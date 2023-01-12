«Барселона» и «Реал» хотят подписать Павара. Защитник склоняется к уходу из «Баварии»
Защитник Бенжамен Павар склоняется к уходу из «Баварии» летом.
По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, «Барселона» контактирует с немецкой стороной по поводу возможного перехода игрока, также запрос по французу направлял «Реал Мадрид».
«Бавария» собирается продолжить обсуждать с Паваром продление контракта, и следующие переговоры пройдут не позднее весны.
В текущем сезоне защитник провел 13 матчей в Бундеслиге и забил гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Павар контактировал с «Барселоной». Клуб не против его перехода из «Баварии»
Если вспомнишь, евроспорт, Степной
Но сейчас чёт он то ли стеклянным стал, то ли мотивацию потерял.. Как замена Карвахалю уже слаб..