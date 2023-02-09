«Поздравляю величайшего. Поразительно». Морган о покере Роналду за «Аль-Наср»
Пирс Морган поздравил Криштиану Роналду с покером за «Аль-Наср».
«Аль-Наср» крупно обыграл «Аль-Вахду» (4:0) в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Португалец забил все 4 мяча.
«Криштиану Роналду забил все 4 гола в победном матче «Аль-Насра» с «Аль-Вахдой», пробив отметку в 500 мячей в чемпионатах за карьеру. Он сделал 61 хет-трик: 30 до того, как ему исполнилось 30 лет, и 31 – после.
Сейчас ему 38. Поразительно. Поздравляю», – написал телеведущий в твиттере и добавил к сообщению эмодзи козла, что является акронимом от выражения GOAT – величайший в истории.
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Роналду 47 голов
Месси 18
Роналду 5 ЛЧ в 2 клубах
Месси 3 ЛЧ в 1 клубе
Роналду чемпион Топ 3 сильнейших чемпионатов
Месси 1 чемпа
Тотальное доминирование Роналду над хоббитсом
Живи и страдай)
Величайший 💪