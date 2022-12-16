«Барселона» близка к подписанию 5-летнего контракта с Бальде. Отступные – 500 млн евро
Алекс Бальде вскоре может подписать новый контракт с «Барселоной».
Каталонский клуб близок к подписанию нового соглашения с 19-летним защитником, которое будет рассчитано на пять лет.
Обе стороны заинтересованы в том, чтобы подписать договор в ближайшее время. По данным Diario Sport, сумма отступных в соглашении футболиста составит 500 миллионов евро.
В текущем сезоне Ла Лиги Бальде провел 12 матчей и сделал три результативных передачи. Также он провел четыре матча за сборную Испании на ЧМ-2022.
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