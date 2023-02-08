Тренер «Марселя» Тудор: «Сейчас Мбаппе – лучший в мире при всем уважении к другим игрокам»

Тренер «Марселя» назвал лучшим игроком мира.

Из-за травмы француз не сыграет за «ПСЖ» в матче 1/8 финала Кубка Франции против « ».

«Учитывая наш стиль игры, Мбаппе стал бы чудесным орудием. Его отсутствие – это хорошо для нас. У «ПСЖ» есть другие быстрые игроки в атаке. Мы не готовим особый план против Месси, потому что у «ПСЖ» хорошие игроки на каждой позиции.

Сейчас Мбаппе – лучший в мире при всем уважении к другим игрокам. Очевидно, для нас [его отсутствие] станет преимуществом, но у «ПСЖ» есть другие игроки, способные изменить ход матча», – сказал Тудор.

Мбаппе получил травму 1 февраля, он был заменен на 21-й минуте матча Лиги 1 между «ПСЖ» и «Монпелье» (3:1). Сообщалось, что он пропустит три недели.

«Марсель» сегодня примет « » в матче 1/8 финала Кубка Франции. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:10 по московскому времени.