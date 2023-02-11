Алекс Бальде: «Хочу остаться в «Барселоне» на много-много лет. Я в клубе с 7 лет»

заявил, что не намерен покидать «Барселону».

«Барселона» провела встречу с моим агентом. Для меня предельно ясно, что я хочу остаться здесь на много-много лет.

Я пришел в клуб в 7 лет и хочу играть за него и сейчас, и в будущем», – сказал 19-летний защитник, чей контракт с «Барселоной» рассчитан до июня 2024 года.

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