Роналду забил 500-й, 501-й, 502-й и 503-й голы в чемпионатах. Он играл за «Реал», «МЮ», «Ювентус», «Спортинг» и «Аль-Наср»
Нападающий Криштиану Роналду отметился юбилейным голом в матче против «Аль-Вахды».
Форвард «Аль-Насра» забил на 21-й минуте матча 16-го тура лиги Саудовской Аравии.
Этот мяч стал для него 500-м в чемпионатах: 311 – в Ла Лиге за «Реал», 103 – в АПЛ за «Манчестер Юнайтед», 81 – в Серии А за «Ювентус», 3 – в лиге Португалии за «Спортинг», 2 – за «Аль-Наср» в лиге Саудовской Аравии.
На 40-й минуте Роналду забил свой 501-й гол в чемпионатах, на 53-й минуте – 502-й мяч, на 61-й минуте – 503-й.
Подробно со статистикой 38-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
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Считать надо только голы в Европе.
Котенок Месси где-то блуждает после теплицы Барсы с 6 голами за год и худшим игроком во 2 фермерском чемпе))).
Тотальное доминирование Короля Роналду над ограниченным балбесом Леонолем).
После ухода Роналду футбол умрет. Деревянные Мбаппе и Холланды - это колхоз, а футбол больше стал похож на шахматы, где все одинаковы.
Забивает - снова плохо
Хейтеркам спортсовским определится бы уже