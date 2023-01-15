Левандовского предложили «Реалу» до «Барсы» прошлым летом. «Мадрид» отказался из-за его возраста и формы Бензема (Relevo)

Теги Бавария Карим Бензема бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски перешел в «Барселону» после того, как получил отказ от «Реала».

Как утверждает Relevo, минувшим летом форвард понял, что хочет сменить обстановку после 7 лет в Мюнхене, и сообщил об этом агенту Пини Захави, который занялся изучением рынка. Захави контактировал с разными клубами и давал им понять, что Левандовски намерен покинуть «Баварию».

В первую очередь агент связался с «Реалом», так как переход в мадридский клуб был приоритетом для поляка. Левандовски считал, что проект «Реала» подходит ему и соответствует его амбициям. Кроме того, и форвард, и его семья очень хотели переехать в Испанию.

Несмотря на готовность Левандовского перейти в «Реал», мадридский клуб отказался от возможности подписать его, хотя раньше Флорентино Перес хотел видеть его в команде. «Реал» посчитал, что Роберт уже слишком возрастной футболист, а также не захотел его подписывать, так как предыдущий сезон стал лучшим в карьере Карима Бензема. Их посчитали несовместимыми. Килиан Мбаппе был единственным игроком атаки, интересовавшим «Реал» прошлым летом.

Когда «Реал» отказался от Левандовского, с ним связалась «Барселона». Желание Роберта жить в Испании сыграло решающую роль. «Барса» представила форварду свой проект, а беседа Хави окончательно убедила Левандовского дать согласие на переход.

В этом сезоне на счету 34-летнего форварда 19 голов и 4 результативные передачи в 21 игре за «Барсу» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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27 комментариев

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Parce
Ответ Val Smith
Те кто называет это вбросом и чепухой меня умиляют, почитайте его высказывания ранее)))
Модрич тоже до перехода в Реал был фанатом Барсы, как и некоторые игроки Мадрида
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corazón blanco
Ну так логично, что Мадрид не стал брать его, особенно после такого выступления Карима. Но Флорентино хотел приобрести его 6 лет назад, но он продлил контракт с Баварией. Ну то, что Роберт когда-то мечтал выступать за Мадрид - факт. Правда своевременность новости абсолютно неактуальна. Специально перед Класико пишут.
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Михаил Савченко
Это работа агента - искать разные варианты для своего клиента) Агент сделал запрос, клуб сказал что сейчас вариант не интересен. Нормальный рабочий процесс взаимодействия.
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Дмитрий Евсюков
Видел давно такие новости, но то, что Лева сам рвался в барсу летом - это даже можно посмотреть из его интервью. А , кстати, году в 17-18 перейдя в Реал-Барсу, Роберт заслуженно забрал золотой мяч (ну кроме 18, модрич тащит , но и гризманн тогда был достоин)
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Вячеслав Новиков
Журналисты сначала сами придумают, потом опровергнут лишь бы хайпануть
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Val Smith
Те кто называет это вбросом и чепухой меня умиляют, почитайте его высказывания ранее)))
+1
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+1
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Дмитрий Евсюков
Ответ Иван Шуткин
Должна новость появиться , что Левандовски отказал 12 лет назад ЦСКА ) Для чего эти новости вообще
Лучший 😁
+1
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-1
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Иван Шуткин
Должна новость появиться , что Левандовски отказал 12 лет назад ЦСКА ) Для чего эти новости вообще
+6
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+5
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Verhovn
Любовь Курчавова, ждём от вас креативного материала😀😗
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Мохнатый55
Ответ Moscwow
Перешел в Барсу ради голов в Лиге Европы
Так он в ЛЕ пока не забивал)
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Homelender_666
Реалу надо было его подписывать в 2014 году, но тогда не сложилось. Этим летом Роберт сделал правильный выбор. Футбол Барсы схож с игрой Баварии. Стилистически для Лёвы ничего не изменилось. Реалу он бы не подошёл по игровым качествам. Команде удобнее играть со свободным художником в атаке, коим и является Бензема. Тот случай, когда все на своих местах.
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Verhovn
Наворотили чепуху. Даже лень это комментировать.
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Moscwow
Ответ Мохнатый55
Какая разница, что он говорил? Главное, что он полностью оправдывает голами свой переход в Барселону.
Перешел в Барсу ради голов в Лиге Европы
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Karl0709
Это после ###### Холланда и Мбапее 😁😁😁
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Barcelona&Forever
Отличный вброс от мадридских газетёнок, да бы накалить атмосферу перед Классико
+4
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Мохнатый55
Ответ Dexter Dallas
Думаю даже отбитые местные кулес помнят, что еще будучи в Баварии левандовски говорил, что если где и будет играть кроме Баварии. То это Реал.
Какая разница, что он говорил? Главное, что он полностью оправдывает голами свой переход в Барселону.
+13
-6
+7
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Sevuska
Когда молодой Месси в 50 лет будет получать свой очередной Балун Диор , ветеран Лева в свои 49 будет уже лет 10 как на пенсии 😆
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GuruFutbola
Перед матчем набрасывают
+6
-6
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Dexter Dallas
Думаю даже отбитые местные кулес помнят, что еще будучи в Баварии левандовски говорил, что если где и будет играть кроме Баварии. То это Реал.
+4
-5
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angry horse
вбросы😁
+2
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0
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данислам дадыбаев
Главное он у нас
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Sv1ft
В Тульский Арсенал не предлагали?
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rigobersong
Я говорил, поляк еще та черемша, надо было Аубу оставлять:)
+1
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Тиджани Бабангида
Верное и оправдание решение «Реала»
+2
-3
-1
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Хороший вброс перед классико
+41
-8
+33
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