Посол Катара в России о ЧМ-2022: «Использовали российский опыт на ЧМ-2018 в организации фан-зон и удостоверений болельщиков»
Посол Катара в России рассказал, как проходила подготовка к ЧМ-2022.
«Катар начал сотрудничать с Россией с момента организации чемпионата в 2018 году, который был очень хорошо организован и отличался от предыдущих первенств.
Мы решили использовать российский опыт во многих вещах, в том числе в оформлении удостоверений болельщиков, организации фан-зон и во многом другом, за что хотим поблагодарить Россию еще раз», – заявил Ахмед ибн Насер Аль Тани.
Все болельщики и гости чемпионата мира по футболу в Катаре были обязаны оформлять карту болельщика Hayya card, которая заменила визы для иностранных туристов во время ЧМ для въезда в страну.
Ее предъявление требовалось для посещения матчей на стадионах и фан-зон, а также для бесплатного проезда на общественном транспорте. Обладатели Hayya card могут оставаться в Катаре до 23 января 2023 года.
Посол Катара в России: «ЧМ-2022 доказал миру, что арабские и мусульманские страны способны организовывать турниры такого уровня»
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