Ди Мария о финале ЧМ: «У Франции было на целый мир меньше болельщиков, чем у Аргентины. С первого дня все хотели, чтобы Месси стал чемпионом»
Анхель Ди Мария высказался об уровне поддержки перед финалом чемпионата мира.
В решающем матче ЧМ-2022 сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, пен. 4:2).
– У меня такое ощущение, что Франция верила, что они победят, к тому же чемпионате мира ходили разговоры о том, что Аргентина играла грязно и вела себя неуместно. Как ты это воспринял?
– Судя по тому, что я видел на чемпионате мира и что произошло перед финалом, я думаю, что из-за Лео [Месси] у Франции было на целый мир меньше болельщиков, чем у Аргентины.
С первого и до последнего дня все хотели, чтобы Лео стал чемпионом, – сказал полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины.
Два легендарных игрока, которые всю карьеру стремились к этому и которых критиковали за отсутствие кубков в сборной. Жаль, что у Анхеля постоянно травмы, лучше дополнения нет в сборной для Лео.
Опытные многое дают молодняку, тем более в человеческом плане эти двое достойный пример.
В итоге оба забили в финале ЧМ!
Я ведь наоборот расписал что пенальти были очевидные в плей офф
Все смотрели получится или нет и это была хорошая история
С Саудитами проиграли в итоге , повлияла она на победу в чм?
С Польшей не забил , повлияла она на победу в чм ?
Остаются 3 пенки в плей офф , железобетоннее которых сложно представить )))
По фактам есть что ответить ?