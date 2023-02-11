Эрнан Креспо: «Энцо – это Макелеле плюс Лэмпард. Он может стать одним из лучших полузащитников в истории»

высоко оценил потенциал .

«Он очень, очень сильно осчастливил меня в декабре [победой] на чемпионате мира. Теперь он подарил мне счастье второй раз за короткий промежуток времени, потому что присоединился к «Челси». Я очень счастлив, очень горжусь им, потому что он очень, очень хороший парень.

Он [Фернандес] – это Макелеле плюс Лэмпард. Если вам нужно, чтобы он выступил на позиции , то он может играть там очень хорошо.

У этого парня также есть хорошее голевое чутье, хороший удар из-за пределов штрафной, так что, если вам нужно, чтобы он играл под нападающим, как или Эссьен, то он может это сделать.

В современном футболе тренеру очень важно иметь игрока, который может играть на многих позициях. Он может делать все в полузащите. Он может стать одним из лучших полузащитников в истории», – сказал экс-форвард « » и сборной Аргентины.

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