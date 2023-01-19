«Реал» хочет подписать форварда на замену Бензема, хавбека на замену Модричу и двух крайних защитников

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«Реал» планирует усилить сразу несколько позиций в будущем.

По данным As, мадридский клуб хочет подписать нападающего на замену Кариму Бензема, полузащитника на замену Луке Модричу и двух крайних защитников.

«Реал» точно продлит контракт с Бензема еще на сезон, однако клуб хочет, чтобы в команде появился новый основной нападающий. Зимой этот вопрос решать не будут, так как сейчас на рынке нет форварда, способного играть значительно лучше Бензема.

Руководство «Мадрида» разочаровало большое количество травм Карима на старте сезона. Также клуб смущает спад в статистике форварда – если в прошлом сезоне он забил 44 гола в 46 матчах и тратил в среднем по 70 минут на гол, то в этом сезоне у него 12 мячей в 19 играх, а на гол в среднем уходит по 134 минуты. Кроме того, в прошлом сезоне у Бензема было 15 результативных передач, а в этом – одна.

Модрич, которому в сентябре исполнится 38 лет, уже не может играть во всех матчах – ему необходимо дозировать нагрузку. После ЧМ-2022 полузащитник пока не может вернуться в лучшую форму.

Если «Мадрид» сможет подписать Джуда Беллингема следующим летом, то Модрич начнет играть вторичную роль в составе команды. Отмечается, что «Реал» уже общался с окружением Беллингема, но еще не начал переговоры с «Боруссией». Если трансфер состоится, то основными игроками полузащиты «Реала» в следующем сезоне будут Орельен Тчуамени, Джуд Беллингем и Тони Кроос.

Кроме того, «Реал» считает, что необходимо усилить как правый, так и левый фланг обороны. Карло Анчелотти не убеждает игра Ферлана Менди на левом фланге. Прошлым летом «Мадрид» был готов продать его, но не получил предложений. Альтернативные варианты на эту позицию – Начо, Давид Алаба и Тони Рюдигер. Все они не являются профильными левыми защитниками.

Сильнее всего на этой позиции Анчелотти нравится защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис. Изначально «Мадрид» планировал сделать предложение о его трансфере летом 2024-го, когда до истечения срока действия его контракта с мюнхенцами останется один год.

 

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50 комментариев

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Алланур
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Tyrone Woodley
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Игрока, похожего на Модрича, будет очень трудно найти. он невероятно хорош
Почему тяжело, вон Барелла его копия и внешне и в игровом плане)
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Алланур
Хвичу🔥
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WESTERN-
Камавинга. Тчумени. Каждый из них покупался как замена хорвату и вроде вписываются в состав. Хотя роль немного другая
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Федя Букин
Мбаппе, де Брюйне, Дэвис, Хакими 😌
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Real Madrid l
Ответ Фёдор Кузнецов
Да, но его так очень часто называют, и фанаты его успехи причисляют к академии, от фанатов Реала про Винисиуса я так не слышал, хотя он даже моложе Педри был в момент перехода
Наверное, из-за того что Педри испанец и раскрылся в Барсе, а до этого его никто не знал.
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strelnik.nik.1990@icloud.com
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Игрока, похожего на Модрича, будет очень трудно найти. он невероятно хорош
Беллингем должен быть на этом уровне!
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Фёдор Кузнецов
Ответ Real Madrid l
Но Педри не воспитанник Барсы.
Да, но его так очень часто называют, и фанаты его успехи причисляют к академии, от фанатов Реала про Винисиуса я так не слышал, хотя он даже моложе Педри был в момент перехода
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Адилет Асанкожоев
Ответ Ar Monohrom
За что ребят то? Окей, у Бензема травма была, он вроде как восстановился. Но за что модрича?!
38 лет человеку, уже физика не вывозит
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Real Madrid l
Ответ Фёдор Кузнецов
Кстати меня одного удивляет что Педри всё называют воспитанником Барселоны даже Денис на Суперкубке, а Винисиуса или Родриго не считают воспитанниками Реала
Но Педри не воспитанник Барсы.
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Плеймейкер87
Алаба непрофильный левый защитник?)
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Фёдор Кузнецов
Ответ Уринационный турбо 2
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Вы так говорите как будто Сити только и ждёт когда Реал придет к ним за Холландом, они явно попросят не меньше 200,Реал не даст столько
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aslan1994aa@icloud.com
Ответ Teodrakis
Лучше Хавертца и Виртца, по красоте. А место форварда оставить для Эндрика. На флангах защиты могут сыграть и Милитао-Алаба, и Винисиус Тобиас, и Камавинга. Можно и Васкеса продлить
Вместо хавертца барелла идеально подошло бы
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Real Madrid l
Ответ Нурболат Дуйсенов
Заменить Луку Модрича просто невозможно. Надо перестраивать всю игру в полузащите.
На Модрича похож только Педри, именно на Модрича, а не Иньесту. Удар поставленный есть, передачи умные есть, мяч умеет контролировать как Модрич. Просто идеальная была бы замена…
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Mega• Battman
Тео на левый фланг. Думфрис на правый фланг. Форвард Кейн. Кто еще может показать такую статистику на протяжении 5 лет.
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Фёдор Кузнецов
Кстати меня одного удивляет что Педри всё называют воспитанником Барселоны даже Денис на Суперкубке, а Винисиуса или Родриго не считают воспитанниками Реала
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Уринационный турбо 2
Комментарий удален
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Эдмонд
Пусть берут Дэвиса. Он закроет сразу все 4 позиции
+1
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Mega• Battman
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Игрока, похожего на Модрича, будет очень трудно найти. он невероятно хорош
Мэддисон из Лестера смог так же сыграть
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Ar Monohrom
Ответ Роман
Пора омолодить состав.
Зачем если он работает, Бензема не смотря на все заслуги действительно старый, а вот модрич пусть остается. Хочется видеть Кейна или мбаппе в нападении
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Роман
Перес всегда умел находить топовых игроков на любые позиции.
Так что будет интересно увидеть кого приобретут в этот раз.
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Ar Monohrom
За что ребят то? Окей, у Бензема травма была, он вроде как восстановился. Но за что модрича?!
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Фёдор Кузнецов
Ответ Дмитрий Яруллин
Или Осимхен ?
Вряд ди, Наполи будет 100+ просить
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Фёдор Кузнецов
Ответ Teodrakis
Лучше Хавертца и Виртца, по красоте. А место форварда оставить для Эндрика. На флангах защиты могут сыграть и Милитао-Алаба, и Винисиус Тобиас, и Камавинга. Можно и Васкеса продлить
Виртц был на крестах, рискованно очень, так бы я хотел его в Реал
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Yerken Bektemir
Ответ Дмитрий Яруллин
Кейн ?
Англичане плохо интегрируются в Реале. Но вариант с Кейном был бы интересен, с точки зрения финансов вообще выгоден.
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