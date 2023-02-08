Тренер «Марселя» Тудор: «Сейчас Мбаппе – лучший в мире при всем уважении к другим игрокам»

Теги Марсель ПСЖ Игор Тудор лига 1 Франция Кубок Франции Килиан Мбаппе Футбол

Тренер «Марселя» Игор Тудор назвал Килиана Мбаппе лучшим игроком мира.

Из-за травмы француз не сыграет за «ПСЖ» в матче 1/8 финала Кубка Франции против «Марселя».

«Учитывая наш стиль игры, Мбаппе стал бы чудесным орудием. Его отсутствие – это хорошо для нас. У «ПСЖ» есть другие быстрые игроки в атаке. Мы не готовим особый план против Месси, потому что у «ПСЖ» хорошие игроки на каждой позиции.

Сейчас Мбаппе – лучший в мире при всем уважении к другим игрокам. Очевидно, для нас [его отсутствие] станет преимуществом, но у «ПСЖ» есть другие игроки, способные изменить ход матча», – сказал Тудор.

Мбаппе получил травму 1 февраля, он был заменен на 21-й минуте матча Лиги 1 между «ПСЖ» и «Монпелье» (3:1). Сообщалось, что он пропустит три недели.

«Марсель» сегодня примет «ПСЖ» в матче 1/8 финала Кубка Франции. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:10 по московскому времени.

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15 комментариев

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Ислам Гасанов
Щас у кого то бомбанет
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Flow market Victor Mercedes
Ох тяжёлая ждёт ПСЖ! И ломать будет Марсель капитально, если игра не будет идти. Удачи ПСЖ и без травм✊🏻
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Burel
Ответ Total_90
Прямо вот что бы сейчас лучший в мире спорное утверждение
ну зато статку набил на любителях
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ДМ-1чемпион
Чушь. Да пол состава из "Интера" и "Наполи" сильнее Мбаппе!
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Химчанин Юран
Идет по стопам Ван Гала. Результат узнаем ближе к ночи
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Пьяный Погрребняк
А сейчас?)
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Aleksey Yashin
Мне кажется такие заявления могут сыграть в обратную сторону, и дать дополнительную мотивацию игрокам ПСЖ
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Фанат Лионеля Месси
Прямо сейчас Мбаппе даже в ПСЖ не лучший ,и даже не второй
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Nuraly Amirov
На основании чего такие выводы? в ЛЧ пока не божит, игра не в топ чемпионате не может служить оценочным фактором
+3
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Андрей Хенто
Конкретно на сегодняшний день так не скажешь, совсем пока никакой Килиан после Мундиаля.
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ljolik888
Черепашка и лучший - две разные версии .
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Barsa! bolshe chem klub
у ПСЖ есть и другие игроки чтоб изменить ход матча.... (с) другие игроки????? фамилию забыл???

Месси накажет надеюсь этого физрука за такое неуважение.
Неймар ассистом как минимум отметится а может и забьёт для полного счастья
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Роман
Заранее метит в кресло Галатье, умно
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Егор Крид58
вот бы мбаппе восстановился к Баварии
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Total_90
Прямо вот что бы сейчас лучший в мире спорное утверждение
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