Защитник «Барсы» Бальде сделал 4-й ассист в сезоне Ла Лиги. Среди игроков до 20 лет в топ-5 лиг больше лишь у Мусиалы (6)
Защитник «Барселоны» Алекс Бальде отдал голевой пас в матче Ла Лиги с «Бетисом» (2:1).
Теперь у 19-летнего испанца 4 ассиста в текущем турнире.
Среди игроков до 20 лет в топ-5 лиг Европы больше результативных передач лишь у 19-летнего хавбека «Баварии» Джамала Мусиалы (6).
сейчас в составе Барселоны
А Ла Масия творит чудеса. В составе Барсы 5 молодых воспитанников, которые стоят больше чем все покупки Боули за сезон. В мире нет второго топ-клуба с такой академией.