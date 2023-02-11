«Челси» и «Лос-Анджелес» обсуждают трансфер Обамеянга (Relevo)

может продолжить карьеру в .

По информации Relevo, « » обсуждает с « » переход нападающего. Трансферное окно в американском чемпионате закрывается 24 апреля.

Обамеянг перешел в «Челси» из «Барселоны» летом 2022 года. Он провел за лондонскую команду 17 матчей во всех турнирах, отличившись 3 голами и 1 результативным пасом.

С подробной статистикой 33-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!