мире, но все почти говорят и признают его лучшим. Он не пытается отнимать голы у партнёров, не пытается улучшить свою статистику и ставить рекорды (по крайней мере открытым текстом об этом не говорит), но все его партнёры по команде хотят и стараются ему помочь в достижении в первую очередь его личных целей.
«Тот, кто ведёт себя смиренно, будет возвышен, тот, кто возвышает себя, будет унижен»

Д. Стэтхэм
+17
-9
+8
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Sweaty25
Ответ Ignazio DE Alter
Он не заявляет, что он лучший в мире, но все почти говорят и признают его лучшим. Он не пытается отнимать голы у партнёров, не пытается улучшить свою статистику и ставить рекорды (по крайней мере открытым текстом об этом не говорит), но все его партнёры по команде хотят и стараются ему помочь в достижении в первую очередь его личных целей.
Спортивная скромность вкупе с заряженностью на результат ведут за собой и заставляют людей рассматривать тебя в качестве примера для подражания. Как можно недолюбливать Лео, если он - прямое воплощение этих качеств?
+30
-2
+28
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Galano
Ответ Sweaty25
Хулиан - красавчик во всех смыслах. Трудяга и пахарь. Львиная доля успеха Аргентины на ЧМ - его заслуга.
Мне кажется львиная доля у Месси всё же
+22
-5
+17
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mr kovalsky
Такое впечатление будто они и не рады выигрывать кубок для себя и своих семьей
+7
-10
-3
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