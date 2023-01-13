Обамеянг, Кулибали, Хавертц, Пулишич и еще несколько игроков могут покинуть «Челси». Клуб хочет сократить фонд зарплат

Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович возможные трансферы Сесар Аспиликуэта Пьер-Эмерик Обамеянг Жоржиньо Хаким Зиеш Калиду Кулибали Кристиан Пулишич Кай Хавертц Грэм Поттер Тодд Боули Футбол

«Челси» может устроить массовую распродажу игроков.

Если результаты клуба кардинально не улучшатся в ближайшее время, если не будет победы над «Кристал Пэлас» 15 января, то лондонцы могут расстаться с рядом игроков, которые выступают неэффективно.

Если ранее Роман Абрамович чаще вставал на сторону игроков и увольнял тренеров во время кризисов, то новые владельцы, Тодд Боули и Clearlake Capital, напротив намерены поддерживать главного тренера, сообщает The Telegraph.

В «Челси» Грэму Поттеру доверяют и не думают об отставке тренера, а вот по игрокам могут быть сделаны выводы.

Будущее дорогостоящих игроков, таких как Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич и Кай Хавертц, остается неопределенным.

Жоржиньо могут разрешить уйти летом бесплатно, когда истечет срок его контракта. Также клуб может рассмотреть предложения по капитану Сесару Аспиликуэте.

Также могут отпустить Калиду Кулибали, который был куплен «Челси» прошлым летом, если итальянские клубы проявят к нему интерес.

Не будут удерживать в команде и Пьера-Эмерика Обамеянга, если он решит вернуться в Испанию или переехать в другой чемпионат.

Новые владельцы «Челси» также хотят сократить фонд заработной платы. Этот процесс будет продолжаться. В идеале в «Челси» хотят, чтобы в раздевалке команды были собраны игроки с одинаковой базовой зарплатой и возможностью получать прибыльные бонусы за достижение личных и командных целей.

«Челси» проиграл три матча подряд и 6 из 8 последних. Команда набрала 25 очков в 18 матчах АПЛ и занимает 10-е место в таблице.

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
Кулибали стоит дать ещё сезон. Остальные явно ничего не могут дать Челси больше. 🤚
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
just-whatever
Удачи им в привлечении суперзвёзд на одинаковые "базовые зарплаты"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
фк Мем продолжает радовать нас:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
6tspey7tb5
Кулибали????
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
Смена вектора развития в вектор деградации
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igls54
Какая быстрая деградация без Абрамовича
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pq
Обамеянг, Кулибали, Хавертц, Пулишич и все остальные
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sardor Abdujalilov
Хаверц в Баварию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
j30
анжи 2.0 ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
headmaster
Про Кулибали и Пулисика больше похоже на вброс. Сенегалец не так давно пришел, еще может прибавить. А американца будет странно продать до ЧМ в Америке, это же от рекламы деньги можно потерять
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evgen_Hazard
Нормальная идея, пора заканчивать с конскими ЗП типа Лукаки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Махыев Эзиз
Угробили команду!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл
И закупиться в Брайтоне - думаю, «оптом» скидочку оформят.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тимур Таубаев
Ну всё , крах Челси после ухода Абрамовича..
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Real Madrid l
Челси превращается в Брайтон
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cektor
Кулибали)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
error505
Эх, что делают с такой крутой командой Абрамовича...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий