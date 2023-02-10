Феликс о 121 млн евро за Энцо: «Он стоит этих денег и точно станет одним из лучших хавбеков Европы»
Жоау Феликс высказался о трансфере Энцо Фернандеса в «Челси» за 121 млн евро.
– Этой зимой в «Челси» перешел Энцо Фернандес, который тоже играл в «Бенфике», как и вы. Что вы думаете об этом трансфере? Адаптировался ли Энцо в раздевалке?
– Это очень хороший парень, он сразу здорово вписался в команду. Он приехал за два дня до матча и сразу же сыграл. Он в полном порядке, это очень хороший игрок.
– Вас удивило, что «Челси» заплатил за него 121 млн евро?
– Такие суммы становятся все более и более привычными. Футбол изменился, и трансферы за 80, 90, 100, 110 млн станут обыденностью.
Энцо стоит этих денег, потому что у него еще много пространства для прогресса. Он точно станет одним из лучших полузащитников Европы, – сказал атакующий полузащитник, выступающий за «Челси» на правах аренды из «Атлетико».
Статистику 22-летнего аргентинца, который провел 1 матч в АПЛ за «Челси», можно найти здесь.
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А Атлетико да, сами скинули за Феликса 120 когда-то.