Обамеянг, Кулибали, Хавертц, Пулишич и еще несколько игроков могут покинуть «Челси». Клуб хочет сократить фонд зарплат
«Челси» может устроить массовую распродажу игроков.
Если результаты клуба кардинально не улучшатся в ближайшее время, если не будет победы над «Кристал Пэлас» 15 января, то лондонцы могут расстаться с рядом игроков, которые выступают неэффективно.
Если ранее Роман Абрамович чаще вставал на сторону игроков и увольнял тренеров во время кризисов, то новые владельцы, Тодд Боули и Clearlake Capital, напротив намерены поддерживать главного тренера, сообщает The Telegraph.
В «Челси» Грэму Поттеру доверяют и не думают об отставке тренера, а вот по игрокам могут быть сделаны выводы.
Будущее дорогостоящих игроков, таких как Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич и Кай Хавертц, остается неопределенным.
Жоржиньо могут разрешить уйти летом бесплатно, когда истечет срок его контракта. Также клуб может рассмотреть предложения по капитану Сесару Аспиликуэте.
Также могут отпустить Калиду Кулибали, который был куплен «Челси» прошлым летом, если итальянские клубы проявят к нему интерес.
Не будут удерживать в команде и Пьера-Эмерика Обамеянга, если он решит вернуться в Испанию или переехать в другой чемпионат.
Новые владельцы «Челси» также хотят сократить фонд заработной платы. Этот процесс будет продолжаться. В идеале в «Челси» хотят, чтобы в раздевалке команды были собраны игроки с одинаковой базовой зарплатой и возможностью получать прибыльные бонусы за достижение личных и командных целей.
«Челси» проиграл три матча подряд и 6 из 8 последних. Команда набрала 25 очков в 18 матчах АПЛ и занимает 10-е место в таблице.
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