Обамеянг и Зиеш хотят уйти из «Челси» летом

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг Хаким Зиеш Фабрицио Романо Футбол

Два игрока атаки хотят уйти из «Челси» летом.

По данным Фабрицио Романо, сменить команду намерены Пьер-Эмерик Обамеянг и Хаким Зиеш.

Обамеянг хотел уйти из «Челси» еще зимой, но не смог вернуться в «Барселону», так как испанским клубам запрещено регистрировать игрока дважды за сезон. Кроме того, по правилам ФИФА, в этом сезоне габонец не мог играть за какой-то еще клуб после «Барселоны» и «Челси».

Зиеш был близок к уходу в «ПСЖ» зимой, но аренда сорвалась из-за проблем с документами – клубы не успели подписать их до дедлайна.

Хаким выходит в составе «Челси», и Грэм Поттер рассчитывает на него, но приоритетом игрока летом будет переход в другой клуб, в котором он сможет регулярно выходить в старте.

Сообщалось, что Обамеянг шокирован исключением из заявки «Челси» на матчи Лиги чемпионов.

В этом сезоне у Обамеянга 3 мяча в 17 матчах за «Челси» во всех турнирах. На счету Зиеша 1 голевая передача в 16 играх.

Статистику 33-летнего форварда можно изучить здесь. Показатели 29-летнего вингера доступны по этой ссылке.

