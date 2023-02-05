Защитник «Барсы» Бальде может пропустить матч с «Севильей» из-за болезни

Теги Барселона Севилья Ла Лига Алекс Бальде Футбол

Защитник «Барселоны» Алекс Бальде может пропустить матч Ла Лиги с «Севильей».

Как сообщает журналист COPE Виктор Наварро, Бальде отсутствовал на утренней тренировке каталонцев в субботу из-за высокой температуры.

Его участие в матче 20-го тура чемпионата Испании против «Севильи», который состоится сегодня, под вопросом.

В текущем сезоне Ла Лиги 19-летний футболист провел 17 игр и отдал 4 голевые передачи. Его подробную статистику можно найти здесь.

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2 комментария

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Роман
Здоровья! Важный игрок команды
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remontada
Здоровья темнокожему эльфу из Ведьмака. Уверенно сезон проводит для своих лет. И пас хороший, и дриблинг, и скорость - всю бровку держит под контролем. Очередное дарование Ла Масии.
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