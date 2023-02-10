Йорк о 121 млн евро за Энцо: «Я стоил бы больше сейчас, думаю. Мы с Коулом и Бекхэмом были бы в списке самых больших трансферов»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Энди Коул премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм трансферы Дуайт Йорк Энцо Фернандес деньги Футбол

Дуайт Йорк считает, что стоил бы больше Энцо Фернандеса в современных реалиях.

– Учитывая, что «Челси» потратил 107 млн фунтов (121 млн евро – прим.) на Энцо Фернандеса, как вы думаете, сколько бы стоили сегодня вы, Энди Коул или Дэвид Бекхэм?

– Мне хочется думать, что на сегодняшнем рынке я стоил бы больше, чем Энцо Фернандес. Энди Коул, Дэвид Бекхэм и я были забивными игроками, созидателями, быстрыми. У нас были все составляющие, которых вы хотели бы видеть в игроке.

Легко так говорить, но когда я смотрю футбол сегодня и вижу, за сколько продают игроков, невольно задумываюсь о том, сколько бы стоил я. Мне хочется думать, что я был бы в одном ряду с самыми большими трансферами, наравне с Бексом и Коулом, – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».

Дуайт Йорк: «В «МЮ»-99 никто из нынешней команды не пробился бы. Рэшфорда мы с Коулом усадили бы на скамейку, шансов против Гиггза и Бекхэма тоже нет»

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25 комментариев

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Ответ Los Galácticos
Йорк между прочим в сезоне 1998/99 помимо требла еще и на индивидуальном уровне провёл сильнейший сезон, став лучшим бомбардиром АПЛ и ЛЧ, и был признан лучшим игроком сезона в АПЛ. Но в голосовании на ЗМ занял лишь 11 место. Тогда в тройку соответственно вошли Ривалдо, Бекхэм, Шевченко.
За что Ривалдо тогда дали непонятно конечно
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as009595@icloud.com
Ответ DolJun
когда-то да. но не факт что сейчас бы смотрелись лучше чем адебайор-агбонлахор.
Ну да, щас им обоим по полтосу
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Alex9669
Бекс в 2003 был тоже самым дорогим трансфером межсезонья, кстати. 37 лямов за 28-летнего игрока, что с учетом инфляции достаточно дорого и сейчас было бы)
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Алексей Гусев
Йорк? если не ошибаюсь на высшем уровне заигравший к 30, Не имевший никаких регалий в сборной, не имеющий паспорта ЕС, ну да, 120 полюбасу, 20 или максимум 40.
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Артур Ганненко
Йорк как-то забывает, что когда он играл, АПЛ не была сильнейшей лигой мира. Так что самыми дорогими были игроки Юве, Милана, Интера и Реала с Барсой, а не МЮ
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Пацанчик реальный
Ответ Rus83
Комментарий удален пользователем
Я написал в чемпионате,я не брал в расчёт кубки и тд!Так что еще раз в Википедию и перепроверяй!
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Rus83
Ответ Пацанчик реальный
Господи,да что он несет,он конечно был хорошим игроком,но ничего сверхвеликого!Он никогда в чемпионате за сезон не забивал больше 20 голов!
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Andrew Kolevatykh
Ответ AurelioDeLaurentis
Комментарий удален пользователем
Ого, сам Аурелио де Лаурентис хочет со мной поговорить.
Думаю, ты и сам знаешь, куда тебе идти с такими предложениями.
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DolJun
Ответ Данил Луговский
Зато Дрогба был лучше Йорка и Коула, да? Да куда там, условный Эшли Коул для тебя будет лучшим ЛЗ?
данька, что за провокации с утра пораньше?)
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DolJun
Ответ gPk
Так он в Чукотку тупо за зарплатой ведь приехал.
за зарплатой? хм, выкинул барсу из лч, заработал угловой с которого дрогба сравнял против баварии и забил в финале ле. не похоже на чела, который приехал за бабки отсидеться) путаешься в показании.
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AurelioDeLaurentis
Ответ Andrew Kolevatykh
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Комментарий удален
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gPk
Ответ DolJun
да куда там, в условном челси даже величины типа торреса такой чести не удостаивались.
Так он в Чукотку тупо за зарплатой ведь приехал.
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Dm Kznts
так можно легко пересчитать с учётом инфляции.
Помоему Энди Коул в пересчёте входит в десятку самых дорогих трансферов
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Данил Луговский
Зато Дрогба был лучше Йорка и Коула, да? Да куда там, условный Эшли Коул для тебя будет лучшим ЛЗ?
Так то Дрогба был лучше без вопросов в индивидуальном плане.
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Andrew Kolevatykh
Ответ AurelioDeLaurentis
Да ты задрал уже со своими сравнениями
Комментарий удален
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AurelioDeLaurentis
Да ты задрал уже со своими сравнениями
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Данил Луговский
Ответ DolJun
да куда там, в условном челси даже величины типа торреса такой чести не удостаивались.
Зато Дрогба был лучше Йорка и Коула, да? Да куда там, условный Эшли Коул для тебя будет лучшим ЛЗ?
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-4
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Пацанчик реальный
Господи,да что он несет,он конечно был хорошим игроком,но ничего сверхвеликого!Он никогда в чемпионате за сезон не забивал больше 20 голов!
0
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Z i Z u
Йорк-Коул это была хорошая связка. Мне нравилось как они играли.
+10
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DolJun
Ответ gPk
Ну Агбонлахор не так уж и плох. В условном Челси был бы легендой клуба
да куда там, в условном челси даже величины типа торреса такой чести не удостаивались.
+2
-4
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gPk
Ответ DolJun
когда-то да. но не факт что сейчас бы смотрелись лучше чем адебайор-агбонлахор.
Ну Агбонлахор не так уж и плох. В условном Челси был бы легендой клуба
+12
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DolJun
Ответ Mohnatiy
Йорк - Коул, конечно, могучей связкой были.
когда-то да. но не факт что сейчас бы смотрелись лучше чем адебайор-агбонлахор.
+14
-6
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evil
Дуайт Мостовой
+1
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red hikkikomori
Ответ Юрий Кечко
Чето он разговорился дохрена Все красно-Белые ветераны в мире такие что ли ?
Он говорит хочется думать что стоил бы столько же. Спортс пишет что он считает что стоил бы больше. Спортс тупо набрасывает, а вы ведетесь
+6
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Los Galácticos
Йорк между прочим в сезоне 1998/99 помимо требла еще и на индивидуальном уровне провёл сильнейший сезон, став лучшим бомбардиром АПЛ и ЛЧ, и был признан лучшим игроком сезона в АПЛ. Но в голосовании на ЗМ занял лишь 11 место. Тогда в тройку соответственно вошли Ривалдо, Бекхэм, Шевченко.
+4
-4
0
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