Обамеянг, Кулибали, Хавертц, Пулишич и еще несколько игроков могут покинуть «Челси». Клуб хочет сократить фонд зарплат

«Челси» может устроить массовую распродажу игроков.

Если результаты клуба кардинально не улучшатся в ближайшее время, если не будет победы над «Кристал Пэлас» 15 января, то лондонцы могут расстаться с рядом игроков, которые выступают неэффективно.

Если ранее чаще вставал на сторону игроков и увольнял тренеров во время кризисов, то новые владельцы, и Clearlake Capital, напротив намерены поддерживать главного тренера, сообщает The Telegraph.

В «Челси» доверяют и не думают об отставке тренера, а вот по игрокам могут быть сделаны выводы.

Будущее дорогостоящих игроков, таких как , и , остается неопределенным.

Жоржиньо могут разрешить уйти летом бесплатно, когда истечет срок его контракта. Также клуб может рассмотреть предложения по капитану .

Также могут отпустить , который был куплен «Челси» прошлым летом, если итальянские клубы проявят к нему интерес.

Не будут удерживать в команде и Пьера-Эмерика Обамеянга, если он решит вернуться в Испанию или переехать в другой чемпионат.

Новые владельцы «Челси» также хотят сократить фонд заработной платы. Этот процесс будет продолжаться. В идеале в « » хотят, чтобы в раздевалке команды были собраны игроки с одинаковой базовой зарплатой и возможностью получать прибыльные бонусы за достижение личных и командных целей.

«Челси» проиграл три матча подряд и 6 из 8 последних. Команда набрала 25 очков в 18 матчах АПЛ и занимает 10-е место в таблице.