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42 комментария

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nick-basil
У Челси три сборных мира. Одна на поле , другая на лавке, третья в лазарете.
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Партизанен
Этот габонец напоминает мне Адебайора, таланта и умение много, но ума и характера нету
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Акира_1
Ответ edward_freeman
ну брось, Вернера только ленивый не ругал, а сейчас внезапно - как жаль что он ушёл. и ты уверен, что Вернер сейчас бы забил больше чем Хаверц? Броя, Обамеянг и ложная девятка Хаверц/Стерлинг - на это был расчёт. все они разные с разными качествами. а причина малого количества голов не только в отсутствии центрфорварда, а в комплексе причин - смена тренера, уход от тройки цз, чего Тухель так и не сделал (он например не видел Силву в паре цз, только в тройке, а Поттер увилел), куча травм, перестройка состава, инфошум - всё на свете. Поттеру надо дать состав (уже есть) и спокойную предсезонку. вот тогда и будем судить. такие дела.
Просто не хочется ещё один сезон сливать под чувака, который ну почти 90% не потянет и ничего не даст клубу. Лучше сразу бы найти тренера в перспективу и дать ему это время .
Что касается Вернера, то он точно был бы не хуже мучений Хаверца и габонца престарелого. К тому же, Тимо брал своим желанием и стараниями, в отличие от недовольного Обамеянга, которому насрать на этот клуб. Всегда можно было найти для Тимо полезную роль, учитывая его скорость и напор, а в итоге так дёшево и рано слили. Обидно.
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Макс Шева
Сбежать чтоб аж шлепанцы шлепали и сверкали пятки
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Милан. Тео 19
Милану бы Зиеша подписать ...
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edward_freeman
Ответ Акира_1
Проблема в том, что в Челси и было 2 нападающих: Броя и Вернер. В итоге приходит Обамеянг 34 летний, а Вернер, который мог бы быть полезным до сих пор, уходит. В итоге нападающим остался Хаверц, а он ну не тянет, не его это позиция. И Броя, что вылетел. И пассажир из габона. Вот и причина, почему у Челси забито ( сколько там 21 гол за половину сезона) .
ну брось, Вернера только ленивый не ругал, а сейчас внезапно - как жаль что он ушёл. и ты уверен, что Вернер сейчас бы забил больше чем Хаверц?
Броя, Обамеянг и ложная девятка Хаверц/Стерлинг - на это был расчёт. все они разные с разными качествами.
а причина малого количества голов не только в отсутствии центрфорварда, а в комплексе причин - смена тренера, уход от тройки цз, чего Тухель так и не сделал (он например не видел Силву в паре цз, только в тройке, а Поттер увилел), куча травм, перестройка состава, инфошум - всё на свете.
Поттеру надо дать состав (уже есть) и спокойную предсезонку. вот тогда и будем судить.
такие дела.
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Пенс
Ответ Slavick Nemkovsky
Реал показал в прошлом году уровень АПЛ))
так же показал, как и Челси в 2012. Отскок на отскоке. В лол-лиге лидирует клуб из ЛЕ, а так называемый победитель ЛЧ без удачи ничего не может.
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Акира_1
Ответ Shuller18
Я про нападающего Фофана. Силва, который Тьаго, не факт, что останется, все-таки возраст поджимает Поттер да, по-моему худший тренер Челси на моей памяти
Ахаха, ну вот именно куча Фофан и Поттер, а как итог 9 место и 21 гол. Ничего удивительного.
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Акира_1
Ответ edward_freeman
это единственный трансфер именно под Тухеля по сути а спортивный директорат давно есть
Проблема в том, что в Челси и было 2 нападающих: Броя и Вернер. В итоге приходит Обамеянг 34 летний, а Вернер, который мог бы быть полезным до сих пор, уходит. В итоге нападающим остался Хаверц, а он ну не тянет, не его это позиция. И Броя, что вылетел. И пассажир из габона. Вот и причина, почему у Челси забито ( сколько там 21 гол за половину сезона) .
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Shuller18
Ответ Акира_1
Согласен. Тупые ошибки Боэли как директора по трансферам, что привёл непонятно кого. Броя это точно не уровень Челси. Фофана, наверное, будет страховать Сильву и Бадьяшилье, а вот Чалобу лучше продать. Кукуруза хз, по идее он страховка Чиллуэла, который вечно сломан. Мадуэке неплохой бегунок и можно дать шанс, как и Сантосу, что рвёт на молодёжном Чемпионате мира за Бразилию. Для этого предсезонка есть. Тут главные пассажиры: Пулишич, Чик, Чалоба, Зиеш, Обамеянг. Иногда, мне кажется, что и Хаверц с Маунтом полностью деградировали. Вишенка на торте - Поттер, которого не хотелось бы видеть летом тренером.
Я про нападающего Фофана. Силва, который Тьаго, не факт, что останется, все-таки возраст поджимает
Поттер да, по-моему худший тренер Челси на моей памяти
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edward_freeman
Ответ Акира_1
Его вообще не должно было быть в Челси. Типа это трансфер под Тухеля, так нафиг убирать Тухеля. А если Тухель ему не нравился, то нафиг 34 летний нападающий нужен? Это все тупые ошибки Боэли, который должен был не трансферы делать, а искать директора по ним.
это единственный трансфер именно под Тухеля по сути
а спортивный директорат давно есть
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Акира_1
Ответ Shuller18
Ща балласта в команде ппц. Кукурелья нафиг сдался, например. Броя или Фофана, на роль подмены нужен кто-то один. Потом всякие эти Казадеи, Хатчинсон, Мадуэке, Андрей Сантос... Прям как в те времена, когда пачками скупали для будущих аренд.
Согласен. Тупые ошибки Боэли как директора по трансферам, что привёл непонятно кого. Броя это точно не уровень Челси. Фофана, наверное, будет страховать Сильву и Бадьяшилье, а вот Чалобу лучше продать. Кукуруза хз, по идее он страховка Чиллуэла, который вечно сломан.
Мадуэке неплохой бегунок и можно дать шанс, как и Сантосу, что рвёт на молодёжном Чемпионате мира за Бразилию. Для этого предсезонка есть.
Тут главные пассажиры: Пулишич, Чик, Чалоба, Зиеш, Обамеянг. Иногда, мне кажется, что и Хаверц с Маунтом полностью деградировали.
Вишенка на торте - Поттер, которого не хотелось бы видеть летом тренером.
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Shuller18
Ответ Акира_1
Пусть Пулишича с собой заберут, Лофтуса Чика и Поттера. Остальным ещё можно дать шансы на предсезонке.
Ща балласта в команде ппц. Кукурелья нафиг сдался, например. Броя или Фофана, на роль подмены нужен кто-то один. Потом всякие эти Казадеи, Хатчинсон, Мадуэке, Андрей Сантос... Прям как в те времена, когда пачками скупали для будущих аренд.
+2
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Акира_1
Ответ Pucheslav
Обамеянг как в Челси приехал видимо сразу продолжил работу по своим Арсенальским конспектам
Его вообще не должно было быть в Челси. Типа это трансфер под Тухеля, так нафиг убирать Тухеля. А если Тухель ему не нравился, то нафиг 34 летний нападающий нужен? Это все тупые ошибки Боэли, который должен был не трансферы делать, а искать директора по ним.
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
скоро из Челси массовый исход будет.
понабрали - теперь не ясно, куда всех их девать
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fylhtq228
Просто тренер не подходит этим игрокам. Он вообще мало кому подходит
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edward_freeman
Ответ Pucheslav
Обамеянг как в Челси приехал видимо сразу продолжил работу по своим Арсенальским конспектам
под Тухеля приходил.
хотя без него вроде неплохо начал, но как начались проблемы - забил и перестал стараться. типа ну не пошла игра и ладно.
его последние выходы на замену это пипец полный.
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Акира_1
Пусть Пулишича с собой заберут, Лофтуса Чика и Поттера. Остальным ещё можно дать шансы на предсезонке.
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ Homelender_666
Неудивительно. Оба пригодились бы Милану
Зиеш точно бы им подошел.
Обамеянг - такой же пенсионер, как и Жиру
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deadjoker
Ответ Niko [Ars]
не надо так писать. Обама в арсенале играл прекрасно, пока хотел играть в футбол)
Не спорю, годик вроде поиграл отменно. А потом попал под доминатора и решил посвятить себя другим делам :)
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Shuller18
Ответ Pucheslav
Обамеянг как в Челси приехал видимо сразу продолжил работу по своим Арсенальским конспектам
Да ничего он не клал, что за глупости? Он приходил к Тухелю, которого спешно убрали, а играть форварда у Поттера это изначально провал.
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Niko [Ars]
Ответ deadjoker
И пулищича тоже пусть собой заберут. Обама играет в режима арсенала, зиеш, к сожалению, по настроению, а пулищич в лазарете вечно.
не надо так писать. Обама в арсенале играл прекрасно, пока хотел играть в футбол)
+2
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deadjoker
И пулищича тоже пусть собой заберут. Обама играет в режима арсенала, зиеш, к сожалению, по настроению, а пулищич в лазарете вечно.
+5
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Slavick Nemkovsky
Ответ Apol
Просто показывает уровень Лол Лиги и АПЛ
Реал показал в прошлом году уровень АПЛ))
+1
-4
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Mason Mount 2208
Ответ Apol
Просто показывает уровень Лол Лиги и АПЛ
Это доказательства того что АПЛ самый сложный лиг в мире
+1
-1
0
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