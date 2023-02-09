У Роналду 61 хет-трик за карьеру – больше всех среди действующих игроков. У Месси – 56
Нападающий Криштиану Роналду забил 4 гола за «Аль-Наср» в матче с «Аль-Вахдой».
По ходу игры 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии португалец оформил 61-й хет-трик за карьеру. 51 из них – на клубном уровне, 10 – за сборную Португалии.
До тридцатилетия форвард забивал 3 и более гола за матч 30 раз, после – 31 раз.
Среди действующих футболистов Роналду лидирует по количеству хет-триков. У Лионеля Месси их 56.
Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь.
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49 в рейтинге Чемпионат.
Какая то кринжатина.
Роналду 27
"не действующих" хет-триков больше. У кого же?
Вот когда оформит хет трик или покер в лиге сладкого бубалеха, тогда и поговорим