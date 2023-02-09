Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Вахды»

Теги Криштиану Роналду результаты высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Вахда Мекка Футбол

«Аль-Наср» сыграет против «Аль-Вахды» в гостях в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

В составе «Аль-Насра» выступает Криштиану Роналду.

Чемпионат Саудовской Аравии

16-й тур

Аль-Вахда Мекка – Аль-Наср Эр-Рияд
Дата проведения
9 февраля, 20.30, «King Abdul Aziz Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

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19 комментариев

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ROBINZON
Пишите проще - чемпионат Роналду.
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Moscwow
Ответ Кирилл Голивец
При всем уважении к саудовскому футболу, ветка о нем - самый бесполезный контент футбольного раздела сайта наравне с высказываниями депутата Терюшкова. Болельщиков этих клубов меньше (их нет в России), чем клубов второго дивизиона, по которым веток нет и вряд ли будут.
У ПСГ тоже тут максимум пара болельщиков, но это не мешает им постить десятки новостей из-за прихвостней Месси
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Sobachkin
аль аль
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GuruFutbola
Какое позорище, спорс
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Oleg
Ответ Маноло Санчи́с
Как это бесполезный? А где ж барсик ещё напишет 100500 комментов, как ему нас.рать на Роналду ?)
Фанаты Чемпиона Мира Месси просто троллят фанатов игрока аль насры.
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Маноло Санчи́с
Ответ Барсик Юрана
Пока один чемпион мира играет в топ 5 лиг Европы, второй же позорится в верблюд-лиге 👍🏿
Ага. Видели мы твоего чемпиёна вчера в кубке. Так себе зрелище...
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Российский пользователь
еслиб один тип туда не попал, сроду бы спортс о чемпе СА тут что то написал
коль такая тут "пьянка" поднасыпте по чем Японии
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Маноло Санчи́с
Ответ Кирилл Голивец
При всем уважении к саудовскому футболу, ветка о нем - самый бесполезный контент футбольного раздела сайта наравне с высказываниями депутата Терюшкова. Болельщиков этих клубов меньше (их нет в России), чем клубов второго дивизиона, по которым веток нет и вряд ли будут.
Как это бесполезный? А где ж барсик ещё напишет 100500 комментов, как ему нас.рать на Роналду ?)
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Классный руководитель
А есть ли там клубы без Аль
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Барсик Юрана
Спортс в своих рофлах зашёл слишком далеко..
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Жан Вальжа́н
Ответ Барсик Юрана
Да всем нас.ать 😂😂
Особенно тебе, один из первых сюда прибежал ахаха
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Барсик Юрана
Пока один чемпион мира играет в топ 5 лиг Европы, второй же позорится в верблюд-лиге 👍🏿
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АРТУР АЛИЕВ
Во всем надо искать плюсы. Благодаря Роналду мы узнаем о существовании команд, о которых вряд ля когда-нибудь даже услышали
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Жан Вальжа́н
Ответ Кирилл Голивец
При всем уважении к саудовскому футболу, ветка о нем - самый бесполезный контент футбольного раздела сайта наравне с высказываниями депутата Терюшкова. Болельщиков этих клубов меньше (их нет в России), чем клубов второго дивизиона, по которым веток нет и вряд ли будут.
Это ветка пепси глоров, сделали отдельную палату для сумасшедших, куда их еще девать
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Барсик Юрана
Ответ CriminalJoint62
Наконец-то, ждали всем аулом.
Мы тоже
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Барсик Юрана
Да всем нас.ать 😂😂
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CriminalJoint62
Наконец-то, ждали всем аулом.
+3
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А.Э.РАСИМ
Торино Миранчука, Монако Головина.....Аль-Банан Роналду.
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Кирилл Голивец
При всем уважении к саудовскому футболу, ветка о нем - самый бесполезный контент футбольного раздела сайта наравне с высказываниями депутата Терюшкова. Болельщиков этих клубов меньше (их нет в России), чем клубов второго дивизиона, по которым веток нет и вряд ли будут.
+15
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