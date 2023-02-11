Эрнан Креспо: «Энцо – это Макелеле плюс Лэмпард. Он может стать одним из лучших полузащитников в истории»
Эрнан Креспо высоко оценил потенциал Энцо Фернандеса.
«Он очень, очень сильно осчастливил меня в декабре [победой] на чемпионате мира. Теперь он подарил мне счастье второй раз за короткий промежуток времени, потому что присоединился к «Челси». Я очень счастлив, очень горжусь им, потому что он очень, очень хороший парень.
Он [Фернандес] – это Макелеле плюс Лэмпард. Если вам нужно, чтобы он выступил на позиции Макелеле, то он может играть там очень хорошо.
У этого парня также есть хорошее голевое чутье, хороший удар из-за пределов штрафной, так что, если вам нужно, чтобы он играл под нападающим, как Лэмпард или Эссьен, то он может это сделать.
В современном футболе тренеру очень важно иметь игрока, который может играть на многих позициях. Он может делать все в полузащите. Он может стать одним из лучших полузащитников в истории», – сказал экс-форвард «Челси» и сборной Аргентины.
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Да и считать г+п у футболиста, который играл с такими монстрами как Роналду и Бензема бред сумасшедшего…
Вряд ли Энцо будет забивать столько же, сколько Лэмпс, да и как чистый опорник Макелеле - это целая эпоха.
Но Энцо очень универсальный и почти во всем очень хорош. А ему всего 21.
Энцо хейтят только за то, что он перешёл в Челси, и якобы переплатили.
За Тчуамени условного не переплатили, а за Энцо переплатили, понимать надо.
Летом Белингем за 150 перейдёт в Реал/Сити/Ливерпуль - тоже будут писать вау, вот это трансфер. Перейдёт в Челси - переплатили.
Лэмпард - 467 очков по системе гол+пас.
Ну и самое смешное, это сравнивать носатого с монстром отбора - Макелеле, в то время, как даже у Лэмпарда лучше отбор, чем у носатого... кринж