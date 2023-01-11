В «Челси» готовятся к уходу Жоржиньо свободным агентом в конце сезона. Клуб сосредоточен на продлении контрактов Канте и Маунта

Теги Челси МЛС премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Жоржиньо Нголо Канте Мэйсон Маунт Футбол

Жоржиньо может покинуть «Челси» по окончании сезона.

Поскольку до срока истечения контракта полузащитника остается полгода, он может вести переговоры с другими клубами. В «Челси» считают наиболее вероятным, что Жоржиньо вернется в Серию А или переедет в МЛС.

Ситуация может измениться, если в ближайшее время Жоржиньо предложат продление соглашения на выгодных условиях, однако в данный момент «Челси» сосредоточен на продлении контрактов Мэйсона Маунта и Нголо Канте. В клубе смотрят на продление соглашений обоих игроков с оптимизмом.

В текущем сезоне Жоржиньо провел за «Челси» 15 матчей в АПЛ и забил 2 гола. Подробная статистика игрока – здесь.

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18 комментариев

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Алексей Гусев
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Ответ Сергей Котов
был...да я с сарказмом о жоржиньо..никогда его большим футболистом не считал..и удивлялся что он в топ 3 попал тогда..
зря, Жорж не легенда конечно, но качественный сильный футболист, Амброзини соврать не даст...
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Сергей Котов
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Ответ Алексей Гусев
а разве Пирло вМилане никогда не был в топ-3 на ЗМ?
был...да я с сарказмом о жоржиньо..никогда его большим футболистом не считал..и удивлялся что он в топ 3 попал тогда..
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Алексей Гусев
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Ответ KerroChelsea
Ладно Маунт. А Канте они хотят лечить всю оставшуюся карьеру?
а кто сказал что он всю оставшуюся карьеру на травмах проведет?
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Акира_1
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Наконец-то, какой смысл в его поперечных передачах в центральном круге без обостроений, я никогда не пойму.
Ничего кроме этого Жоржиньо не умеет.
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Акира_1
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Ответ KerroChelsea
Ладно Маунт. А Канте они хотят лечить всю оставшуюся карьеру?
Просто нужен достойный сменщик, чтоб Канте мог отдыхать. А так Н’голо ещё может прилично себя показывать, если будет играть через матч, к примеру.
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Алексей Гусев
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Ответ AC.Milan.Fan
В Наполи или в Ювентус перейдёт ? 🤔
хотелось бы в Юве...
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Алексей Гусев
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Ответ Яйца Тен Хага
Скажите пожалуйста знатоки Челси. Жоржиньо стал легендой клуба!? Играл хорошо, если да то при каких тренерах. Помню одно, как его прицел Сарри.
скажу так, легендой может и стал, но быстрей "легендой на подхвате", то есть по отношении к Челси, быстрей будут вспоминать Денниса Уайза, Ди Матео и Поета на его или смежных позициях будут помнить, ну и Дешама возможно...
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Алексей Гусев
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Ответ Сергей Котов
это тот который почти получил золотой мяч в 2021? мне кажется таких не отпускают...
а разве Пирло вМилане никогда не был в топ-3 на ЗМ?
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AC.Milan.Fan
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Ответ ZarvuR2020
В Лацио к Сарри
А да, в Лацио к Сарри скорее всего перейдёт ...
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Нога Лукаку
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Ответ Яйца Тен Хага
Скажите пожалуйста знатоки Челси. Жоржиньо стал легендой клуба!? Играл хорошо, если да то при каких тренерах. Помню одно, как его прицел Сарри.
До легенды ему очень далеко, играл довольно-таки нестабильно, в одном матче обеспечивает контроль мяча команде, в другом привозит. С другой стороны никогда не жаловался на что-то и не отравлял атмосферу в клубе.
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corazón blanco
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Канте вряд ли сможет вернуться на свой прежний уровень, хотя конечно своим отношением к делу и самоотдачей подкупает руководство Челси.
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Сергей Котов
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это тот который почти получил золотой мяч в 2021? мне кажется таких не отпускают...
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Яйца Тен Хага
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Скажите пожалуйста знатоки Челси. Жоржиньо стал легендой клуба!? Играл хорошо, если да то при каких тренерах. Помню одно, как его прицел Сарри.
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GuruFutbola
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Все бегут с тонущего корабля, даже деньги не останавливают
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ZarvuR2020
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Ответ AC.Milan.Fan
В Наполи или в Ювентус перейдёт ? 🤔
В Лацио к Сарри
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AC.Milan.Fan
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В Милане так он точно не нужен при Тонали и Бенассере ...
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AC.Milan.Fan
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В Наполи или в Ювентус перейдёт ? 🤔
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KerroChelsea
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Ладно Маунт. А Канте они хотят лечить всю оставшуюся карьеру?
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