«Челси» и «Лос-Анджелес» обсуждают трансфер Обамеянга (Relevo)
Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в МЛС.
По информации Relevo, «Лос-Анджелес» обсуждает с «Челси» переход нападающего. Трансферное окно в американском чемпионате закрывается 24 апреля.
Обамеянг перешел в «Челси» из «Барселоны» летом 2022 года. Он провел за лондонскую команду 17 матчей во всех турнирах, отличившись 3 голами и 1 результативным пасом.
С подробной статистикой 33-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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