Бальде о выходе «Барсы» в 1/2 финала Кубка Испании: «Хотим выиграть этот трофей. Это наша цель»

оценил победу «Барселоны» над «Сосьедадом» (1:0) в 1/4 финала Кубка Испании.

«Горжусь, что у нас в команде. У него много полезных качеств, он многое дает атаке (Дембеле забил единственный гол – прим. Sports.ru).

Мы хотим выиграть этот , это наша цель. Осталось провести три игры (полуфиналы состоят из двухматчевых противостояний – прим. Sports.ru)», – сказал защитник «Барселоны».