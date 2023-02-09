Роналду оформил покер в матче с «Аль-Вахдой» – впервые с 2019 года. Тогда забил 4 гола Литве

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Литвы по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Вахда Мекка Футбол

Форвард Криштиану Роналду забил 4 гола в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

38-летний футболист «Аль-Насра» поразил ворота «Аль-Вахды» на 21-й, 40-й, 53-й и 61-й минутах.

В последний раз нападающий оформлял покер 10 сентября 2019 года – за сборную Португалии против Литвы (5:1).

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.

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107 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
Поздравляем
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a2wai
Теперь вы знаете уровень чемпионата Саудовской Аравии. Списанный в утиль из АПЛ неликвид делает покер.
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Raybar
Лучший среди отстающих
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АнтонЮсупов228
Вот он мой герой! Вперед Россия!
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Dark.Babysitter
шах и мат хейтеры))))
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grek087
Молодец ✊🏾
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OldRedWhite
Ответ rbast
Надо было перейти в чемпионат Камбоджи, забивал бы по десять за матч.
В Камбодже средний рост 1,50 метра у футболистов !
Дам ждут Героя ЧМ 2022 !
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Yakub25
Молодец! Да поможет ему Господь вновь обрести уверенность в себе!
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Alex Rhea
ну хотя бы не с левых пенок, как Месси на купленном эмирами Катара ЧМ
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ psixyec
Забыл упомянуть любимый клиент Криша - БЧК.
28% побед, любимый клиент 🤣
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Christos NB
у них там защита никакущая еле бегут видно что не могут догнать даже такого Роналду.
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Гегенпрессинг Рангника
Раньше я считал что Месси сильнее Рона, но сейчас он утёр нос хейтерам, этот покер войдёт в историю
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Колыван
Ответ Artem Piatkov
Литва, Аль-Вахда... Как же надоели эти плоские шутки и издёвки Человек клал пачками голы Баварии, Атлетико, Ювентусу, на уровне сборных хет-трики Швеции и Испании, а вы нам про Литву... Давайте лучше статистику пенальтиста на ЧМ 2022 5 пенальти пробил, кто ещё столько бил на больших турнирах? Португалии же только 1 на Евро 2016 дали и по 1 на ЧМ 2018 и 2022 (и то только в группе, в плей-офф нет) То, за что так троллиои КР7, практически привело ЛМ10 к Чемпионству Мира
Артёмка, а разве это были не чистые пенальти?
Просто интересно, как у тебя в голове укладывается название команды которой Роналду в последний раз клал покер с издёвкой над ним, если это факт
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Yusa Naza
Ответ Artem Piatkov
Литва, Аль-Вахда... Как же надоели эти плоские шутки и издёвки Человек клал пачками голы Баварии, Атлетико, Ювентусу, на уровне сборных хет-трики Швеции и Испании, а вы нам про Литву... Давайте лучше статистику пенальтиста на ЧМ 2022 5 пенальти пробил, кто ещё столько бил на больших турнирах? Португалии же только 1 на Евро 2016 дали и по 1 на ЧМ 2018 и 2022 (и то только в группе, в плей-офф нет) То, за что так троллиои КР7, практически привело ЛМ10 к Чемпионству Мира
но один чемпион мира.
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Shevchenk0
Аль-Наср-Ать…пусть хоть 10 за матч кладёт)) пусть порадуется, поСИУкает…заслужил дед
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truboprovodchik2019
Хорошо, что забивает, а то уже совсем неприлично. Но ситуация дурацкая для человека с такой карьерой, не забиваешь смеются, забиваешь - так это же чемпионат пустыни
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Dowlet Gandymow
Ответ Роман
На уровне сборных однозначно Месси. 20 у Месси, 17 у Роналду.
у кого больше титулов на уровне сборных?
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Vedved
Ответ Роман
На уровне сборных однозначно Месси. 20 у Месси, 17 у Роналду.
А что в чемпионате СА - сборные играют?🤦🏻‍♂️
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Gestor_36
одному мне смешно смотреть на португальского кавалло ?? 😂
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Setanta Sport
Ответ Барсик Юрана
Литвам, Аль-вахдам Кринж клал в сотни раз больше
Тебе же не клал пачками.
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Christos NB
я как фан Месси скажу что неплохо неплохо Рон выложился сегодня то что он хороший бомбардир не отнять но сама лига слабая я поддерживаю мой футбольный клуб ПАОК из Салоник стоимость состава 55 лямов а стоимость состава соперника Аль насра всего то 10 лямов тоесть для нашей лиги это середняк хочу сказать команды несерьёзные единственная серьезная команда как я видел по составу это сам Аль наср стоимость в 80 лямов но даже Аль наср уступает Олимпиакосу по стоимости но всеравно неплохой перформанс от Рона но не стоит воспринимать это как возрождение пусть сначало сыграет с лучшими клубами типа Аль иттихад Аль тавун или Аль шаабаб ну или в азиатской лиги чемпионов с достойными соперниками.
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Denis Fomin
Принц Литовский и король Аль чего то там из 40 лиги
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_Alex*
Ответ Artem Piatkov
Литва, Аль-Вахда... Как же надоели эти плоские шутки и издёвки Человек клал пачками голы Баварии, Атлетико, Ювентусу, на уровне сборных хет-трики Швеции и Испании, а вы нам про Литву... Давайте лучше статистику пенальтиста на ЧМ 2022 5 пенальти пробил, кто ещё столько бил на больших турнирах? Португалии же только 1 на Евро 2016 дали и по 1 на ЧМ 2018 и 2022 (и то только в группе, в плей-офф нет) То, за что так троллиои КР7, практически привело ЛМ10 к Чемпионству Мира
Нормально ты себя «заплюсовал»🤣 причём тут пенальти? Тем более, если они были 100%. Надо смотреть было игры, как человек играл. А не подавал апелляции, что мяч коснулся его волос🤣 видимо, фанатки Роналду очнулись несколько после шокирующего ЧМ
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КуКуРуЗа
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Decard Show
Настоящий культовой герой нашего времени!
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