Мужчина во Франции притворился отцом Мбаппе, чтобы получить вид на жительство для алжирцев. Его выдали орфографические ошибки и голос

Теги ПСЖ лига 1 Франция происшествия Килиан Мбаппе Футбол

Мужчина во Франции наказан за то, что выдавал себя за отца Килиана Мбаппе.

48-летний мужчина предстал перед судом за то, что выдавал себя за Уилфрида Мбаппе, отца форварда «ПСЖ». Он делал это, чтобы получить вид на жительство для некой алжирской пары.

Мужчина сделал это в декабре прошлого года. Его разоблачил чиновник префектуры Ивелин, не узнавший голос Уилфрида Мбаппе, с которым он общался до этого. Мужчине предложили отправить письменный документ. Мошенник сделал это, попытавшись сымитировать подпись отца футболиста.

Чиновника смутили многочисленные орфографические ошибки в тексте. Он сообщил о своих подозрениях в полицию. Выяснилось, что мошенник уже делал похожие вещи в двух других префектурах Франции.

Обвиняемый признал вину и заявил, что рассматривает свои действия как доброе дело, а алжирцам он помогал на добровольной основе. Однако в полиции считают, что это не так – у мужчины обнаружили 4370 евро наличными в доме и 24 230 евро на счетах из неизвестных источников. 

Мужчину приговорили его к десяти месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 2 000 евро.

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8 комментариев

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Добрый Ретроград
-Слышь, Баклажан, у вас в Эфиопии все такие умные?
-Я русский!
-Вот только не надо гнать! Русские столько не курят. Вот мы с коронном по пачке в день, а ты, борец за здравоохранение, полторы, а то и две. Так что засунь язык в свою черную .опу и сиди ровно, русский!
— Так теперь давайте с эфиопским... футболистом.
— Я русский! И в Эфиопии никогда не был.
— Нам то не гони! За километр видно, что ты людоедом был! https://www.youtube.com/watch?v=FSD73EOR2Ko&ab_channel=POCHTALON
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-2
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Barsa! bolshe chem klub
объявление:
семинар Как стать отцом килиана Мбаппе отменяется.
билеты к возврату не подлежат🤭😂
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Азамат Кабертай
Я, Уилфрид Самуэлевич Мбаппе, даным писмом патвирждаю, что являюс атцом Киляна, прашу выдат мне вид на праживание, меня на матч псж пригласили шэйхъи
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-2
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Гусейн Магомедрасулов
Мужчина в Саудовской Аравии притворился чемпионом мира, но его выдал вратарь Аль-Вахда .
+1
-3
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Аталанта расправила плечи
Остап Бендер префектуры Ивелин
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Геннадий Тимченко
Дети лейтенанта Шмидта подросли и стали отцами Килиана Мбаппе 👏
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Aleksey Yashin
Этим мужчиной оказался Дида
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Барсик Юрана
Это лишь подтверждает, что Мбапе эфиоп
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