«Сербы – мужики, сказали: «Россия должна участвовать». До ЧМ мне казалось, что они выиграли турнир, но не получилось что-то». Романцев об отстранении россиян

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу Олег Романцев ЧМ-2022 Политика Футбол

Олег Романцев высказался об отстранении сборной России перед ЧМ-2022 в Катаре.

«В контексте чемпионата мира в Катаре я не могу обойти стороной то, что случилось с нашей командой. Это немножко снизило интерес к этому чемпионату.

Начали высказываться и игроки, и руководители. Говорили, что не будут с нами играть. До чемпионата мне показалось, что этот турнир выиграли сербы, которые были мужиками и сказали: «Россия должна участвовать».

Вот они проявили себя просто отлично, но не получилось что-то, надеюсь, что дальше у них что-то выйдет», – сказал бывший главный тренер «Спартака» и сборной России в подкасте Первого канала «Футбол не хоккей».

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24 комментария

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Средний палец Кирана Тирни
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Увы. Сербушки в первую очередь думают о себе. Раздутый образ «братьев» для ура-патриотов.
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Пилипенко Дмитрий
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При все уважении к заслугам романцева, здесь он явно ещё не протрезвел
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&_Bishep_&
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Впечатление, что мы уже обыграли Польшу и Швецию, но нас все равно не пустили.
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VictorVallecano
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Ответ Budabuda
Какой турнир они выиграли?
Кубок Шиптарей
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Джесси Пинкман
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Ответ Павел Ларичев
Бредни пьяного стаканыча.
По первым дням нового года тут через новость эти застольные интервью.
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ xepaff
Они проявили себя "отлично", потому что они высказались за вас?) Замечательная логика! Россия начала войну, использует спортсменов для политагитации. Если спортсмены хотят участвовать, то они не должны представлять страну-агрессора, а выступать под нейтральным флагом. Тогда "спорт будет реально вне политики"
Только это правило должно распространяться на все страны, а не только на Россию. Тогда "спорт будет реально вне политики"
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sp.msk.86
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Ответ Prokuror Prokurorov
Одно только не понятно: Если сербы - такие братишки для России, то почему Сборная Сербии по футболу не хочет сыграть товарку со сборной России?
Потому что есть Федерации футбола, которые подчиняются более старшей по структуре организации
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Iuasamotu
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Кто с кем поведётся, тот с ЧМ и вылетает)
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хренаберка
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Олег Иванович у Вас клюет!!
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stewiegriffin2
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Ответ xepaff
Они проявили себя "отлично", потому что они высказались за вас?) Замечательная логика! Россия начала войну, использует спортсменов для политагитации. Если спортсмены хотят участвовать, то они не должны представлять страну-агрессора, а выступать под нейтральным флагом. Тогда "спорт будет реально вне политики"
Мне тоже этот щенячее недоумение забавляет. Риторика полного удивления. Хотя это Романцнв. Возраст подходящий для тех кто кушает информацию "первого канала"
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Pigmalion
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Ответ Prokuror Prokurorov
Одно только не понятно: Если сербы - такие братишки для России, то почему Сборная Сербии по футболу не хочет сыграть товарку со сборной России?
А были предложения?
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Ярик01
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Кому и где сказали? Их услышали?
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xepaff
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Они проявили себя "отлично", потому что они высказались за вас?) Замечательная логика!
Россия начала войну, использует спортсменов для политагитации. Если спортсмены хотят участвовать, то они не должны представлять страну-агрессора, а выступать под нейтральным флагом. Тогда "спорт будет реально вне политики"
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atomio
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Иваныч, ну ты то куда?! Всегда же знал толк в закуске, а что теперь
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Zakal
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Не наливайте ему больше
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Заборостроитель
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И В финале, кто скажет, что Россия должна участвовать, в упорной борьбе между братушками, победила Сербия. Аятоллы -- вторые.
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Михаил1970
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Ответ Budabuda
Какой турнир они выиграли?
Среди мужиков.
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Александр Охотко
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Хватит бухать! Как можно до ЧМ было сказать, что они ВЫИГРАЛИ турнир. Совсем крышак потёк
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Benner
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Этот еще празднует
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Xm.md
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Опять отвлекают от рыбалки, да сколько можно
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Антон Князев
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Кто из сербов говорил что Россия должны участвовать? Их официальные лица точно такого не говорили. И в ООН сербы голосуют по поводу событий в Украине также как США.
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Павел Ларичев
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Бредни пьяного стаканыча.
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Prokuror Prokurorov
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Одно только не понятно: Если сербы - такие братишки для России, то почему Сборная Сербии по футболу не хочет сыграть товарку со сборной России?
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Budabuda
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Какой турнир они выиграли?
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