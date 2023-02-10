«Реалу» интересен Коман, но «Бавария» хочет его сохранить. Нужно огромное предложение, чтобы о продаже задумались

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Кингсли Коман Футбол

«Реалу» интересен правый вингер «Баварии» Кингсли Коман.

Мадридскому клубу нравится 26-летний футболист, за ним внимательно следят, но «Бавария» намерена сохранить француза. Мюнхенцы рассчитывают на Кингсли – его даже включили в клубный совет.

Чтобы «Бавария» задумалась о продаже Комана, необходимо сделать огромное предложение, рассказали журналисты Bild Тоби Альтшеффль и Кристиан Фальк в подкасте Bayern-Insider.

В этом сезоне на счету Комана 3 гола и 4 результативные передачи в 19 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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15 комментариев

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заратустра-будрайтис
Ответ Илья Игнатьев
Ахаха, да я думаю, его и за 50 толкнут, жаль никто столько не предложит)
Ты думай, а по факту, если полуноунеймы Мудрик и Антони тянут сотку, то Комана с длинным контрактом, да в 26 лет легко можно будет отправить за 70-80 мультов ( он даже по трансфермаркету 60)
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zidane467554
вряд ли он из лучшего клуба мира куда-то перейдет
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WESTERN-
Ответ che kaif
Коману не хватает золото лалиги потом в апл можно залететь
А так то и Лигу 1 он Чисто выиграл из за заявки. Думаю там тоже надо побегать и выиграть по достоинству.
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Сикарио
Ответ Илья Игнатьев
Тогда ему в Барсу надо переходить, она чаще ла лигу берет последние 15 лет, а у него серия с 16 лет - каждый сезон он берет национальную лигу. Правда, Нагельсман в этом сезоне может оборвать эту серию...
забудь
молодого мессе больше нет
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Илья Игнатьев
Ответ che kaif
Коману не хватает золото лалиги потом в апл можно залететь
Тогда ему в Барсу надо переходить, она чаще ла лигу берет последние 15 лет, а у него серия с 16 лет - каждый сезон он берет национальную лигу. Правда, Нагельсман в этом сезоне может оборвать эту серию...
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Brigande
Коман травматичен , но однозначно лучше Винисиуса перехайпленного . Люблю клуб всем сердцем уже 19 лет , и не хочу говорить плохо об игроках клуба , но никто меня не убедит , что Винисиус с таким количеством брака , игрок калибра Мадрида .
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RashNomadKazakh
Ответ Ваня Солодовников
Может, потому что у них стеклянная бюджетная версия криша, которая нормально играет только против средничков и не имеет ничего, кроме скорости, а её дриблинг - прокинул и побежал вследствии полного отсутствия техники...?
Это про кого?
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aidos_1979
Ответ гилберт
Сильный игрок. Изменил ход финала ЧМ.
Да, особенно в серии пенальти)
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El_Russo
Ответ Ваня Солодовников
Может, потому что у них стеклянная бюджетная версия криша, которая нормально играет только против средничков и не имеет ничего, кроме скорости, а её дриблинг - прокинул и побежал вследствии полного отсутствия техники...?
У Винисиуса нет техники? Внатуре ты Ваня)
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Ваня Солодовников
Ответ dr. cage
Интересно даже, зачем Реалу стеклянная бюджетная версия Роббена без идей и фантазии?
Может, потому что у них стеклянная бюджетная версия криша, которая нормально играет только против средничков и не имеет ничего, кроме скорости, а её дриблинг - прокинул и побежал вследствии полного отсутствия техники...?
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гилберт
Сильный игрок. Изменил ход финала ЧМ.
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Cruel Snake
Те времена когда Мадрид тратил бешеные деньги на игроков канули в лету . Перес хочет купить Беллингема, так что здесь предложение не будет огромным
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che kaif
Коману не хватает золото лалиги потом в апл можно залететь
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Илья Игнатьев
Ахаха, да я думаю, его и за 50 толкнут, жаль никто столько не предложит)
+2
-2
0
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dr. cage
Интересно даже, зачем Реалу стеклянная бюджетная версия Роббена без идей и фантазии?
+1
-7
-6
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