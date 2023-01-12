«Барселона» не вернет Обамеянга. Испанским клубам запрещено регистрировать игрока дважды за сезон

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Федерация футбола Испании Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол

Форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг не вернется в «Барселону» в этом сезоне.

Mundo Deportivo, ссылаясь на регламент Королевской испанской футбольной федерации, утверждает, что каталонцы не имеют права второй раз за сезон регистрировать одного и того же игрока. Это было бы возможно в случае, если бы габонец был арендован «Челси», но его трансфер имел постоянный характер.

Указанные ограничения прописаны в статьях 130 и 141.5. Они допускают повторную регистрацию в случае форс-мажора или существования особых нормативных положений, но нет оснований полагать, что в данном случае это актуально.

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34 комментария

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SCHOKKKK
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Ответ Flow market Victor Mercedes
Бавария, Сити, Челси, и тд ничем не лучше, самосексеры🤣💪🏻
Что ты несёшь?🤣
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Flow market Victor Mercedes
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Ответ SCHOKKKK
Мне какое дело до Реала?😂
Бавария, Сити, Челси, и тд ничем не лучше, самосексеры🤣💪🏻
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. .Егор Зуев. .
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Ответ Flow market Victor Mercedes
Я про должун, шок, лех, иглз54, псико или как там его и остальную банду)
А понял)
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Flow market Victor Mercedes
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Ответ . .Егор Зуев. .
Ещё один Винисиус?
Я про должун, шок, лех, иглз54, псико или как там его и остальную банду)
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SCHOKKKK
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Ответ Flow market Victor Mercedes
Так Реал вообще сам себе даёт и нормально)
Мне какое дело до Реала?😂
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Flow market Victor Mercedes
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Ответ SCHOKKKK
Опять на клык дали ФК Банкроту😂 Как там бизнес обмен, удался? Клоуны несчастные 🤡😂
Так Реал вообще сам себе даёт и нормально)
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. .Егор Зуев. .
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Ответ Homelender_666
Тебе там одному скучно?
Да нет, я просто слежу, чтобы данные индивиды ничего не натворили
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Homelender_666
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Ответ . .Егор Зуев. .
DolJun и Shokkk, вернитесь в зоопарк!!📢
Тебе там одному скучно?
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Макс Шева
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Жаль великого.Может за дубль пока назабивать ,сделать себе рекламу для Барсы за пол сезона
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. .Егор Зуев. .
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Ответ Flow market Victor Mercedes
Я то думаю что за обезьяны прыгают на ветках)
Ещё один Винисиус?
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Flow market Victor Mercedes
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Ответ . .Егор Зуев. .
DolJun и Shokkk, вернитесь в зоопарк!!📢
Я то думаю что за обезьяны прыгают на ветках)
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. .Егор Зуев. .
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Ответ SCHOKKKK
Я понимаю, большие предложения для тебя излагать пока что сложная задача, но ничего. На русском ты уже говоришь гораздо лучше орангутана 😂
😆.да что тЫ
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. .Егор Зуев. .
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Ответ Raul14
Завтра открой новый аккаунт) Правда в фамилии вместо "З" должна быть буква "Х" )))
Нет...😆
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SCHOKKKK
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Ответ . .Егор Зуев. .
Что ты там всё бубнишь?)
Я понимаю, большие предложения для тебя излагать пока что сложная задача, но ничего. На русском ты уже говоришь гораздо лучше орангутана 😂
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Raul14
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Ответ . .Егор Зуев. .
Что?🤔 В.....Ви.... Вилья.... Вильярреал 😆
Завтра открой новый аккаунт) Правда в фамилии вместо "З" должна быть буква "Х" )))
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. .Егор Зуев. .
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Ответ SCHOKKKK
Я тоже заметил, что мои уроки правописания для тебя не проходят даром. Но вот ошибочка, в конце предложения точку ставят, а не запятую, Розуев😂
Что ты там всё бубнишь?)
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SCHOKKKK
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Ответ . .Егор Зуев. .
Оооо, вижу ты наконец-то нашёл своего парня, очень рад за тебя,😆
Я тоже заметил, что мои уроки правописания для тебя не проходят даром. Но вот ошибочка, в конце предложения точку ставят, а не запятую, Розуев😂
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. .Егор Зуев. .
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Ответ Raul14
У этого каждый день новый аккаунт)))
Что?🤔
В.....Ви.... Вилья.... Вильярреал 😆
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. .Егор Зуев. .
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Ответ SCHOKKKK
А мне говорил что не создаёт. Правда я с трудом разобрал его речь, потому что он по русски очень плохо говорит 😂
Оооо, вижу ты наконец-то нашёл своего парня, очень рад за тебя,😆
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Крыс Пол
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Зарегать его как Мартина 3 года назад.
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Raul14
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Ответ SCHOKKKK
А мне говорил что не создаёт. Правда я с трудом разобрал его речь, потому что он по русски очень плохо говорит 😂
Почти все фанатики банкрота такие))
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SCHOKKKK
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Ответ Raul14
У этого каждый день новый аккаунт)))
А мне говорил что не создаёт. Правда я с трудом разобрал его речь, потому что он по русски очень плохо говорит 😂
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Raul14
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Ответ SCHOKKKK
Я, говорит, мультиаккаунты не создаю 🤣
У этого каждый день новый аккаунт)))
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SCHOKKKK
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Ответ . .Егор Зуев. .
DolJun и Shokkk, вернитесь в зоопарк!!📢
Я, говорит, мультиаккаунты не создаю 🤣
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. .Егор Зуев. .
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DolJun и Shokkk, вернитесь в зоопарк!!📢
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