Бальде о выходе «Барсы» в 1/2 финала Кубка Испании: «Хотим выиграть этот трофей. Это наша цель»

Теги Барселона Ла Лига Кубок Испании Усман Дембеле Алекс Бальде Футбол

Алекс Бальде оценил победу «Барселоны» над «Сосьедадом» (1:0) в 1/4 финала Кубка Испании.

«Горжусь, что Дембеле у нас в команде. У него много полезных качеств, он многое дает атаке (Дембеле забил единственный гол – прим. Sports.ru).

Мы хотим выиграть этот Кубок Испании, это наша цель. Осталось провести три игры (полуфиналы состоят из двухматчевых противостояний – прим. Sports.ru)», – сказал защитник «Барселоны».

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22 комментария

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Егор Зуев
Ответ Roma Khamraliev
Это какой по счету как,счёт на сотни пошёл,суточный? Выходишь вообще отсюда?
Ой, очередной обиделся 🤣
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Roma Khamraliev
Ответ Егор Зуев
Очередной закомплексованный неадекват
Это какой по счету как,счёт на сотни пошёл,суточный? Выходишь вообще отсюда?
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Roma Khamraliev
Ответ turcanudima87@gmail.com
ООО, смотрю спермочные умеют писать без ошибок, БРАВО!!!
Папа твой не засохший
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gamechanger
Ответ mqh9pzrxgf
Во-первых, по идее. Во-вторых, далеко заглядываешь. Половина чемпионата впереди, и два матча в кубке, если пройдут в финал
В полуфинале 2 матча будет
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Remix
Удачи Барселона во всех турнирах
+2
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+2
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turcanudima87@gmail.com
Ответ Roma Khamraliev
Когда пута играет,то это требл. Когда все остальные,то нет. Логика секты🤷
ООО, смотрю спермочные умеют писать без ошибок, БРАВО!!!
+1
-1
0
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Aymammet Baylyyew
Ответ Hella black
Отличная возможность закончить сезон с двумя,а то и с тремя трофеями ! Надо толко верить в свои силы,игра пошла. Реализация чутка подводит,а так вполне по силам взять Чемп и Кубок
И может быть с 4 кубком? это будет идеальный сезон. Кстати наш абдусамад эззазули вывел ососуну на полфинал
+3
-1
+2
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mqh9pzrxgf
Ответ Крыс Пол
По идеи, Хави в первый же свой полноценный сезон возьмет все 3 внутренних трофея. Только игру в еврокубках нужно будет подтянуть..
Во-первых, по идее. Во-вторых, далеко заглядываешь. Половина чемпионата впереди, и два матча в кубке, если пройдут в финал
+2
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+2
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Совесть Черданцева
Абсолютно возможно. По такой игре вообще может выйти трэбл: Ла Лига, Кубок и ЛЕ. Удачи вам, сине-гранатовые
+2
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+2
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Егор Зуев
Ответ Roma Khamraliev
Когда пута играет,то это требл. Когда все остальные,то нет. Логика секты🤷
Очередной закомплексованный неадекват
+1
-3
-2
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a.sh.s.
Ответ Karl0709
Суперкубок, КК и ЛЛ это можно назвать треблом или нужно какой-нибудь Еврокубок выиграть?
Внутренний требл.
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Roma Khamraliev
Ответ Karl0709
Суперкубок, КК и ЛЛ это можно назвать треблом или нужно какой-нибудь Еврокубок выиграть?
Когда пута играет,то это требл. Когда все остальные,то нет. Логика секты🤷
+1
-6
-5
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Егор Зуев
Главное не сбавлять темпы, играть до конца и верить в друг друга, тогда всё будет хорошо!
0
-3
-3
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Егор Зуев
Все мы хотим требл!
И на закуску можно будет ЛЕ выиграть
0
-3
-3
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Егор Зуев
Ответ Karl0709
Суперкубок, КК и ЛЛ это можно назвать треблом или нужно какой-нибудь Еврокубок выиграть?
Да, это требл
+2
-3
-1
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Karl0709
Суперкубок, КК и ЛЛ это можно назвать треблом или нужно какой-нибудь Еврокубок выиграть?
+2
-2
0
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Zorro
Дай Бог чтобы и этот кубок Испании выиграла Barcelona!!
+18
-4
+14
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Hella black
Отличная возможность закончить сезон с двумя,а то и с тремя трофеями ! Надо толко верить в свои силы,игра пошла. Реализация чутка подводит,а так вполне по силам взять Чемп и Кубок
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Крыс Пол
По идеи, Хави в первый же свой полноценный сезон возьмет все 3 внутренних трофея. Только игру в еврокубках нужно будет подтянуть..
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Марьюшкин
Хорошо играли вчера, видна рука Хави конечно. Но могли забивать больше гораздо, не хватало нестандартных решений в атаке.
+3
0
+3
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Игорь Климов
Но очень много моментов голевых в матче не реализовали, просто жуть.
+3
-3
0
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3xclus1ve
Правльные слова и правильные ходы. Только вот много работы для Тер Штегена.
+9
-1
+8
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