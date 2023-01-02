Посол Катара в России о ЧМ-2022: «Использовали российский опыт на ЧМ-2018 в организации фан-зон и удостоверений болельщиков»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики ЧМ-2018 FIFA ЧМ-2022 Политика Р-Спорт Fan ID Футбол

Посол Катара в России рассказал, как проходила подготовка к ЧМ-2022.

«Катар начал сотрудничать с Россией с момента организации чемпионата в 2018 году, который был очень хорошо организован и отличался от предыдущих первенств.

Мы решили использовать российский опыт во многих вещах, в том числе в оформлении удостоверений болельщиков, организации фан-зон и во многом другом, за что хотим поблагодарить Россию еще раз», – заявил Ахмед ибн Насер Аль Тани.

Все болельщики и гости чемпионата мира по футболу в Катаре были обязаны оформлять карту болельщика Hayya card, которая заменила визы для иностранных туристов во время ЧМ для въезда в страну.

Ее предъявление требовалось для посещения матчей на стадионах и фан-зон, а также для бесплатного проезда на общественном транспорте. Обладатели Hayya card могут оставаться в Катаре до 23 января 2023 года.

Посол Катара в России: «ЧМ-2022 доказал миру, что арабские и мусульманские страны способны организовывать турниры такого уровня»

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7 комментариев

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Maxim Vasnechov
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Ответ 3xclus1ve
Всё таки лучший ЧМ был в России, раз его опыт сделал Катар лучше
Каждый предыдущий, является лучшим. Ведь всё совершенствуется, не только ЧМ. )
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&_Bishep_&
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В России в подтрибунном пространстве было не достаточно точек розничной продажи пива, из за чего возникали очереди. Думал исправят этот недостаток.
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Iuasamotu
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Никогда не используйте российский опыт жизни, ибо это тупиковый путь к счастливой жизни ваших потомков
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Я Антиспартаковец
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А наше тyпорылое фанатье считает, что все это не нужно. Кукарекают, что "спонтанно с ребенком на футбол не прийти", ути-пути
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-3
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Семён Страшников
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Вот только фан-зоны в Катаре и в подмётки не годятся фан-зонам в России
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Назар Игорь
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Советую использовать всему миру российский опыт в спорте, политике, экономике, использованию природных богатств и т. д. Тогда через короткое время наступит всеобщий крах и Россия уверенно выйдет в лидеры по всем показателям.
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3xclus1ve
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Всё таки лучший ЧМ был в России, раз его опыт сделал Катар лучше
+8
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+8
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