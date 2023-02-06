Кейн может перейти в «Реал», если мадридцев возглавит Почеттино, или «Баварию»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Маурисио Почеттино Харри Кейн Футбол

«Тоттенхэм» может продать форварда Харри Кейна в Бундеслигу или Ла Лигу.

Как сообщалось ранее, «шпоры» не заинтересованы в том, чтобы нападающий присоединился к другому клубу АПЛ.

По данным The Times, если летом возникнет необходимость его отпустить, потенциальными покупателями могут стать «Бавария» или «Реал» – при условии, что мадридскую команду возглавит Маурисио Почеттино, работавший в «Тоттенхэме» до 2019 года.

Однако в таком случае Кейн не сможет побить рекорд Алана Ширера по голам в АПЛ (260 мячей) – это одна из целей Харри, забившего «Ман Сити» 200-й гол в лиге.

Кейн забил 200-й гол в АПЛ – лишь Ширер и Руни достигали этой отметки. Харри сделал это быстрее всех

Ширер о своем рекорде по голам в АПЛ: «Кейн побьет его, если останется в Англии и не будет травмироваться. Вопрос времени»

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16 комментариев

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Sardor Abdujalilov
Ответ ZamoRano
Не нужен в Реале, не потому что слабый футболист, просто не заиграет. В Баварии будет как влитой.
Ты про Бейл?
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Церебральный Сортировщик
Надеюсь следующим тренером Реала станет Рауль
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тигр настоящий
бавария подойдет ему
0
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ZamoRano
Ответ Fona
Пардон, но как игрок уровня Харри Кейна не сможет заиграть в ЛаЛиге, да и в Реале в целом?
Оуэна мы уже видели, хватит.
0
-6
-6
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Fona
Ответ ZamoRano
Не нужен в Реале, не потому что слабый футболист, просто не заиграет. В Баварии будет как влитой.
Пардон, но как игрок уровня Харри Кейна не сможет заиграть в ЛаЛиге, да и в Реале в целом?
+1
0
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Topordo
Кейн может перейти в Реал, если мадридцев возглавит Бавария.
+1
-2
-1
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Дуойка Бубнова
>Кейн может перейти в «Реал», если мадридцев возглавит Почеттино, или «Баварию»

...если её возглавит Мостовой.
+5
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Андрей Хенто
Больше удивлюсь, если Почеттино окажется в Мадриде, как главный тренер, чем подписанию Кейна. Хотя что то, что это маловероятно. После Тоттенхэма действительно многие хотели видеть его в Мадриде, но после Парижа далеко не каждый. Хотя на самом деле не сказать, что он бы совсем уж плох, тем не менее.
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Tolrom
Или на бомбанеру к Слуцкому
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гоша малахов
кто,прости,возглавит мадридцев???????????
+13
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KingCroc
Каждый год похожие новости, а потом Леви заламывает цену и уговаривает Кейна остаться. Нынешний контракт до 2024.
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Алланур
Или в зенит или в рубин, или может вообще никуда не перейти
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Burel
"Кейн уйдёт в Интер в 2025 году при условии, что команду возглавит Почеттино при условии, что он уйдёт к этому времени из Реала, где он отработает два года, при условии, что Реал в этом сезоне назначит его главным"
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Leo
Реал никогда не подпишет 30 летнего игрока за 100+ миллионов. Кто будет приводить пример Азара - на момент перехода ему было 28, что и так уже было на грани для них.
+3
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ZamoRano
Не нужен в Реале, не потому что слабый футболист, просто не заиграет. В Баварии будет как влитой.
+12
-4
+8
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Пако
Если, Если, Если ...
+2
0
+2
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