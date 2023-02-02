Защитник «Барсы» Бальде сделал 4-й ассист в сезоне Ла Лиги. Среди игроков до 20 лет в топ-5 лиг больше лишь у Мусиалы (6)

Защитник «Барселоны» отдал голевой пас в матче с «Бетисом» (2:1).

Теперь у 19-летнего испанца 4 ассиста в текущем турнире.

Среди игроков до 20 лет в топ-5 лиг Европы больше результативных передач лишь у 19-летнего хавбека «Баварии» (6).

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