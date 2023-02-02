Защитник «Барсы» Бальде сделал 4-й ассист в сезоне Ла Лиги. Среди игроков до 20 лет в топ-5 лиг больше лишь у Мусиалы (6)

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига Алекс Бальде Джамал Мусиала Футбол

Защитник «Барселоны» Алекс Бальде отдал голевой пас в матче Ла Лиги с «Бетисом» (2:1).

Теперь у 19-летнего испанца 4 ассиста в текущем турнире.

Среди игроков до 20 лет в топ-5 лиг Европы больше результативных передач лишь у 19-летнего хавбека «Баварии» Джамала Мусиалы (6).

Подробнее статистика Бальде – здесь, Мусиалы – здесь.

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10 комментариев

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Fridman 2315
Ответ Benner
Замену Альбиньи нашли. Теперь осталось найти замену Бускетса и Алвеса
И вингеров ещë нормальных.
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Stade de Reims
Один из лучших прямо
сейчас в составе Барселоны
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qpq7y6dxhv
Ответ El Ilusionista
Бальде стал открытием сезона в Барсе. А Ла Масия творит чудеса. В составе Барсы 5 молодых воспитанников, которые стоят больше чем все покупки Боули за сезон. В мире нет второго топ-клуба с такой академией.
Аякс?
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ljolik888
Скажем честно первый тайм был не особо хорош в его исполнении , во втором прибавил . Ну и конечно спасибо за идеальный головой пас!
+1
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Benner
Замену Альбиньи нашли. Теперь осталось найти замену Бускетса и Алвеса
+2
-1
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песидог
Голден бой. Крутая коллекция боев в барсе 😄
+2
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Batyr Demessinov
Очень достойная замена Жорди Альбе!!!
+1
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El Ilusionista
Бальде стал открытием сезона в Барсе.

А Ла Масия творит чудеса. В составе Барсы 5 молодых воспитанников, которые стоят больше чем все покупки Боули за сезон. В мире нет второго топ-клуба с такой академией.
+14
-3
+11
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Футбол_это_жизнь
Бальде немного наберется опыта, появится лучшая сыгранность с командой и будущий топ готов. В отдельных матчах прям очень хорош. Хави растит правильную молодёжь!
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Akezhan Kutvarov
Скорость и вырезать передачи это ТОП
+7
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+6
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