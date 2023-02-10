Йорк о 121 млн евро за Энцо: «Я стоил бы больше сейчас, думаю. Мы с Коулом и Бекхэмом были бы в списке самых больших трансферов»

Дуайт Йорк считает, что стоил бы больше Энцо Фернандеса в современных реалиях.

– Учитывая, что « » потратил 107 млн фунтов (121 млн евро – прим.) на , как вы думаете, сколько бы стоили сегодня вы, или ?

– Мне хочется думать, что на сегодняшнем рынке я стоил бы больше, чем Энцо Фернандес. Энди Коул, Дэвид Бекхэм и я были забивными игроками, созидателями, быстрыми. У нас были все составляющие, которых вы хотели бы видеть в игроке.

Легко так говорить, но когда я смотрю футбол сегодня и вижу, за сколько продают игроков, невольно задумываюсь о том, сколько бы стоил я. Мне хочется думать, что я был бы в одном ряду с самыми большими трансферами, наравне с Бексом и Коулом, – сказал экс-форвард « ».

Дуайт Йорк: «В «МЮ»-99 никто из нынешней команды не пробился бы. Рэшфорда мы с Коулом усадили бы на скамейку, шансов против Гиггза и Бекхэма тоже нет»

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