Роналду забил 500-й, 501-й, 502-й и 503-й голы в чемпионатах. Он играл за «Реал», «МЮ», «Ювентус», «Спортинг» и «Аль-Наср»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду высшая лига Португалия Спортинг Ювентус премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Вахда Мекка Футбол

Нападающий Криштиану Роналду отметился юбилейным голом в матче против «Аль-Вахды».

Форвард «Аль-Насра» забил на 21-й минуте матча 16-го тура лиги Саудовской Аравии.

Этот мяч стал для него 500-м в чемпионатах: 311 – в Ла Лиге за «Реал», 103 – в АПЛ за «Манчестер Юнайтед», 81 – в Серии А за «Ювентус», 3 – в лиге Португалии за «Спортинг», 2 – за «Аль-Наср» в лиге Саудовской Аравии.

На 40-й минуте Роналду забил свой 501-й гол в чемпионатах, на 53-й минуте – 502-й мяч, на 61-й минуте – 503-й.

Подробно со статистикой 38-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

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111 комментариев

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ДЖИН
Ответ Хаскерс
А если в Бруней переехать через пару лет? Там и папа богатый и чемп нормальный. Великого не остановит ни.че.го!
Лучше во Французскую полинезию. Заматч будет по 10 голов забивать .
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Айлин 1990
Думаю, вообще не надо считать эти голы, так как во дворе и мы забиваем.
Считать надо только голы в Европе.
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Typizza
Кто бы что ни говорил, но покер есть покер. И хорошие голы забил Рон.
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Старый Негр
Ответ Григоренко Виталий
Знаешь какой первый признак дебилизма? Быть уверенным, что если критикуешь Роналду, значит топишь за Месси.
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Kasilas__1
Ответ Собака-буддист
После мю мусорная стата
🤡🤡
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Хаскерс
Ответ ДЖИН
ошибаешься 1282 Пеле забил в Бразилии во всех турнирах. У Криша уйдет на это 10 лет еще.
А если в Бруней переехать через пару лет? Там и папа богатый и чемп нормальный. Великого не остановит ни.че.го!
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RembaXXX
У Роналду кстати хорошая мотивация, обойти вечный фейковый рекорд Пеле, где он там 1000 голов якобы забил на тренировках, может для этого и перешел в слабую лигу, где будет по 30 голов класть за сезон.
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dreamstep
Он за тройку лет и до 600 дойдёт, если будет отгружать голы арабским Осасунам.
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Decard Show
Настоящий культовой герой нашего времени !!
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Григоренко Виталий
Ответ Старый Негр
Комментарий удален модератором
Знаешь какой первый признак дебилизма? Быть уверенным, что если критикуешь Роналду, значит топишь за Месси.
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ДЖИН
Ответ Temp LC
То что однажды повезло , не означает величие на заметку. А в года Хави испания было гегемоном мира
Лео дважды доходил до финала ЧМ Ему невезло больше всех в этом мире. раз 5 в финале КОПА америка.
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leeexxxxtml
Реал, МЮ, Ювентус - Топ 3 сильнейших чемпионатов и единственный чемпион Топ 3 сильнейших чемпионатов - Роналду.
Котенок Месси где-то блуждает после теплицы Барсы с 6 голами за год и худшим игроком во 2 фермерском чемпе))).
Тотальное доминирование Короля Роналду над ограниченным балбесом Леонолем).
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Temp LC
Ответ Игорь Климов
Я забивал во дворе и больше.
Ты и во дворе столько не забьешь) не говоря о твоей дыхалке
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Temp LC
Ответ ДЖИН
Но Хави чемпион мира и дважды Европы, Месси чемпион мира, а Криш не чемпион мира . Шах и мат. В верблюжьем чемпе конечно он стату набьет. А-ха)
То что однажды повезло , не означает величие на заметку. А в года Хави испания было гегемоном мира
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ДЖИН
