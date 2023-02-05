«Реал» отказался брать Канселу, так как считает, что усилять правый фланг обороны не нужно. В Карвахаля и Васкеса верят

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Стало известно, почему «Реал» отказался от возможности подписать Жоау Канселу зимой.

Как пишет Marca, руководство мадридского клуба не считает, что позицию правого защитника необходимо усиливать.

«Реалу» предложили арендовать Канселу или подписать его летом, но клуб даже не стал выслушивать предложение. Отмечается, что переход в «Мадрид» был для Жоау и его агента приоритетом.

«Реал» уже обсуждал планы на летнее трансферное окно, и усиление правого фланга обороны не входит в список приоритетов клуба. «Мадрид» хочет подписать Джуда Беллингема в центр поля. Позицию левого защитника клуб уже усилил, договорившись с Франом Гарсией, который сейчас играет за «Райо Вальекано». Также «Реал» планирует расстаться с Марианом Диасом и Эденом Азаром.

На встречах по планированию трансферной активности руководители «Мадрида» пришли к выводу о том, что они уверены в Дани Карвахале и Лукасе Васкесе, которые сейчас закрывают позицию правого защитника в команде. «Реал» рассчитывает, что в будущем их заменит кто-то из выпускников академии.

Также «Реал» рассчитывает на Винисиуса Тобиаса. У клуба есть право выкупа игрока у «Шахтера» за 9 млн евро, но «Реал» еще им не воспользовался, так как намерен снизить цену. В «Реале» считают, что у Винисиуса есть огромное пространство для прогресса.

Кроме того, «Мадрид» следит за развитием 17-летнего Алекса Хименеса, который уже дебютировал за «Кастилью», и 18-летнего игрока «Реала» U19 Давида Хименеса. Также в «Реале» рассчитывают на 15-летнего Хесуса Фортеа, который прошлым летом перешел в академию «Реала» из «Атлетико».

Напомним, в заключительные дни зимнего трансферного окна Канселу перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити» на правах аренды с правом выкупа за 70 млн евро.

Статистику 28-летнего португальца можно изучить здесь.

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34 комментария

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Born is the King
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
70? Эх, опять мне считать всех учить надо. Реал купил Эндрика за 35 млн евро + 25 миллионов евро бонусами за возможные достижения. То есть барсоглорики даже считать не умеют 😂😂🤣🤣
Официальный сайт ФИФА, который регистрирует трансферы пишет про 70 млн

https://www.fifa.com/fifaplus/en/articles/endrick-felipe-the-new-young-brazilian-star-real-madrid-wonder-kid-prospect-who-is-he-player-profile-world-cup-2026#:~:text=The%20best%20proof%20of%20Endrick’s,in%20today’s%20money)%20in%202009.
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Виталий Субочев
Усилять??
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Андрей Большаков
Ответ HI MARS
29 лет в мае.Для латералей главное скорость,которая снижается с возрастом
Речь же про аренду про полгода, а не про подписание на 3-4 года
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
И-го-го
О ес. Спортс удалил мой комментарий с фактами. Но ничего. Бюджет королевской семьи Испании составляет 8, 4 миллиона евро. Как они могут на эти деньги финансировать Реал? Ответьте пожалуйста
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HI MARS
Ответ Андрей Большаков
28 лет, почему старый
29 лет в мае.Для латералей главное скорость,которая снижается с возрастом
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Маноло Санчи́с
Ответ Андрей Хенто
Рассчитывают на Тобиаса, но абсолютно ему не доверяют. Так никогда не добиться развития. Просто не узнаю старину Флорентино, либо ему нравится смотреть на муки в обороне, либо он готовит что-то грандиозное и не хочет тратить деньги. Но рано или поздно это придётся сделать.
Говоря про Тобиаса, вообще непонятно зачем этот переход нужен был: взяли в аренду на сезон, и за половину чемпионата ни секунды не дали сыграть...
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Antonio Marcas
Зачем прз? Лучше очередного чернокожего игрока из фаевлы за 70 лямов купить.
70? Эх, опять мне считать всех учить надо.

