«Челси» и «Лос-Анджелес» обсуждают трансфер Обамеянга (Relevo)

Теги Челси МЛС премьер-лига Англия возможные трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг Лос-Анджелес Футбол

Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в МЛС.

По информации Relevo, «Лос-Анджелес» обсуждает с «Челси» переход нападающего. Трансферное окно в американском чемпионате закрывается 24 апреля. 

Обамеянг перешел в «Челси» из «Барселоны» летом 2022 года. Он провел за лондонскую команду 17 матчей во всех турнирах, отличившись 3 голами и 1 результативным пасом. 

С подробной статистикой 33-летнего футболиста можно ознакомиться здесь

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19 комментариев

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Гамаль Хайдаров
Ответ DolJun
откуда у барсы на него деньги?))
Лапорта пускай подергает рычаг новому владельцу Челси, видно чел богатый и за бесплатно отдаст)
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sersan
Хороший вариант для всех сторон.
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Born is the King
Ауба отличный нап и в Барсе рвал всех и вся,но физрук любого игрока деграднет
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Born is the King
Ответ cektor
Как Челси купил его у барсы за 20 лямов?!) спасибо им ))
Его купили за 7,5 млн+Алонсо
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cektor
Как Челси купил его у барсы за 20 лямов?!) спасибо им ))
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savik-A.M.
Ответ Гамаль Хайдаров
Возвращайся в Барсу, Репера мы уже слили
Нельзя в один и тот же клуб переходить в течении одного сезона
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DolJun
Ответ Гамаль Хайдаров
Возвращайся в Барсу, Репера мы уже слили
откуда у барсы на него деньги?))
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Акира_1
Ответ Febos_
Челси не платит зарплату Лукаке, ещё и заработали на его аренде 8.5 лямов. Минус год амортизации это выгодно для клуба
А я не про ЗП, а про то, что два форварда бесполезных, которых никуда не спихнуть выгодно.
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Febos_
Ответ Акира_1
Так его же только в аренду вроде посылают и ЗП вся на Челси. Это как Лукаку. В Челси тупо 2 бревна на контрактах с токсичным характером.
Челси не платит зарплату Лукаке, ещё и заработали на его аренде 8.5 лямов. Минус год амортизации это выгодно для клуба
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GuruFutbola
Физрук не справляется с топарем, за это будет наказан чемпионшипом
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Акира_1
Ответ Правая рука Дзюбы
Обамеянг - бревно?
в 34 года он уже точно не топ. Нет, в Млс каком-то будет выглядеть неплохо, но точно не в АПЛ.
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Правая рука Дзюбы
Ответ Акира_1
Так его же только в аренду вроде посылают и ЗП вся на Челси. Это как Лукаку. В Челси тупо 2 бревна на контрактах с токсичным характером.
Обамеянг - бревно?
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headmaster
Ответ rigobersong
Позорище! Барселона отдавала топ игрока, который уничтожал соперника в Классико, а челси за полгода его в МЛС отправили!:))
Так а чем ты недоволен? Такой топ, по твоему мнению, не будет играть в нелюбимой для тебя команде. Радуйся
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Акира_1
Ответ rigobersong
Позорище! Барселона отдавала топ игрока, который уничтожал соперника в Классико, а челси за полгода его в МЛС отправили!:))
Ну блин щас бы уровень Ла лиги и Апл сравнивать.
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headmaster
Ответ Акира_1
Так его же только в аренду вроде посылают и ЗП вся на Челси. Это как Лукаку. В Челси тупо 2 бревна на контрактах с токсичным характером.
В новости написано трансфер
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Акира_1
Ответ headmaster
Вот бы срослось. Было бы идеально для Челси. Уходит человек который не играет и потенциально плохо влияет на раздевалку. Да и на зарплате экономим
Так его же только в аренду вроде посылают и ЗП вся на Челси. Это как Лукаку. В Челси тупо 2 бревна на контрактах с токсичным характером.
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rigobersong
Позорище! Барселона отдавала топ игрока, который уничтожал соперника в Классико, а челси за полгода его в МЛС отправили!:))
+5
-7
-2
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headmaster
Вот бы срослось. Было бы идеально для Челси. Уходит человек который не играет и потенциально плохо влияет на раздевалку. Да и на зарплате экономим
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамаль Хайдаров
Возвращайся в Барсу, Репера мы уже слили
+9
-2
+7
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