У Роналду 61 хет-трик за карьеру – больше всех среди действующих игроков. У Месси – 56

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Вахда Мекка Футбол

Нападающий Криштиану Роналду забил 4 гола за «Аль-Наср» в матче с «Аль-Вахдой».

По ходу игры 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии португалец оформил 61-й хет-трик за карьеру. 51 из них – на клубном уровне, 10 – за сборную Португалии.

До тридцатилетия форвард забивал 3 и более гола за матч 30 раз, после – 31 раз.

Среди действующих футболистов Роналду лидирует по количеству хет-триков. У Лионеля Месси их 56.

Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь.

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23 комментария

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rigobersong
Ответ Oleg
Эти голы реально засчитывают?) 49 в рейтинге Чемпионат. Какая то кринжатина.
Да рофл на все времен:))🤣🤣🤣
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Oleg
Ответ TheFrosty
Напомните, сколько Кринж забил в Европе в этом сезоне?
Один
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rigobersong
А сколько Месси в Ла Масии на детских турнирах их делал, можно так же приплюсовать, не думаю что там уровень был хуже чемпионата бедуинов:))
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Oleg
Эти голы реально засчитывают?)
49 в рейтинге Чемпионат.

Какая то кринжатина.
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Sgi
Ответ Кокич
Заголовок как бы намекает, что у кого-то из уже "не действующих" хет-триков больше. У кого же?
У Пеле 92 хет-трика
0
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Dowlet Gandymow
Ответ Dowlet Gandymow
Месси сделал 41 хет-трик без пенальти Роналду 27
с аль наср 28
0
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Black Phoenix
Где принимать ставки по поводу споров, побьёт ли Месси рекорд по голам в ЛЧ и хет-трикам в принципе?)
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Анатолий Дмитриевич
интересно, сколько было бы у Месси, если бы не раздавал пенальти Суаресу и Неймару))
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Goofts
Спор между Месси и Роналду закончился на ЧМ. Все адекватные люди прекратили их сравнивать после этого.
+1
-1
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Dowlet Gandymow
Месси сделал 41 хет-трик без пенальти
Роналду 27
0
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AlKRD
Сегодня будет объявлен новый обладатель Золотого Мяча по версии Кати Авейру
+1
-1
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Великий Алонсо
Снова Месси где-то позади великого Криштиану, да чтож такое то...
+2
-2
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NomerSports
че там бедуин догнал Кокорина или еще нет ?
+4
-4
0
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TheFrosty
Напомните, сколько Кринж забил в Европе в этом сезоне?
+2
-3
-1
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roni20
Сейчас напишут что он забивал только левым командам или очень слабом чемпионате😁. Месси же играет в САМОМ СИЛЬНОМ чемпионате Вселенной
+8
-5
+3
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Кокич
Заголовок как бы намекает, что у кого-то из уже
"не действующих" хет-триков больше. У кого же?
+1
-2
-1
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A Buk
в этой лиге и дзюба покеры класть будет))
0
-3
-3
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
считать хет-трики и покеры, в чемпионате СА не совсем справедливо. если бы Роналду перешел в чемпионат Туркменистана, он бы там покеры в каждом матче клал.
+1
-3
-2
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arslankolesov71@gmail.com
Ответ Алексей Прядко
Наконец-то фаны клубники вылезли из своих нор после победы Месси на чм…
А вы утихли)
+3
-4
-1
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Юрий Кечко
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Да...всего то чемпион мира)))
Вот когда оформит хет трик или покер в лиге сладкого бубалеха, тогда и поговорим
0
-5
-5
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Алексей Прядко
Наконец-то фаны клубники вылезли из своих нор после победы Месси на чм…
+4
-6
-2
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Анри Карлайл
Машина завелась..
+8
-4
+4
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Армен Онфрой
Немалая часть этих хет триков - больше 3 голов за матч, великий
+3
-3
0
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Великий Алонсо
Комментарий удален
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