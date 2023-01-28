высказался об уровне поддержки перед финалом чемпионата мира.

В решающем матче сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, пен. 4:2).

– У меня такое ощущение, что Франция верила, что они победят, к тому же чемпионате мира ходили разговоры о том, что играла грязно и вела себя неуместно. Как ты это воспринял?

– Судя по тому, что я видел на чемпионате мира и что произошло перед финалом, я думаю, что из-за Лео [ ] у Франции было на целый мир меньше болельщиков, чем у Аргентины.

С первого и до последнего дня все хотели, чтобы Лео стал чемпионом, – сказал полузащитник « » и сборной Аргентины.