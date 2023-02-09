Роналду забил 500-й, 501-й, 502-й и 503-й голы в чемпионатах. Он играл за «Реал», «МЮ», «Ювентус», «Спортинг» и «Аль-Наср»

Нападающий Криштиану Роналду отметился юбилейным голом в матче против « ».

Форвард « » забил на 21-й минуте матча 16-го тура лиги Саудовской Аравии.

Этот мяч стал для него 500-м в чемпионатах: 311 – в за «Реал», 103 – в за « », 81 – в Серии А за «Ювентус», 3 – в лиге Португалии за «Спортинг», 2 – за «Аль-Наср» в лиге Саудовской Аравии.

На 40-й минуте Роналду забил свой 501-й гол в чемпионатах, на 53-й минуте – 502-й мяч, на 61-й минуте – 503-й.

Подробно со статистикой 38-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

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