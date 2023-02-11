Здравко Кузманович: «Сербы чувствовали любовь российских болельщиков на ЧМ, это прекрасно. Россия и Сербия хорошо ладят»

Теги Здравко Кузманович премьер-лига Россия Сборная Сербии по футболу болельщики ЧМ-2022 Футбол

Здравко Кузманович считает, что сборная Сербии чувствовала любовь российских болельщиков на ЧМ-2022.

«Чемпионат мира в Катаре для Сербии не был хорошим, потому что была хорошая команда, но мы не играли отлично. Мы потеряли шансы на выход в плей-офф, я не был счастлив от того, что у нас была отличная команда, но мы сыграли плохо. Я не был на чемпионате мира, я смотрел его в Сербии.

Слышал ли я про поддержку российских болельщиков на матчах Сербии? Россия и Сербия хорошо ладят вместе, это прекрасно. Да, можно говорить, что сербы чувствовали любовь российских болельщиков на чемпионате мира, это прекрасно.

Сербы были на чемпионате мира, россияне не имели возможности квалифицироваться туда, но оказали хорошую поддержку. Мы счастливы», – сказал экс-игрок «Фиорентины» и сборной Сербии.

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8 комментариев

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RSM-1930
Ответ евГений
Реальность: 10 февраля, вчерашняя новость "Народного артиста Александра Филиппенко уволили из театра Моссовета за антивоенную позицию"
Это хорошая новость
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евГений
Ответ RSM-1930
пятую колонну никто не отменял, пока что
Реальность: 10 февраля, вчерашняя новость

"Народного артиста Александра Филиппенко уволили из театра Моссовета за антивоенную позицию"
+1
0
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евГений
Ответ Совесть Черданцева
Я - российский болельщик, который болел за Швейцарию, Бразилию и Камерун в группе с вами. Разрыв шаблонов
Лол, ты же наверняка еще думаешь что ты дофига оппозиционных прогрессивных взглядов =))

Настолько, что не понимаешь, что можно болеть за Сербию даже если ты пыню в гробу видал

Поведение а-ля «назло маме отморожу уши»
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Реактив наставника
Сейчас его бедного заклюют в Италии, держись парень!!!!
+4
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RSM-1930
Ответ Совесть Черданцева
Я - российский болельщик, который болел за Швейцарию, Бразилию и Камерун в группе с вами. Разрыв шаблонов
пятую колонну никто не отменял, пока что
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Совесть Черданцева
Я - российский болельщик, который болел за Швейцарию, Бразилию и Камерун в группе с вами. Разрыв шаблонов
+5
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ygcn5c2ty9
Поэтому и вылетели
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Игорь Замаруев
Одна из самых странных сборных на ЧМ:) причём сюда отлично подойдёт американское "Crazy", потому что был невероятный матч с Камеруном🤣
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