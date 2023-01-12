«Барселона» и «Реал» хотят подписать Павара. Защитник склоняется к уходу из «Баварии»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Бенжамен Павар Футбол

Защитник Бенжамен Павар склоняется к уходу из «Баварии» летом.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, «Барселона» контактирует с немецкой стороной по поводу возможного перехода игрока, также запрос по французу направлял «Реал Мадрид».

«Бавария» собирается продолжить обсуждать с Паваром продление контракта, и следующие переговоры пройдут не позднее весны.

В текущем сезоне защитник провел 13 матчей в Бундеслиге и забил гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Павар контактировал с «Барселоной». Клуб не против его перехода из «Баварии»

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35 комментариев

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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Elkorazon01
Оказывается Мадрид пропускал 8 от Баварии? 😂
В бэчеку пускай, как раз фланговых защей не хватает
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Асатур Сарибикян
Продать Хакими и купить Павара? Браво 👏👏👏 нет слов....
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Goofts
Ответ Roman Pavlenko
Он же токсик
Кажись бенжамин смог бы заиграть и в Реале и в Барселоне
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Madhamish
Если хочешь уйти, то не надо склоняться, а надо делать шаг. Склоняться без шага, так и упасть можно.
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Gregori Milman
Не ужеле испанские футболисты хуже зарубежных! В кастильи не мало талантов, а Анчелотти их не видит! Реалу очень везло в прошлом сезоне, посмотрим, что будет в этом. А Рауль первый кандидат после Анчелотти
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Кайрат Кырбасов
Так и не понял, откуда деньги у Барсы?
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Кайрат Кырбасов
Ответ Los Galácticos
надо Алабу заставить играть слева, он на фланге реально топ а в центре нет. Почему он хочет играть в центре где у него получается хуже чем на фланге ?
Ого, знакомые все люди
Если вспомнишь, евроспорт, Степной
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AlexZhano__
Такое ощущение, что он как был 4 года назад подающим надежды, так им и остался.
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Максим Маслов
хотят Павара, а купят повара. Да какая разница!
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Homelender_666
Ответ rigobersong
За величием в Барселону, за мешком денег в риал:)
🤡
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Los Galácticos
Ответ Surviving
Он хочет играть в центре, поэтому ноет.
а точно Павар же как и Алаба хочет играть в центре, в качестве цз не думаю что он будет интересен Анчелотти.
+3
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GuruFutbola
Ответ Elkorazon01
Оказывается Мадрид пропускал 8 от Баварии? 😂
Нет, модрид пропускал 6 от своих хозяинов из Каталонии
+2
-4
-2
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Elkorazon01
Величие это играть в лиге Европы? 😂
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-10
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Surviving
Ответ rigobersong
За величием в Барселону, за мешком денег в риал:)
За величественным рычагом.
+3
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Elkorazon01
Ответ GuruFutbola
Пусть идет в модрид, их защиту насилуют все кому не лень
Оказывается Мадрид пропускал 8 от Баварии? 😂
+5
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Surviving
Ответ corazón blanco
Павар в Мадриде явно был бы не лишним, в последнее время позиция латералей одна из самых проблематичных в команде.
Он хочет играть в центре, поэтому ноет.
+5
0
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rigobersong
За величием в Барселону, за мешком денег в риал:)
+4
-9
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pq
Ответ Роман Зуйков
Барселона всех рассматривает что-ли?
и тебя. даже когда ты спишь
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Fona
Ответ Александр Быков
Реалу нужен такой боец!
Этот боец уходит из Баварии потому что пришел Мазрауи из Аякса, вытеснил его из основы, и в центре ему не дают играть :D
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corazón blanco
Ответ Los Galácticos
надо Алабу заставить играть слева, он на фланге реально топ а в центре нет. Почему он хочет играть в центре где у него получается хуже чем на фланге ?
Не сказал бы, что Алаба совсем плох, но согласен, что на фланге он выступает сильнее. Возможно это не только его желание, но и такое же виденье у Анчелотти. Но то, что у Мадрида катастрофа с флагами обороны и надо что-то предпринимать - факт. Менди вообще большое разочарование. Да, он никогда не был силен в подключении к атакам + Винисиус там находится и ему не слишком комфортно играть с ним. Но он хотя бы в начале своего пути в Мадриде был надёжен в защите, сейчас и этого нет.
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aleksejsencov7@gmail.com
Игрок высочайшего уровня, но у нас есть Кунде, который в принципе обладает теми же качествами, что и Павар на этой позиции. Как по мне, Барселоне нужен атакующий краëк, Дюмфрис, Фримонг будет огонь🔥.
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Александр Мельников
До зимы как нибудь перекантуется в Барсе , а там в Челси к Боуи за кругленькую суму и на жирный контракт. А вы говорите рычаги барсы не работают...
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Роман Зуйков
Барселона всех рассматривает что-ли?
+2
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dr. cage
Пару лет назад я был бы за Павара в Реале..

Но сейчас чёт он то ли стеклянным стал, то ли мотивацию потерял.. Как замена Карвахалю уже слаб..
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GuruFutbola
Пусть идет в модрид, их защиту насилуют все кому не лень
+3
-6
-3
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