Обамеянг и Зиеш хотят уйти из «Челси» летом
Два игрока атаки хотят уйти из «Челси» летом.
По данным Фабрицио Романо, сменить команду намерены Пьер-Эмерик Обамеянг и Хаким Зиеш.
Обамеянг хотел уйти из «Челси» еще зимой, но не смог вернуться в «Барселону», так как испанским клубам запрещено регистрировать игрока дважды за сезон. Кроме того, по правилам ФИФА, в этом сезоне габонец не мог играть за какой-то еще клуб после «Барселоны» и «Челси».
Зиеш был близок к уходу в «ПСЖ» зимой, но аренда сорвалась из-за проблем с документами – клубы не успели подписать их до дедлайна.
Хаким выходит в составе «Челси», и Грэм Поттер рассчитывает на него, но приоритетом игрока летом будет переход в другой клуб, в котором он сможет регулярно выходить в старте.
Сообщалось, что Обамеянг шокирован исключением из заявки «Челси» на матчи Лиги чемпионов.
В этом сезоне у Обамеянга 3 мяча в 17 матчах за «Челси» во всех турнирах. На счету Зиеша 1 голевая передача в 16 играх.
Статистику 33-летнего форварда можно изучить здесь. Показатели 29-летнего вингера доступны по этой ссылке.
Что касается Вернера, то он точно был бы не хуже мучений Хаверца и габонца престарелого. К тому же, Тимо брал своим желанием и стараниями, в отличие от недовольного Обамеянга, которому насрать на этот клуб. Всегда можно было найти для Тимо полезную роль, учитывая его скорость и напор, а в итоге так дёшево и рано слили. Обидно.
Броя, Обамеянг и ложная девятка Хаверц/Стерлинг - на это был расчёт. все они разные с разными качествами.
а причина малого количества голов не только в отсутствии центрфорварда, а в комплексе причин - смена тренера, уход от тройки цз, чего Тухель так и не сделал (он например не видел Силву в паре цз, только в тройке, а Поттер увилел), куча травм, перестройка состава, инфошум - всё на свете.
Поттеру надо дать состав (уже есть) и спокойную предсезонку. вот тогда и будем судить.
такие дела.
Поттер да, по-моему худший тренер Челси на моей памяти
а спортивный директорат давно есть
Мадуэке неплохой бегунок и можно дать шанс, как и Сантосу, что рвёт на молодёжном Чемпионате мира за Бразилию. Для этого предсезонка есть.
Тут главные пассажиры: Пулишич, Чик, Чалоба, Зиеш, Обамеянг. Иногда, мне кажется, что и Хаверц с Маунтом полностью деградировали.
Вишенка на торте - Поттер, которого не хотелось бы видеть летом тренером.
понабрали - теперь не ясно, куда всех их девать
хотя без него вроде неплохо начал, но как начались проблемы - забил и перестал стараться. типа ну не пошла игра и ладно.
его последние выходы на замену это пипец полный.
Обамеянг - такой же пенсионер, как и Жиру