Алекс Бальде: «Хочу остаться в «Барселоне» на много-много лет. Я в клубе с 7 лет»

Теги Барселона Ла Лига Алекс Бальде Футбол

Алекс Бальде заявил, что не намерен покидать «Барселону».

«Барселона» провела встречу с моим агентом. Для меня предельно ясно, что я хочу остаться здесь на много-много лет.

Я пришел в клуб в 7 лет и хочу играть за него и сейчас, и в будущем», – сказал 19-летний защитник, чей контракт с «Барселоной» рассчитан до июня 2024 года.

«Барселона» близка к подписанию 5-летнего контракта с Бальде. Отступные – 500 млн евро

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вячеслав Новиков
Такие парни нам нужны, мы тоже хотим чтобы ты остался
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AXEL7
Не ожидал, что он так круто играть станет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ramil Usmanov
У этого парня большой потенциал. Он и сейчас содержательный футбол показывает. Бальде, за Барсу!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
falkao2013
Этого все в Барселоне и за её пределами хотят. Парень за год очень сильно вырос в игровом плане.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий