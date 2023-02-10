Мужчина во Франции притворился отцом Мбаппе, чтобы получить вид на жительство для алжирцев. Его выдали орфографические ошибки и голос

Мужчина во Франции наказан за то, что выдавал себя за отца .

48-летний мужчина предстал перед судом за то, что выдавал себя за Уилфрида Мбаппе, отца форварда «ПСЖ». Он делал это, чтобы получить вид на жительство для некой алжирской пары.

Мужчина сделал это в декабре прошлого года. Его разоблачил чиновник префектуры Ивелин, не узнавший голос Уилфрида Мбаппе, с которым он общался до этого. Мужчине предложили отправить письменный документ. Мошенник сделал это, попытавшись сымитировать подпись отца футболиста.

Чиновника смутили многочисленные орфографические ошибки в тексте. Он сообщил о своих подозрениях в полицию. Выяснилось, что мошенник уже делал похожие вещи в двух других префектурах Франции.

Обвиняемый признал вину и заявил, что рассматривает свои действия как доброе дело, а алжирцам он помогал на добровольной основе. Однако в полиции считают, что это не так – у мужчины обнаружили 4370 евро наличными в доме и 24 230 евро на счетах из неизвестных источников.

Мужчину приговорили его к десяти месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 2 000 евро.

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