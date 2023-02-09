Экс-игрок США Гомес считает, что Обамеянг не нужен чемпиону МЛС: «Высокий прессинг, игра в обороне, работоспособность – вряд ли он все это даст»

Теги Челси сборная США по футболу МЛС премьер-лига Англия Пьер-Эмерик Обамеянг Эркулес Гомес Лос-Анджелес Футбол

Эркулес Гомес считает, что Пьер-Эмерик Обамеянг не смог бы заиграть в «Лос-Анджелесе».

Ранее сообщалось, что Обамеянг хочет покинуть «Челси» летом. Форвард не попал в заявку на плей-офф Лиги чемпионов, и окружение игрока считает, что клуб хочет избавиться от него. По данным издания Relevo, действующий чемпион МЛС «Лос-Анджелес» проявляет интерес к Обамеянгу.

«Нет, не в качестве игрока стартового состава – а приглашать его для того, чтобы он сидел на скамейке запасных, не станешь. Высокий прессинг, оборонительная схема, работоспособность – не думаю, что он может дать все это. Но это не значит, что он не может быть хорошим игроком и что он не сможет стать звездой в МЛС.

С таким «Лос-Анджелесом» я не знаю, подойдет ли он и впишется ли. Тем не менее, такие игроки, как он, в любом случае могут найти способ повлиять на игру», – сказал бывший игрок сборной США в интервью ESPN.

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3 комментария

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AmanEsen
Ответ Artem Piatkov
Почему в последние 5 лет вдруг всплыла "святая обязанность" центральных нападающих отрабатывать в обороне?) Прям нонсенс
Потому что, наконец-то люди осознали, что это такой же игрок как все остальные, и должен выполнять общую командную работу. Крайние защитники же например в атаку постоянно бегают.
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+1
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DolJun
в ла лиге норм смотрелся, но оно и понятно - млс интенсивнее чем лига испанской водокачки походу
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-1
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Artem Piatkov
Почему в последние 5 лет вдруг всплыла "святая обязанность" центральных нападающих отрабатывать в обороне?)

Прям нонсенс
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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