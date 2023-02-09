Мбаппе надеется попасть в заявку «ПСЖ» на матч с «Баварией». Шансы есть, решение примут перед игрой

Участие форварда «ПСЖ» в матче против «Баварии» не исключено.

По сведениям Le Parisien, небольшие шансы на своевременное возвращение французского футболиста остаются.

Мбаппе работает над восстановлением от травмы бедра, однако на попадание в стартовый состав не надеется. Он хочет хотя бы попасть в заявку и, возможно, выйти ненадолго на поле в случае необходимости.

Окончательное решение будет принято тренерским штабом накануне первого матча 1/8 финала чемпионов.

Месси может пропустить матч с «Баварией» 14-го. Он получил травму бедра в игре с «Марселем»

Саншеш получил травму. У «ПСЖ» ранее выбыли Мбаппе и Рамос, игра с «Баварией» – 14-го

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!