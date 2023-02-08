Невин о трансферах «Челси»: «Сумасшедшая команда. То, чего она может добиться, сводит с ума»

Экс-хавбек « » оценил перспективы команды после многочисленных покупок.

«Я давно не был так заинтригован и взбудоражен новыми трансферами «Челси». До покупки Мудрика я думал: «Вы это серьезно?» Я не видел причин брать его. Понятно, что «Челси» нужно было расширить состав, но не за счет него же.

А теперь я понял, что это очень толковый трансфер. Он отличный футболист, игрок мирового уровня в своем возрасте.

Посмотрите, насколько поразительный состав: – 18 лет, – 23, Уэсли Фофана – 22, Бенуа Бадьяшиль – 21, – 23, Энцо Фернандес – 22, «старый» Мэйсон Маунт – 24, Льюис Холл – 18, Жоау Феликс – 22, Михаил Мудрик – 22, Кай Хавертц – 23. И это я не говорю про Карни Чуквуэмеку, Давида Фофана, Конора Галлахера, Нони Мадуэке...

Это сумасшедшая команда, и то, чего она может добиться, сводит с ума», – сказал Невин Football Betting Online.

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