Феликс о 121 млн евро за Энцо: «Он стоит этих денег и точно станет одним из лучших хавбеков Европы»

Теги Челси премьер-лига Англия Жоау Феликс Энцо Фернандес Футбол

Жоау Феликс высказался о трансфере Энцо Фернандеса в «Челси» за 121 млн евро.

– Этой зимой в «Челси» перешел Энцо Фернандес, который тоже играл в «Бенфике», как и вы. Что вы думаете об этом трансфере? Адаптировался ли Энцо в раздевалке?

– Это очень хороший парень, он сразу здорово вписался в команду. Он приехал за два дня до матча и сразу же сыграл. Он в полном порядке, это очень хороший игрок.

– Вас удивило, что «Челси» заплатил за него 121 млн евро?

– Такие суммы становятся все более и более привычными. Футбол изменился, и трансферы за 80, 90, 100, 110 млн станут обыденностью.

Энцо стоит этих денег, потому что у него еще много пространства для прогресса. Он точно станет одним из лучших полузащитников Европы, – сказал атакующий полузащитник, выступающий за «Челси» на правах аренды из «Атлетико».

Статистику 22-летнего аргентинца, который провел 1 матч в АПЛ за «Челси», можно найти здесь.

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12 комментариев

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Reece24
Да Энцо уже один из лучших, если судить по этому сезону.
От группы ЛЧ с Бенфикой до финала ЧМ.
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Матвей Суицидин
Тут была стата, что из 10 переходов 100+ дай бог 3 отбилось. Фернандес, конечно, классный игрок, но большие сомнения, сто такая цена оправдана. А вот по Феликсу даже сомнений нет. Он не показал себя топ игроком на 110 пока
+2
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Люди Как люди
По сумме которой ему заплатили, он должен быть лучше чем Канте.
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Акира_1
Ответ xbxoxrxsxhx
Два балбеса за которых переплатили
За Энцо переплатили только потому, что Челси сразу заплатил отступные за переход. Челси посчитал, что молодой Чемпион мира стоит этого, ибо летом за него будет серьёзная борьба других клубов, которые могут предложить ЛЧ. Вот и все.
А Атлетико да, сами скинули за Феликса 120 когда-то.
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-1
+2
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rembrandao
Ответ xbxoxrxsxhx
Два балбеса за которых переплатили
Может, сначала дождемся игры Энцо перед тем, как утверждать, что за него переплатили?
+10
-1
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deadjoker
Ну дай Бог. Понятно, что в моменте переплатили, а отобьется или нет, увидим.
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Arsenii Cherkasov
Ответ Dmitriy6354
Не надо писать дичь. Он разбирается явно лучше тебя. Он точно нужен был Поттеру. Подписали полузащитника, которого не хватало.
Я не про игрока говорю, а про комментатора
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Dmitriy6354
Ответ Arsenii Cherkasov
Ну надо как минимум спрашивать НЕ бывшего игрока бенфики и НЕ у игрока который перешел за 130 миллионов
Не надо писать дичь. Он разбирается явно лучше тебя. Он точно нужен был Поттеру. Подписали полузащитника, которого не хватало.
+6
-1
+5
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Arsenii Cherkasov
Ответ Dmitriy6354
Нет у Черкасова спросить не предвзято мнение.)))
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-10
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xbxoxrxsxhx
Два балбеса за которых переплатили
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+6
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Dmitriy6354
Ответ Arsenii Cherkasov
Нашли у кого спросить
Нет у Черкасова спросить не предвзято мнение.)))
+18
-1
+17
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Arsenii Cherkasov
Нашли у кого спросить
+28
-7
+21
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