«Реалу» интересен Коман, но «Бавария» хочет его сохранить. Нужно огромное предложение, чтобы о продаже задумались
«Реалу» интересен правый вингер «Баварии» Кингсли Коман.
Мадридскому клубу нравится 26-летний футболист, за ним внимательно следят, но «Бавария» намерена сохранить француза. Мюнхенцы рассчитывают на Кингсли – его даже включили в клубный совет.
Чтобы «Бавария» задумалась о продаже Комана, необходимо сделать огромное предложение, рассказали журналисты Bild Тоби Альтшеффль и Кристиан Фальк в подкасте Bayern-Insider.
В этом сезоне на счету Комана 3 гола и 4 результативные передачи в 19 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
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