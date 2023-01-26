Бальде о выходе «Барсы» в 1/2 финала Кубка Испании: «Хотим выиграть этот трофей. Это наша цель»
Алекс Бальде оценил победу «Барселоны» над «Сосьедадом» (1:0) в 1/4 финала Кубка Испании.
«Горжусь, что Дембеле у нас в команде. У него много полезных качеств, он многое дает атаке (Дембеле забил единственный гол – прим. Sports.ru).
Мы хотим выиграть этот Кубок Испании, это наша цель. Осталось провести три игры (полуфиналы состоят из двухматчевых противостояний – прим. Sports.ru)», – сказал защитник «Барселоны».
И на закуску можно будет ЛЕ выиграть