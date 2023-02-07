«Челси» хотел арендовать Амрабата до сделки по Энцо, но «Фиорентина» не отпустила опорника

Теги Фиорентина Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Софьян Амрабат Энцо Фернандес Фабрицио Романо Футбол

«Челси» мог арендовать полузащитника Софьяна Амрабата у «Фиорентины».

Как пишет журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб рассматривал такую возможность в качестве варианта усиления в заключительный день трансферного окна на случай, если договориться о трансфере Энцо Фернандеса из «Бенфики» так и не удастся.

«Челси» и «Фиорентина» напрямую контактировали по этому вопросу, но итальянцы не собирались отпускать хавбека в аренду.

Отмечается, что многие топ-клубы следят за Амрабатом и видят в нем цель на будущее.

В этом сезоне 26-летний опорник отыграл 27 матчей за клуб во всех турнирах и получил в них 11 желтых карточек. Его полную статистику можно найти здесь.

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10 комментариев

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Raybar
недавно видел кубковый матч с его участием, отлично играл, активно участвовал в атакующих действиях потом мчался назад чтобы пресечь контратаки , то что нужно барсе)))
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ArtieFinnigan
11 жк :р
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ljolik888
Ответ Apol
А у бчк рычаги снова заработали? Куда банкроту деньги тратить?
Где ты видел новости , что Барселона сейчас банкрот ?
0
-1
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ljolik888
Как он может пойти в Челси если он мечтает о Барселоне . Тут даже говорить не о чем . Разве , что Должунка скажет , что он играть не умеет и так далее .
+1
-2
-1
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DolJun
Ответ Apol
А у бчк рычаги снова заработали? Куда банкроту деньги тратить?
походу попросили жюля бартра подвинуться по зарплате, раз уж димария все равно завершил его карьеру)
0
-1
-1
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GuruFutbola
Ответ Apol
А у бчк рычаги снова заработали? Куда банкроту деньги тратить?
Барса выиграла трофей месяц назад, плюс еще 2 выиграет гарантировано в сезоне
Лапорта проводит прекрасную работу и выравнивает положение, а синебус будет страдать на 10 месте и в лиге конференций не один сезон)
+2
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-1
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DolJun
о, райс, кайседо и амрабат - уже трое. сильно удивлюсь если брайтон продаст кайседо дороже условых 60 лямов, надо было забирать у арса 80 когда давали. бенфика грамотнее всего повела себя в это то.
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-2
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B@SS
6 дней новости... О-оперативность зашкаливает )
+1
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Apol
Ответ GuruFutbola
Он рвался в Барсу, так что если отпустили бы, у синебуса снова бы не было шансов)
А у бчк рычаги снова заработали? Куда банкроту деньги тратить?
+2
-5
-3
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GuruFutbola
Он рвался в Барсу, так что если отпустили бы, у синебуса снова бы не было шансов)
+1
-4
-3
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