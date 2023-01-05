«Сербы – мужики, сказали: «Россия должна участвовать». До ЧМ мне казалось, что они выиграли турнир, но не получилось что-то». Романцев об отстранении россиян

высказался об отстранении сборной России перед ЧМ-2022 в Катаре.

«В контексте чемпионата мира в Катаре я не могу обойти стороной то, что случилось с нашей командой. Это немножко снизило интерес к этому чемпионату.

Начали высказываться и игроки, и руководители. Говорили, что не будут с нами играть. До чемпионата мне показалось, что этот турнир выиграли сербы, которые были мужиками и сказали: «Россия должна участвовать».

Вот они проявили себя просто отлично, но не получилось что-то, надеюсь, что дальше у них что-то выйдет», – сказал бывший главный тренер «Спартака» и сборной России в подкасте Первого канала «Футбол не хоккей».