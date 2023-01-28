Ди Мария о финале ЧМ: «У Франции было на целый мир меньше болельщиков, чем у Аргентины. С первого дня все хотели, чтобы Месси стал чемпионом»

Теги ПСЖ Ювентус Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Анхель Ди Мария ЧМ-2022 Футбол

Анхель Ди Мария высказался об уровне поддержки перед финалом чемпионата мира. 

В решающем матче  ЧМ-2022 сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, пен. 4:2).

– У меня такое ощущение, что Франция верила, что они победят, к тому же чемпионате мира ходили разговоры о том, что Аргентина играла грязно и вела себя неуместно. Как ты это воспринял?

– Судя по тому, что я видел на чемпионате мира и что произошло перед финалом, я думаю, что из-за Лео [Месси] у Франции было на целый мир меньше болельщиков, чем у Аргентины. 

С первого и до последнего дня все хотели, чтобы Лео стал чемпионом, – сказал полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины. 

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65 комментариев

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Манюшный
Ответ Зеленый хвостик
После того как франция подержала укр фашистов, весь мир болел против них.
Меньше телик смотри
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max payne
Ответ seka@
Откуда такая информация про "весь мир", по моему это мнение слегка преувеличено
жа практически все нейтральные болелы ставили на мессяна, кроме того франция и так чемпик прошлый раз.
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stif 95
ФИФА тоже с первого дня делала все для этого 🤷🏻‍♂️
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Ernest Imamov
Ответ Юрий Кечко
Из аула
Всё же не из потустороннего
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Serg Irk
Ребята, я не от мира сего, болел за Францию
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AnMe
Хотели и для Ди Марии тоже! Скромничает, парень, как и Лео.
Два легендарных игрока, которые всю карьеру стремились к этому и которых критиковали за отсутствие кубков в сборной. Жаль, что у Анхеля постоянно травмы, лучше дополнения нет в сборной для Лео.
Опытные многое дают молодняку, тем более в человеческом плане эти двое достойный пример.
В итоге оба забили в финале ЧМ!
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Gal98
Ответ 5rnk2r9wwp
А я хотел, чтобы чм взяла Бразилия 🤷‍♂️ По игре, самые интересные были, имхо.
По составу - сильнейшие, да. А по игре - нет, как оказалось. Расслабились в экстратайме, а аргентинцы собирались, напротив.
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Eduard Rastryopin
Ответ Экспертное мнение
Интересно, криштиботы, как считаете, почему никто не хотел, чтобы чемпионом мира стал Роналду? Вот и ответ на поверхности по поводу мнимого "спора" кто лучше, никому не нравится смотреть игру Кришти, мало зрелища когда игрок поджидает мячи у штанг для замыкания, людям нравится футбольный гений, магия и умная игра в исполнении Лео. Люди когда смотрят игру Лео, всегда ждут и говорят: "отдайте мяч Лео, мы хотим магию". А когда играет Кришти, люди чаще говорили: "можно не ставить стенку", "уберите бассейн с поля".
Напомните всем,кто там забил пенальти и замкнул в пустые с нарушением,которое сама ФИФА признала?
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Real_v_dushe
Шизонутые арги почувствовали, что мало кому этот второсортный турнир нинтересен и снова начали что-то набрасывать для пиара.
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Феоктист
Ответ Дмитрий
Все психически полноценные, с традиционными представлениями о дружбе, семье и жизни люди хотели победы Месси.
Да, дружок, объясняю тебе, что есть очень много людей в мире, которые и знать не знают кто такой Месси и это никак не влияет на их психическое здоровье, а вот слово болельщик производное от слова болеть. Желаю тебе здоровья.
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Юрий Кечко
Ответ Zidan GOAT
Да, хочу по фактам узнать, где это пенальти официально левыми признаются? Что за организация ?
Ты точно мне хотел ответить милок?
Я ведь наоборот расписал что пенальти были очевидные в плей офф
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нелюбитель футбола
Ответ Xm.md
Судьи тоже болели за Аргентину и рисовали левые пенки
Именно поэтому поставили их две в ворота аргов в финале... А-ха-ха-ха...
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muslim1978
Не в бровь, а в глаз!!!
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Юрий Кечко
Ответ Ernest Imamov
Весь мир? По ходу я из космоса за францию болел?
Из аула
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закрыт по беспределу
Ну.. за всех говорить нехорошо канеш
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Zidan GOAT
Ответ Юрий Кечко
Я выше провёл по губам таким актрисам как ты и парочке выше , и тебе также могу адресовать вопрос , по фактам есть что ответить ?)))
Да, хочу по фактам узнать, где это пенальти официально левыми признаются? Что за организация ?
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Юрий Кечко
Ответ Universal1000
Со сдутыми Погба, Канте и инородным тормозом сборной Бензема слетели бы по пенальти и после 3-3 тоже. Только в одной-восьмой. От Польши. Как в 2021-ом от команды такого же уровня, но с Сеферовичем вместо Леванда впереди. Проходили. Франции повезло с потерями короче.)
Швейцария на голову по уровню выше Польши если что
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Zidan GOAT
Ответ Юрий Кечко
Я выше провёл по губам таким актрисам как ты и парочке выше , и тебе также могу адресовать вопрос , по фактам есть что ответить ?)))
Да, хочу по фактам узнать где это официально пенальти левыми признают? Какая организация ?
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нелюбитель футбола
Ответ Zidan GOAT
Официально?)) Что блин? Что за чушь несут фанаты пешехода, которому аж 5 левых пенальти за весь турнир поставили ?)
Это были правые пенальти... И твоё мнение никого не интересует...
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Пенс
Так понятно. Поэтому так всё и завершилось. Катарцам бы фильмы снимать.
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Юрий Кечко
Ответ Zidan GOAT
Официально?)) Что блин? Что за чушь несут фанаты пешехода, которому аж 5 левых пенальти за весь турнир поставили ?)
Я выше провёл по губам таким актрисам как ты и парочке выше , и тебе также могу адресовать вопрос , по фактам есть что ответить ?)))
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Дима Трепутин
"Базара ноль" как говорится
Все смотрели получится или нет и это была хорошая история
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нелюбитель футбола
Ответ Ocelot
Он вообще в курсе что Роналду мировой лидер по фолловерам в инсте - так что думаю тех кто болел против Аргентины было явно больше. Да чего уж там я сам болел против Аргентины после выходок Мартинеса хоть и не фолловер Роналду
Мировой лидер по инсте?.. А-ха-ха-ха... Половина фолловеров Гешы это накрученные botы... Вот и всё "лидерство"... Настоящие болелы - на трибунах... И кого там было больше - все видели...
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Пенс
Ответ Дмитрий
Все психически полноценные, с традиционными представлениями о дружбе, семье и жизни люди хотели победы Месси.
забыл добавить ещё и ботоводов.
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Юрий Кечко
Ответ Xm.md
Судьи тоже болели за Аргентину и рисовали левые пенки
Ну давай разберём пенки
С Саудитами проиграли в итоге , повлияла она на победу в чм?
С Польшей не забил , повлияла она на победу в чм ?
Остаются 3 пенки в плей офф , железобетоннее которых сложно представить )))
По фактам есть что ответить ?
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