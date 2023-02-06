Кейн может перейти в «Реал», если мадридцев возглавит Почеттино, или «Баварию»

«Тоттенхэм» может продать форварда в Бундеслигу или .

Как сообщалось ранее, «шпоры» не заинтересованы в том, чтобы нападающий присоединился к другому клубу АПЛ.

По данным The Times, если летом возникнет необходимость его отпустить, потенциальными покупателями могут стать « » или « » – при условии, что мадридскую команду возглавит Маурисио Почеттино, работавший в « » до 2019 года.

Однако в таком случае Кейн не сможет побить рекорд Алана Ширера по голам в АПЛ (260 мячей) – это одна из целей Харри, забившего «Ман Сити» 200-й гол в лиге.

Кейн забил 200-й гол в АПЛ – лишь Ширер и Руни достигали этой отметки. Харри сделал это быстрее всех

Ширер о своем рекорде по голам в АПЛ: «Кейн побьет его, если останется в Англии и не будет травмироваться. Вопрос времени»