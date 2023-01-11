В «Челси» готовятся к уходу Жоржиньо свободным агентом в конце сезона. Клуб сосредоточен на продлении контрактов Канте и Маунта

Жоржиньо может покинуть « » по окончании сезона.

Поскольку до срока истечения контракта полузащитника остается полгода, он может вести переговоры с другими клубами. В « » считают наиболее вероятным, что вернется в Серию А или переедет в .

Ситуация может измениться, если в ближайшее время Жоржиньо предложат продление соглашения на выгодных условиях, однако в данный момент «Челси» сосредоточен на продлении контрактов и . В клубе смотрят на продление соглашений обоих игроков с оптимизмом.

В текущем сезоне Жоржиньо провел за «Челси» 15 матчей в АПЛ и забил 2 гола. Подробная статистика игрока – здесь.