Невин о трансферах «Челси»: «Сумасшедшая команда. То, чего она может добиться, сводит с ума»
Экс-хавбек «Челси» Пэт Невин оценил перспективы команды после многочисленных покупок.
«Я давно не был так заинтригован и взбудоражен новыми трансферами «Челси». До покупки Мудрика я думал: «Вы это серьезно?» Я не видел причин брать его. Понятно, что «Челси» нужно было расширить состав, но не за счет него же.
А теперь я понял, что это очень толковый трансфер. Он отличный футболист, игрок мирового уровня в своем возрасте.
Посмотрите, насколько поразительный состав: Габриэль Слонина – 18 лет, Трево Чалоба – 23, Уэсли Фофана – 22, Бенуа Бадьяшиль – 21, Рис Джеймс – 23, Энцо Фернандес – 22, «старый» Мэйсон Маунт – 24, Льюис Холл – 18, Жоау Феликс – 22, Михаил Мудрик – 22, Кай Хавертц – 23. И это я не говорю про Карни Чуквуэмеку, Давида Фофана, Конора Галлахера, Нони Мадуэке...
Это сумасшедшая команда, и то, чего она может добиться, сводит с ума», – сказал Невин Football Betting Online.
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Из вашей логики так выходит)