Мбаппе надеется попасть в заявку «ПСЖ» на матч с «Баварией». Шансы есть, решение примут перед игрой

Теги Бавария ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Участие форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в матче против «Баварии» не исключено.

По сведениям Le Parisien, небольшие шансы на своевременное возвращение французского футболиста остаются.

Мбаппе работает над восстановлением от травмы бедра, однако на попадание в стартовый состав не надеется. Он хочет хотя бы попасть в заявку и, возможно, выйти ненадолго на поле в случае необходимости.

Окончательное решение будет принято тренерским штабом накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Месси может пропустить матч с «Баварией» 14-го. Он получил травму бедра в игре с «Марселем»

Саншеш получил травму. У «ПСЖ» ранее выбыли Мбаппе и Рамос, игра с «Баварией» – 14-го

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8 комментариев

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Lanapiano
Пусть восстановятся и выйдут и Мбаппе и Месси🤞
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Анри Карлайл
Ответ Black Phoenix
Без Мбаппе и без Месси против немцев на одном Неймаре не уедешь. Кажется, у парижан намечаются огромные проблемы уже в 1/8 финала ЛЧ.
Месси вообще погоды не делает
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Romeo Yankovich
шанс побороться за ЗМ с Месси и Холландом
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ Black Phoenix
Без Мбаппе и без Месси против немцев на одном Неймаре не уедешь. Кажется, у парижан намечаются огромные проблемы уже в 1/8 финала ЛЧ.
а что с Месси? тоже травма?
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Геннадий Тимченко
Ответ Black Phoenix
Без Мбаппе и без Месси против немцев на одном Неймаре не уедешь. Кажется, у парижан намечаются огромные проблемы уже в 1/8 финала ЛЧ.
У Неймара во второй половине февраля дни рождения родственников и карнавал - вполне возможно, что у него на это время может появиться (обостриться старая) травма и он уедет лечиться на родину👏
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Black Phoenix
Без Мбаппе и без Месси против немцев на одном Неймаре не уедешь. Кажется, у парижан намечаются огромные проблемы уже в 1/8 финала ЛЧ.
+1
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che kaif
Выйдет во 2 тайме и закинет двушку.приятного просмотра
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Sardor Abdujalilov
Да определитесь уже
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