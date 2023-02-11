Эрнан Креспо: «Энцо – это Макелеле плюс Лэмпард. Он может стать одним из лучших полузащитников в истории»

Теги Эрнан Креспо Челси Майкл Эссьен Клод Макелеле Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Энцо Фернандес Футбол

Эрнан Креспо высоко оценил потенциал Энцо Фернандеса

«Он очень, очень сильно осчастливил меня в декабре [победой] на чемпионате мира. Теперь он подарил мне счастье второй раз за короткий промежуток времени, потому что присоединился к «Челси». Я очень счастлив, очень горжусь им, потому что он очень, очень хороший парень.

Он [Фернандес] – это Макелеле плюс Лэмпард. Если вам нужно, чтобы он выступил на позиции Макелеле, то он может играть там очень хорошо.

У этого парня также есть хорошее голевое чутье, хороший удар из-за пределов штрафной, так что, если вам нужно, чтобы он играл под нападающим, как Лэмпард или Эссьен, то он может это сделать.

В современном футболе тренеру очень важно иметь игрока, который может играть на многих позициях. Он может делать все в полузащите. Он может стать одним из лучших полузащитников в истории», – сказал экс-форвард «Челси» и сборной Аргентины.

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31 комментарий

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rembrandao
Энцо - это Баринов + Зырянов
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Рахил Тагиев
Ответ Висита Эльмурзаев
универсальность Каземиро, который за всю карьеру играет только на цоп. ты гений
Ты голы Каземиро видел?
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Magmi
Ответ Reece24
Креспо играл и с тем, и с тем, знает о чем говорит. Вряд ли Энцо будет забивать столько же, сколько Лэмпс, да и как чистый опорник Макелеле - это целая эпоха. Но Энцо очень универсальный и почти во всем очень хорош. А ему всего 21. Энцо хейтят только за то, что он перешёл в Челси, и якобы переплатили. За Тчуамени условного не переплатили, а за Энцо переплатили, понимать надо. Летом Белингем за 150 перейдёт в Реал/Сити/Ливерпуль - тоже будут писать вау, вот это трансфер. Перейдёт в Челси - переплатили.
Да только время покажет кто прав, переплатили или нет. С деньгами, которые дают в АПЛ вообще не понятно, что норма, а что оверпрайс, если честно)
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Nico Boi
а может и не стать
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арт П
Ответ Великий Алонсо
Пиковый Криштиану Роналду - это Пеле + Марадона + Меси.
Как там штрафные?Даже пиковый Рон забивал меньше,( в течении сезона)
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Zidan GOAT
Ответ Висита Эльмурзаев
Модрич - 263 очков по системе гол+пас. Лэмпард - 467 очков по системе гол+пас. Ну и самое смешное, это сравнивать носатого с монстром отбора - Макелеле, в то время, как даже у Лэмпарда лучше отбор, чем у носатого... кринж
Такие игроки, как Модрич это не про статистику, а про футбол
Да и считать г+п у футболиста, который играл с такими монстрами как Роналду и Бензема бред сумасшедшего…
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Reece24
Ответ deimon7.7
Ну-ну, про Ренату Санчеса такие же песни напевали.
Качок-бегунок Санчес за всю жизнь отдал меньше тонких проникающих передач, чем Энцо в дебюте с Фулхемом.
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Висита Эльмурзаев
Ответ Rio de Janeiro
Надо брать выше: Энцо это сплав универсальности Каземиро, игрового интеллекта Бускетса, физики Канте и технической оснащённости Редондо
универсальность Каземиро, который за всю карьеру играет только на цоп. ты гений
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Born is the King
Ответ Al_Pachino...)
Макелеле плюс Лэмпард = Модрич. Один такой есть выиграл все что можно.
Бред. Просто бред
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Висита Эльмурзаев
Ответ Арсений Элин
Лэмпард возможно, но клод мекелеле?очень сомневаюсь....это чистый опорник собака,сразу на ум нголо канте приходит а из новых даже не знаю....
Лэмпард возможно? ахахаха, по игре в атаке ему до Лэмпарда так же далеко, как далеко до Макелеле при игре в обороне.
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Reece24
Креспо играл и с тем, и с тем, знает о чем говорит.

Вряд ли Энцо будет забивать столько же, сколько Лэмпс, да и как чистый опорник Макелеле - это целая эпоха.
Но Энцо очень универсальный и почти во всем очень хорош. А ему всего 21.

Энцо хейтят только за то, что он перешёл в Челси, и якобы переплатили.
За Тчуамени условного не переплатили, а за Энцо переплатили, понимать надо.

Летом Белингем за 150 перейдёт в Реал/Сити/Ливерпуль - тоже будут писать вау, вот это трансфер. Перейдёт в Челси - переплатили.
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Висита Эльмурзаев
Ответ Al_Pachino...)
Макелеле плюс Лэмпард = Модрич. Один такой есть выиграл все что можно.
Модрич - 263 очков по системе гол+пас.

Лэмпард - 467 очков по системе гол+пас.

Ну и самое смешное, это сравнивать носатого с монстром отбора - Макелеле, в то время, как даже у Лэмпарда лучше отбор, чем у носатого... кринж
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Висита Эльмурзаев
Ответ QWertY
Тот же Маунт лучше того же Ламперда. Так что не достижение
Лэмпард рекордсмен среди полузащитников по системе гол+пас, осознай тот факт, что за время существования футбол ни один полузащитник не набрал столько очков.
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yumurta
а будет новым Дринквотером
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Мишаня Кашников
дутый пузырь
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SCHOKKKK
Жду классной игры от Энцо сегодня. Как минимум, голевого действия
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deimon7.7
Ну-ну, про Ренату Санчеса такие же песни напевали.
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Blue Monster
А может не стать, слишком большие чеки ему выписывают
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Rio de Janeiro
Надо брать выше: Энцо это сплав универсальности Каземиро, игрового интеллекта Бускетса, физики Канте и технической оснащённости Редондо
+3
-3
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Арсений Элин
Лэмпард возможно, но клод мекелеле?очень сомневаюсь....это чистый опорник собака,сразу на ум нголо канте приходит а из новых даже не знаю....
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мой путь
Энцо- это Александр Ребко+ Александр Павленко. Гений это гендир Бенфики.
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DolJun
пока очень большой кредит парню выписали, посмотрим сможет ли оправдать
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RYBvsSAB
как Монти.
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Экспертное мнение
Ответ Великий Алонсо
Пиковый Криштиану Роналду - это Пеле + Марадона + Меси.
Любой Криштиану Роналду - это 0+0 в плей-офф ЧМ
+4
-4
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Экспертное мнение
Тогда нужно было перейти в клуб классом повыше, в Брайтон, например
+1
-4
-3
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