Кейн может перейти в «Реал», если мадридцев возглавит Почеттино, или «Баварию»
«Тоттенхэм» может продать форварда Харри Кейна в Бундеслигу или Ла Лигу.
Как сообщалось ранее, «шпоры» не заинтересованы в том, чтобы нападающий присоединился к другому клубу АПЛ.
По данным The Times, если летом возникнет необходимость его отпустить, потенциальными покупателями могут стать «Бавария» или «Реал» – при условии, что мадридскую команду возглавит Маурисио Почеттино, работавший в «Тоттенхэме» до 2019 года.
Однако в таком случае Кейн не сможет побить рекорд Алана Ширера по голам в АПЛ (260 мячей) – это одна из целей Харри, забившего «Ман Сити» 200-й гол в лиге.
Кейн забил 200-й гол в АПЛ – лишь Ширер и Руни достигали этой отметки. Харри сделал это быстрее всех
Ширер о своем рекорде по голам в АПЛ: «Кейн побьет его, если останется в Англии и не будет травмироваться. Вопрос времени»
...если её возглавит Мостовой.