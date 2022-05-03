Мужчина во Франции притворился игроком «ПСЖ», чтобы не оплачивать счет в отеле. Его приговорили к двум месяцам тюрьмы

Мужчину приговорили к тюрьме за то, что он выдавал себя за игрока , чтобы не платить в отеле.

28-летний мужчина приехал в город Лизье на матч молодежного Кубка Франции между «Лизье» и «ПСЖ» (1:5).

Заселяясь в отель, мужчина назвал себя игроком «ПСЖ». Он провел в гостинице две ночи, за что должен был заплатить 227,4 евро. Выселяясь, мужчина попросил отправить счет его «агенту» по номеру телефона, который он указал. Номер оказался недействительным.

Суд рассмотрел дело и приговорил нарушителя, у которого к тому моменту было уже 12 зафиксированных правонарушений, к двум месяцам тюрьмы.

Инцидент произошел 28 декабря, но о нем стало известно только сейчас в результате судебного разбирательства.