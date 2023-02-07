«Челси» хотел арендовать Амрабата до сделки по Энцо, но «Фиорентина» не отпустила опорника
«Челси» мог арендовать полузащитника Софьяна Амрабата у «Фиорентины».
Как пишет журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб рассматривал такую возможность в качестве варианта усиления в заключительный день трансферного окна на случай, если договориться о трансфере Энцо Фернандеса из «Бенфики» так и не удастся.
«Челси» и «Фиорентина» напрямую контактировали по этому вопросу, но итальянцы не собирались отпускать хавбека в аренду.
Отмечается, что многие топ-клубы следят за Амрабатом и видят в нем цель на будущее.
В этом сезоне 26-летний опорник отыграл 27 матчей за клуб во всех турнирах и получил в них 11 желтых карточек. Его полную статистику можно найти здесь.
Лапорта проводит прекрасную работу и выравнивает положение, а синебус будет страдать на 10 месте и в лиге конференций не один сезон)