накрученных инстаграмских фанатов(запрещенных в рф) шах и мат
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leeexxxxtml
Ответ Андрей Хенто
Странно, я читал от Вас комментарии, что в Ювентусе с такой линией полузащиты невозможно добиться успехов. Получается партнёров поменяли, а желаемого результата Роналду не достиг. И суть спора не в том, что как-то принизить Роналду, абсолютно нет. Роналду великий игрок, но влияние партнёров на его успехи нельзя исключать, вот о чем речь. Хотя я понимаю, для Вас есть только Криштиану и больше никого, он выигрывал все матчи в одиночку)) Кстати, просто интересно, а когда Роналду завершит свою карьеру, за кого дальше будете персонально болеть?
Роналду в Ювентус переходил уже стариком. Молодой Роналду сделал бы нужный результат.
После ухода Роналду футбол умрет. Деревянные Мбаппе и Холланды - это колхоз, а футбол больше стал похож на шахматы, где все одинаковы.
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Старый Негр
Ответ Григоренко Виталий
Что значит будет считаться? Любой адекватный человек понимает, что это чемпионат двора. Если кто то считает эти голы достижением, ну на здоровье)
Комментарий удален
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Vedved
Ответ psixyec
Очередной рекорд короля футбола. Браво! Партнёры Леопольда: Неймар, Мбаппе, Верратти, Фабиан Руис Партнёры Криша: Машарипов, Аль-Наджей, Хариб, Талиска И даже тут мы видим, что Роналду умудряется забивать больше, чем арг с липовыми ЗМ.
Ахахах, ну да умудряется забивать команде, уровня медиа лиги, красавец😅
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RYBvsSAB
Ответ Men77
Ромка голы в Лиге 1 за голы не считал, а тут за голы в лиге верблюдов радуется. Позорник 🤣
у Пеле была половина таких голов в карьере оффициальных, неоффиальных с накрутками, только себе можно представить
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Дженнифер Коннелли
У Криштиану свыше млд фанатов со всего мира! На данный момент он подарил им счастья и тепла как старые и добрые времена! Вот что значит быть великим человеком!
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Товарищ Наркотик
Ответ Мохнатый55
Покер с аутсайдером Верблюдшипа это, конечно, серьезная заявка. Правда непонятно на что.
Не забивает - плохо
Забивает - снова плохо
Хейтеркам спортсовским определится бы уже
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ДЖИН
Ответ Хаскерс
Молоток просто! Лучший а истории! Пеле, говорят, 1000 во всех турнирах забил. Но где он играл? В Бразилии какой то, которая тогда всего три раза выиграла Кубок мира? Криштиану сможет это сделать в настоящем чемпионате. В Саудовской Аравии!
ошибаешься 1282 Пеле забил в Бразилии во всех турнирах. У Криша уйдет на это 10 лет еще.
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Хаскерс
Молоток просто! Лучший а истории! Пеле, говорят, 1000 во всех турнирах забил. Но где он играл? В Бразилии какой то, которая тогда всего три раза выиграла Кубок мира? Криштиану сможет это сделать в настоящем чемпионате. В Саудовской Аравии!
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тигр настоящий
шах и мат ! вот так вот !
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Андрей Хенто
Ответ leeexxxxtml
Разница в том что Рон в МЮ Сафа и Реале был с отрывом лучшим и делал разницу почти в каждом матче, а также был признан лучшим игроком и бомбардиром всех 5 победных ЛЧ. Остальных же можно было заменить другими игроками, а Роналду был единственным.
Странно, я читал от Вас комментарии, что в Ювентусе с такой линией полузащиты невозможно добиться успехов. Получается партнёров поменяли, а желаемого результата Роналду не достиг. И суть спора не в том, что как-то принизить Роналду, абсолютно нет. Роналду великий игрок, но влияние партнёров на его успехи нельзя исключать, вот о чем речь. Хотя я понимаю, для Вас есть только Криштиану и больше никого, он выигрывал все матчи в одиночку)) Кстати, просто интересно, а когда Роналду завершит свою карьеру, за кого дальше будете персонально болеть?
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