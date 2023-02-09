Экс-игрок США Гомес считает, что Обамеянг не нужен чемпиону МЛС: «Высокий прессинг, игра в обороне, работоспособность – вряд ли он все это даст»

Эркулес Гомес считает, что Пьер-Эмерик Обамеянг не смог бы заиграть в «Лос-Анджелесе».

Ранее сообщалось, что Обамеянг хочет покинуть « » летом. Форвард не попал в заявку на плей-офф Лиги чемпионов, и окружение игрока считает, что клуб хочет избавиться от него. По данным издания Relevo, действующий чемпион МЛС « » проявляет интерес к Обамеянгу.

«Нет, не в качестве игрока стартового состава – а приглашать его для того, чтобы он сидел на скамейке запасных, не станешь. Высокий прессинг, оборонительная схема, работоспособность – не думаю, что он может дать все это. Но это не значит, что он не может быть хорошим игроком и что он не сможет стать звездой в МЛС.

С таким «Лос-Анджелесом» я не знаю, подойдет ли он и впишется ли. Тем не менее, такие игроки, как он, в любом случае могут найти способ повлиять на игру», – сказал бывший игрок сборной в интервью ESPN.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!