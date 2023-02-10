« » интересен правый вингер «Баварии» .

Мадридскому клубу нравится 26-летний футболист, за ним внимательно следят, но « » намерена сохранить француза. Мюнхенцы рассчитывают на Кингсли – его даже включили в клубный совет.

Чтобы «Бавария» задумалась о продаже Комана, необходимо сделать огромное предложение, рассказали журналисты Bild Тоби Альтшеффль и Кристиан Фальк в подкасте Bayern-Insider.

В этом сезоне на счету Комана 3 гола и 4 результативные передачи в 19 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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