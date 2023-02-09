Мбаппе надеется попасть в заявку «ПСЖ» на матч с «Баварией». Шансы есть, решение примут перед игрой
Участие форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в матче против «Баварии» не исключено.
По сведениям Le Parisien, небольшие шансы на своевременное возвращение французского футболиста остаются.
Мбаппе работает над восстановлением от травмы бедра, однако на попадание в стартовый состав не надеется. Он хочет хотя бы попасть в заявку и, возможно, выйти ненадолго на поле в случае необходимости.
Окончательное решение будет принято тренерским штабом накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
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