Реал купил Эндрика за 35 млн евро + 25 миллионов евро бонусами за возможные достижения. То есть барсоглорики даже считать не умеют 😂😂🤣🤣
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Андрей Большаков
Ответ HI MARS
Адекватно.Есть Милитао,Карвахаль,Начо,Одриосола,Васкес,Винисиус Тобиас.Только Иксперты,переигравшие в ФИФА менеджер,могут написать что трансфер/аренда старого Канселу был необходим
28 лет, почему старый
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Ну это из той же истории, что реалу не нужен нападающий на подмену бензема. одна травма и все, адьос. Карвахаль и Васкес на уровне примеры уже проваливаются, ЛЧ и подавно.
Ничего, Перес такими темпами играть будет
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ну это из той же истории, что реалу не нужен нападающий на подмену бензема. одна травма и все, адьос. Карвахаль и Васкес на уровне примеры уже проваливаются, ЛЧ и подавно.
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GuruFutbola
Карвахаль 🤣
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Brigande
Себальос и Васкес закрыли позицию ПЗ )
Я понимаю , что речь о Карвахале , но все равно забавно с учётом того кто сейчас слева играет )
А так , конечно нужно расчитывать на 15летнего , 17 летнего и 18 летнего Тобиаса , который так нравится всем , что был вызван в заявку один раз на КК и не вышел даже на 2 мин . Зачем нам нужен готовый топовый латтераль на полгода , способный играть на обоих флангах , когда у нас мертвейшие фланги , правильно .
Тем более что значение слова «право выкупа» не означает , что непременно надо выкупать . Побоялись платить полгода зп Канселу ? Зато сколько лет платим дармоедам типа Мариано ?
Идиотское решение , еще и при условии что Канселу сам просился .
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Leo
Ответ Игорь Новиков
Надеюсь, Перес сам выйдет в случае чего. А то мало же травм в команде - зачем какие-то там трансферы)
В том то и дело, что это даже не трансфер - аренда игрока топ-уровня за бесценок
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ hedgehog111
👍++
И-го-го
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Antonio Marcas
Ответ Slavick Nemkovsky
Фран Гарсия из Райо за 5 миллионов это достойный ответ Канселу)
Зачем прз? Лучше очередного чернокожего игрока из фаевлы за 70 лямов купить.
+15
-3
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белошип
Карвахаль хрустик
Васкез тупо не тянет
Перес иногда такой 🤡
+10
-3
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rigobersong
Так еще и топарь Начо может там сыграть:))
+1
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HI MARS
Адекватно.Есть Милитао,Карвахаль,Начо,Одриосола,Васкес,Винисиус Тобиас.Только Иксперты,переигравшие в ФИФА менеджер,могут написать что трансфер/аренда старого Канселу был необходим
0
-2
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Jadie James
Накой 28 летний защ за 70 млн? Максимально адекватное решение
+1
-1
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hedgehog111
одной веры мало 🤣🤣🤦
0
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hedgehog111
Ответ Burel
респект Канселу, не позарился на мешок денег из королевской казны
👍++
+1
-1
0
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Antonio Marcas
Лучше бы купили Бельерина настоящий усиление 😂😂
Бесплатно и топ игрок.
+3
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+3
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Burel
респект Канселу, не позарился на мешок денег из королевской казны
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Slavick Nemkovsky
Фран Гарсия из Райо за 5 миллионов это достойный ответ Канселу)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Новиков
Ответ Андрей Хенто
Рассчитывают на Тобиаса, но абсолютно ему не доверяют. Так никогда не добиться развития. Просто не узнаю старину Флорентино, либо ему нравится смотреть на муки в обороне, либо он готовит что-то грандиозное и не хочет тратить деньги. Но рано или поздно это придётся сделать.
Очевидно, что какие-то руководители рассчитывают, а Анчелотти нужен сильный игрок. И он рассчитывал на трансферы на фланги обороны)
+1
-4
-3
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