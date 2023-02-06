Обамеянг и Зиеш хотят уйти из «Челси» летом

Два игрока атаки хотят уйти из «Челси» летом.

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Обамеянг хотел уйти из «Челси» еще зимой, но не смог вернуться в «Барселону», так как испанским клубам запрещено регистрировать игрока дважды за сезон. Кроме того, по правилам ФИФА, в этом сезоне габонец не мог играть за какой-то еще клуб после «Барселоны» и «Челси».

Зиеш был близок к уходу в «ПСЖ» зимой, но аренда сорвалась из-за проблем с документами – клубы не успели подписать их до дедлайна.

Хаким выходит в составе «Челси», и Грэм Поттер рассчитывает на него, но приоритетом игрока летом будет переход в другой клуб, в котором он сможет регулярно выходить в старте.

Сообщалось, что Обамеянг шокирован исключением из заявки « » на матчи Лиги чемпионов.

В этом сезоне у Обамеянга 3 мяча в 17 матчах за «Челси» во всех турнирах. На счету Зиеша 1 голевая передача в 16 играх.

Статистику 33-летнего форварда можно изучить здесь. Показатели 29-летнего вингера доступны по этой ссылке.