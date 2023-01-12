«Барселона» не вернет Обамеянга. Испанским клубам запрещено регистрировать игрока дважды за сезон

Форвард « » не вернется в «Барселону» в этом сезоне.

Mundo Deportivo, ссылаясь на регламент Королевской испанской футбольной федерации, утверждает, что каталонцы не имеют права второй раз за сезон регистрировать одного и того же игрока. Это было бы возможно в случае, если бы габонец был арендован «Челси», но его трансфер имел постоянный характер.

Указанные ограничения прописаны в статьях 130 и 141.5. Они допускают повторную регистрацию в случае форс-мажора или существования особых нормативных положений, но нет оснований полагать, что в данном случае это актуально.