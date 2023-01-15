Левандовского предложили «Реалу» до «Барсы» прошлым летом. «Мадрид» отказался из-за его возраста и формы Бензема (Relevo)

перешел в «Барселону» после того, как получил отказ от «Реала».

Как утверждает Relevo, минувшим летом форвард понял, что хочет сменить обстановку после 7 лет в Мюнхене, и сообщил об этом агенту Пини Захави, который занялся изучением рынка. Захави контактировал с разными клубами и давал им понять, что Левандовски намерен покинуть «Баварию».

В первую очередь агент связался с «Реалом», так как переход в мадридский клуб был приоритетом для поляка. Левандовски считал, что проект «Реала» подходит ему и соответствует его амбициям. Кроме того, и форвард, и его семья очень хотели переехать в Испанию.

Несмотря на готовность Левандовского перейти в «Реал», мадридский клуб отказался от возможности подписать его, хотя раньше Флорентино Перес хотел видеть его в команде. «Реал» посчитал, что Роберт уже слишком возрастной футболист, а также не захотел его подписывать, так как предыдущий сезон стал лучшим в карьере . Их посчитали несовместимыми. Килиан Мбаппе был единственным игроком атаки, интересовавшим «Реал» прошлым летом.

Когда « » отказался от Левандовского, с ним связалась « ». Желание Роберта жить в сыграло решающую роль. «Барса» представила форварду свой проект, а беседа Хави окончательно убедила Левандовского дать согласие на переход.

В этом сезоне на счету 34-летнего форварда 19 голов и 4 результативные передачи в 21 игре за «Барсу» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.