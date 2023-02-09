«Поздравляю величайшего. Поразительно». Морган о покере Роналду за «Аль-Наср»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Вахда Мекка Пирс Морган Футбол

Пирс Морган поздравил Криштиану Роналду с покером за «Аль-Наср».

«Аль-Наср» крупно обыграл «Аль-Вахду» (4:0) в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Португалец забил все 4 мяча.

«Криштиану Роналду забил все 4 гола в победном матче «Аль-Насра» с «Аль-Вахдой», пробив отметку в 500 мячей в чемпионатах за карьеру. Он сделал 61 хет-трик: 30 до того, как ему исполнилось 30 лет, и 31 – после.

Сейчас ему 38. Поразительно. Поздравляю», – написал телеведущий в твиттере и добавил к сообщению эмодзи козла, что является акронимом от выражения GOAT – величайший в истории.

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85 комментариев

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yrok77
Ответ Men77
У меня такое ощущение, что гелевые сами уже стебутся над своим кумиром.😁 Хотя я тоже присоединяюсь, ЗМ ему вручить прям на поле. ЧМ и ЛЧ для слабаков, чемпионат СА - наше ВСЁ! 💪
у меня такое ощущение что у вуMena бомбит
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yrok77
Ответ Химчанин Юран
Мне кажется он и сам над ним орет
ключевое слово кажется
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Vedved
Ответ leeexxxxtml
Плей-офф ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов Месси 18 Роналду 5 ЛЧ в 2 клубах Месси 3 ЛЧ в 1 клубе Роналду чемпион Топ 3 сильнейших чемпионатов Месси 1 чемпа Тотальное доминирование Роналду над хоббитсом Живи и страдай)
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Men77
Ответ Alex Legend
Гормон сам в том году первый раз забил в плей-офф, откуда столько понтов?
он ассисты делал,алеша. Его ассисты больше, чем вся карьера геля)
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Alex Legend
Ответ Men77
Согласен ,дубль Лорьяну лучше, чем 0+0 в плей офф ЧМ за 20 лет 🤣. Величайший 💪
Гормон сам в том году первый раз забил в плей-офф, откуда столько понтов?
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на войне как на войне
Ответ Алексей Прядко
Комментарий удален модератором
А ты почему?
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leeexxxxtml
Ответ Vedved
Красиво горит😅 наверно до конца карьеры Месси - спать нормально не сможете) ну ничего, осталось 4-5 лет бессонницы и все наладится😉
Плей-офф ЛЧ с 1/4 :
Роналду 47 голов
Месси 18
Роналду 5 ЛЧ в 2 клубах
Месси 3 ЛЧ в 1 клубе
Роналду чемпион Топ 3 сильнейших чемпионатов
Месси 1 чемпа
Тотальное доминирование Роналду над хоббитсом
Живи и страдай)
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Алексей Прядко
Ответ leeexxxxtml
Комментарий удален модератором
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на войне как на войне
Ответ Men77
Согласен ,дубль Лорьяну лучше, чем 0+0 в плей офф ЧМ за 20 лет 🤣. Величайший 💪
Как там переворот в Барселоне?
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Vedved
Ответ leeexxxxtml
покер в сауд.аравии > 5 липовых пенальти нашей липовой пенальтистки на ЧМ.
Красиво горит😅 наверно до конца карьеры Месси - спать нормально не сможете) ну ничего, осталось 4-5 лет бессонницы и все наладится😉
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Григоренко Виталий
Величайший в чемпионате Литвы и 10 забьет)
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Men77
Ответ Alex Legend
Кубок Франции и ЛЧ для слабаков, дубль Лорьяну - наше всё
Согласен ,дубль Лорьяну лучше, чем 0+0 в плей офф ЧМ за 20 лет 🤣.
Величайший 💪
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на войне как на войне
Ответ Манюшный
Месси своё назабивал в декабре и уехал с золотым кубком. А это пустяки.
Манюшка, как там? Барселону взяли? Лапорту казнили? Какие новости?
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Alex Legend
Ответ Манюшный
Месси своё назабивал в декабре и уехал с золотым кубком. А это пустяки.
Вот это да. Никогда такого не было, раньше ведь никто чемпионат мира не выигрывал.
+1
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EneNRa -OD
Ответ leeexxxxtml
Итого : Роналду Топ 5 чемпионатов, из них Чемпион Топ 3 сильнейших чемпионатов. Месси после барсы - мяяяяяяяяу.
Когда Месси победил и нужно как то возвысить Роналду
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Манюшный
Ответ Alex Legend
а Месси не забил
Месси своё назабивал в декабре и уехал с золотым кубком. А это пустяки.
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на войне как на войне
Ответ Ramin Mamedov
да подумаешь, ЧМ или чемпионат саудовской аравии.. конечно ЧМ херня полная..
Да ладно. Мячик другой или поле другое? Саудитам твой Месси проиграл если не забыл
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Alex Legend
Ответ Ганнибал Бессобутин
театр одного актера) и видео как будто со стадиона фнл. трибуны крошечные и свободных мест полно...
Арабы работой заняты, им некогда на ногомячера пялиться.
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Alex Legend
Ответ Men77
У меня такое ощущение, что гелевые сами уже стебутся над своим кумиром.😁 Хотя я тоже присоединяюсь, ЗМ ему вручить прям на поле. ЧМ и ЛЧ для слабаков, чемпионат СА - наше ВСЁ! 💪
Кубок Франции и ЛЧ для слабаков, дубль Лорьяну - наше всё
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Alex Legend
Ответ Манюшный
Репортажи со дна: Роналду забил.
а Месси не забил
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Ramin Mamedov
Ответ Роман
А есть разница? Четыре пенки на турнире забить или 4 за матч. Как минимум лучший Мбаппе, но не пенальтист.
да подумаешь, ЧМ или чемпионат саудовской аравии.. конечно ЧМ херня полная..
+1
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Манюшный
Репортажи со дна: Роналду забил.
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Men77
Ответ Венера Виллендорфская
Типа чемпионата Франции, походу.
я думаю минимум АПЛ 💪
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Dowlet Gandymow
Ответ Роман
А есть разница? Четыре пенки на турнире забить или 4 за матч. Как минимум лучший Мбаппе, но не пенальтист.
Фанаты Роналду на этом сайте всегда видят только голы с пенальти и игнорируют великолепные передачи и решающие голы:)))
+1
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Decard Show
Ответ Shevchenk0
Куда ты Джордана дел?
Боксер Майк и король поп Майкл был куда более культовым чем Майкла баскетболиста
0
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