поздравил Криштиану Роналду с покером за «Аль-Наср».

«Аль-Наср» крупно обыграл « » (4:0) в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Португалец забил все 4 мяча.

« забил все 4 гола в победном матче « » с «Аль-Вахдой», пробив отметку в 500 мячей в чемпионатах за карьеру. Он сделал 61 хет-трик: 30 до того, как ему исполнилось 30 лет, и 31 – после.

Сейчас ему 38. Поразительно. Поздравляю», – написал телеведущий в твиттере и добавил к сообщению эмодзи козла, что является акронимом от выражения GOAT – величайший в истории.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!