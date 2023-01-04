Депутат Свищев о продаже пива на стадионах: «РФС, правительство – все поддерживают. Не понимаю, кто не может согласовать закон»

высказался о продаже пива на стадионах в России.

Ранее появилась информация, что запрет на продажу пива на спортивных объектах, который действует с 2005 года, продолжит действовать и в 2023 году.

– Я давно добиваюсь возвращения пива на стадионы, как соавтор закона, разрешающий продажу пива. До сих пор не могу понять, кто его не может согласовать.

С кем только ни общаемся – РФС, Правительство РФ, все поддерживают. Тем более в такие непростые времена продажа пива – это серьезная возможность пополнить бюджеты клубов и стадионов. Сейчас по разным причинам отваливаются глобальные спонсоры и спортивные бренды.

Надо вернуться к вопросу по возвращению продажи пива на стадионах. Пиво продавалось на чемпионате мира в России и Кубке конфедераций. Да и на чемпионате мира в Катаре, в стране, которая жестко относится к алкоголю, в фан-зонах разрешили продажу пива.

Не думаю, что будут какие-то сложности при продаже пива на стадионах. Мы говорим о том, чтобы разрешить продажу на тех аренах, где есть специально оборудованная система безопасности, видеонаблюдение и так далее. Сегодня самое время вернуться к этому вопросу.

Кто говорит о том, что невозможно вернуть, им нужно поглубже вникнуть в суть проблемы и оказать помощь нашим клубам, федерациям, спортсменам, которым сейчас тяжело. Возвращение пива – дополнительный источник дохода.

– Может, есть опасения, что на стадионах будут происходить различные инциденты, если люди будут злоупотреблять пивом? – Практика доказывает, что ничего такого нет. Это все сказки.

– Обсуждение закона о возвращении пива на стадионы продолжится?

– Да, мы еще раз поднимем этот вопрос. Планируем с в конце января встретится для обсуждения насущных вопросов, одним из которых будет возможное возвращение пива на стадионы, – сказал депутат и председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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