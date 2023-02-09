У Роналду 61 хет-трик за карьеру – больше всех среди действующих игроков. У Месси – 56

Нападающий Криштиану Роналду забил 4 гола за « » в матче с « ».

По ходу игры 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии португалец оформил 61-й хет-трик за карьеру. 51 из них – на клубном уровне, 10 – за сборную Португалии.

До тридцатилетия форвард забивал 3 и более гола за матч 30 раз, после – 31 раз.

Среди действующих футболистов Роналду лидирует по количеству хет-триков. У Лионеля их 56.

Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь.

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