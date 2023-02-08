Невин о трансферах «Челси»: «Сумасшедшая команда. То, чего она может добиться, сводит с ума»

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Экс-хавбек «Челси» Пэт Невин оценил перспективы команды после многочисленных покупок.

«Я давно не был так заинтригован и взбудоражен новыми трансферами «Челси». До покупки Мудрика я думал: «Вы это серьезно?» Я не видел причин брать его. Понятно, что «Челси» нужно было расширить состав, но не за счет него же.

А теперь я понял, что это очень толковый трансфер. Он отличный футболист, игрок мирового уровня в своем возрасте.

Посмотрите, насколько поразительный состав: Габриэль Слонина – 18 лет, Трево Чалоба – 23, Уэсли Фофана – 22, Бенуа Бадьяшиль – 21, Рис Джеймс – 23, Энцо Фернандес – 22, «старый» Мэйсон Маунт – 24, Льюис Холл – 18, Жоау Феликс – 22, Михаил Мудрик – 22, Кай Хавертц – 23. И это я не говорю про Карни Чуквуэмеку, Давида Фофана, Конора Галлахера, Нони Мадуэке...

Это сумасшедшая команда, и то, чего она может добиться, сводит с ума», – сказал Невин Football Betting Online.

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15 комментариев

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mansur_axe
Зря они Тухель уволили, один из лучших специалистов.
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Андрюха с района
Чего может добиться с такими игроками?) Железно застолбить середину таблицы АПЛ)
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84z8fgzsf8
Ответ Wekil Halylow
При этом Челси и Сити друг друга называет мешком!!
Повтори третий раз
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Футбол_это_жизнь
Завоюет Лигу конференций? Через год придёт новый тренер и скажет, что с этим биомусором работать не будет и нужны проверенные боевые солдаты
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Акира_1
Без соответствующего топ-тренера эти трансферы могут стать бесполезными несмотря на все амбиции. Увы. 🤷‍♂️
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Nightmare1391
Ответ Сергей Иванов
Сумасшедшая команда она только по именам. Нужен какой-то очень серьёзный специалист, чтобы эту всю солянку собрать в машину для убийств. Поттер пока с этой задачей не особо справляется.
Да она и по именам совершенно не сумасшедшая. Ну набрали молодняка, что из них вырастет - загадка. Топовый потенциал из них проявлял пока только Энцо, остальные - коты в мешке.
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Wekil Halylow
При этом Челси и Сити друг друга называет мешком!!
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Леван Мкртчян
Ответ Los Galácticos
Комментарий удален пользователем
Если бы Вы упали в спячку в каком-нибудь 2004 году, и очнувшись от анабиоза через 10 лет, увидели состав клуба в котором , условно, играют Роналду, Месси , Иньеста и Хави --- то тоже могли бы подумать, что это состав какого-нибудь Саутгемптона или Мальорки.
Из вашей логики так выходит)
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DolJun
за челси всегда было интересно наблюдать: и при взлетах, и при падениях, этого не отнять
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Сергей Иванов
Сумасшедшая команда она только по именам. Нужен какой-то очень серьёзный специалист, чтобы эту всю солянку собрать в машину для убийств. Поттер пока с этой задачей не особо справляется.
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Висита Эльмурзаев
Ответ Wekil Halylow
Комментарий удален пользователем
Никогда такого не слышал, фанаты этих клубов из СНГ - это не те, по ком можно судить о клубах
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-3
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Wekil Halylow
При этом Челси и Сити друг друга называет мешком!
0
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Wekil Halylow
Комментарий удален
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Los Galácticos
Комментарий удален
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фунфырь в гетрах
лиги конференций?
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-4
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Егор Павлов
А может не добиться. И что тогда будет? Ощущение что Боуэли пошел ва-банк с этими десятилетними контрактами.
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Wiley Fox
Ничего не достигнет без абраши с его мутными схемами и прямым подкупом
+3
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