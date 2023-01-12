«Барселона» и «Реал» хотят подписать Павара. Защитник склоняется к уходу из «Баварии»

Защитник Бенжамен Павар склоняется к уходу из «Баварии» летом.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, « » контактирует с немецкой стороной по поводу возможного перехода игрока, также запрос по французу направлял « ».

« » собирается продолжить обсуждать с Паваром продление контракта, и следующие переговоры пройдут не позднее весны.

В текущем сезоне защитник провел 13 матчей в Бундеслиге и забил гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Павар контактировал с «Барселоной». Клуб не против его перехода из «Баварии»