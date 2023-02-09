Роналду оформил покер в матче с «Аль-Вахдой» – впервые с 2019 года. Тогда забил 4 гола Литве
Форвард Криштиану Роналду забил 4 гола в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
38-летний футболист «Аль-Насра» поразил ворота «Аль-Вахды» на 21-й, 40-й, 53-й и 61-й минутах.
В последний раз нападающий оформлял покер 10 сентября 2019 года – за сборную Португалии против Литвы (5:1).
Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.
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Просто интересно, как у тебя в голове укладывается название команды которой Роналду в последний раз клал покер с издёвкой над ним, если это факт