Гарсия о покере Роналду: «Игроки «Аль-Насра» поняли, чего он хочет. Криштиану достиг гармонии с партнерами»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Руди Гарсия Аль-Вахда Мекка Футбол

Руди Гарсия высказался о Криштиану Роналду, который сделал покер в игре за «Аль-Наср».

38-летний футболист «Аль-Насра» поразил ворота «Аль-Вахды» (4:0) на 21-й, 40-й, 53-й и 61-й минутах матча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Роналду отлично вписался в команду и достиг гармонии с партнерами. Прошло некоторое время, и игроки «Аль-Насра» поняли, чего Роналду хочет, и когда он забьет.

Думаю, это был хороший вечер для Криштиану Роналду, ведь он забил четыре мяча», – сказал тренер «Аль-Насра».

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15 комментариев

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BuTaJIbKa
уровень вратаря и защиты, конечно, топовый.
но Рон норм, раз надо - значит делает
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ДЖИН
Да мы тоже поняли что порток стату хочет на верблюдах набить.
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MonkeyMeister
Они в серьез обсуждают эти голы?
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Grim Reaper 2100
Игроки Аль-Вахда тоже поняли чего хочет Ду-Ду и помогали всей командой . Нужно было еще после каждого пропущенного гола делать с ним сэлфи и брать автографы . Цирк,а не футбол !
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udiekemen
Ответ КрутойЧувак
Я тоже заметил, как он прыгал за мячом уже после того, как мяч пролетел мимо него. Думаю, шейхи просто поздравили таким образом голубя с 38-летием.
Фан Месси смотрел матч😬даже я не смотрел 🙁
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Romeo Yankovich
только сейчас поняли?? им нужно было зайти на спортс.ру, тут "эксперты" давно уже определили, что ему нужна стата на верблюдах и всякая подобная ересь.
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Tydeus
Надо честно сказать, что защитники просто в аналогичных ситуациях три раза пропустили передачу в разрез. Что никак не принижает Роналду, но уровень защиты на первый взгляд хуже ФНЛ
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КрутойЧувак
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Вратарь Аль-Вахда понял чего хочет Роналду и делал сейвы с трехминутным опозданием. Его верблюд успешнее сыграл бы в воротах
Я тоже заметил, как он прыгал за мячом уже после того, как мяч пролетел мимо него.
Думаю, шейхи просто поздравили таким образом голубя с 38-летием.
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AnMe
Ответ Temp LC
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Какой ты остроумный) я тут не хейчу, просто неинтересно и не хочется на это натыкаться
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Aleksey Yashin
"Прошло некоторое время, и игроки «Аль-Насра» поняли, чего Роналду хочет"
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До этого матча игроки Аль-Насра не понимали что он хочет забивать голы?
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udiekemen
Роналду везде так быстро адаптируется)
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Гусейн Магомедрасулов
Вратарь Аль-Вахда понял чего хочет Роналду и делал сейвы с трехминутным опозданием. Его верблюд успешнее сыграл бы в воротах
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Temp LC
Ответ AnMe
Я так понимаю что нельзя убрать новости такие из ленты? Или можно? Подскажите я тут всего месяц как обжился, не понимаю куда тыкать
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AnMe
Я так понимаю что нельзя убрать новости такие из ленты? Или можно? Подскажите я тут всего месяц как обжился, не понимаю куда тыкать
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Евгений Кирилюк
Синхронизация прошла успешна!
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