Здравко Кузманович: «Сербы чувствовали любовь российских болельщиков на ЧМ, это прекрасно. Россия и Сербия хорошо ладят»

считает, что сборная Сербии чувствовала любовь российских болельщиков на .

«Чемпионат мира в Катаре для Сербии не был хорошим, потому что была хорошая команда, но мы не играли отлично. Мы потеряли шансы на выход в плей-офф, я не был счастлив от того, что у нас была отличная команда, но мы сыграли плохо. Я не был на чемпионате мира, я смотрел его в Сербии.

Слышал ли я про поддержку российских болельщиков на матчах Сербии? Россия и Сербия хорошо ладят вместе, это прекрасно. Да, можно говорить, что сербы чувствовали любовь российских болельщиков на чемпионате мира, это прекрасно.

были на чемпионате мира, россияне не имели возможности квалифицироваться туда, но оказали хорошую поддержку. Мы счастливы», – сказал экс-игрок «Фиорентины» и сборной Сербии.

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