Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Вахды»
«Аль-Наср» сыграет против «Аль-Вахды» в гостях в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
В составе «Аль-Насра» выступает Криштиану Роналду.
16-й тур
- Дата проведения
- 9 февраля, 20.30, «King Abdul Aziz Stadium»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Статистика чемпионата Саудовской Аравии
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