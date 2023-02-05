«Реал» отказался брать Канселу, так как считает, что усилять правый фланг обороны не нужно. В Карвахаля и Васкеса верят
Стало известно, почему «Реал» отказался от возможности подписать Жоау Канселу зимой.
Как пишет Marca, руководство мадридского клуба не считает, что позицию правого защитника необходимо усиливать.
«Реалу» предложили арендовать Канселу или подписать его летом, но клуб даже не стал выслушивать предложение. Отмечается, что переход в «Мадрид» был для Жоау и его агента приоритетом.
«Реал» уже обсуждал планы на летнее трансферное окно, и усиление правого фланга обороны не входит в список приоритетов клуба. «Мадрид» хочет подписать Джуда Беллингема в центр поля. Позицию левого защитника клуб уже усилил, договорившись с Франом Гарсией, который сейчас играет за «Райо Вальекано». Также «Реал» планирует расстаться с Марианом Диасом и Эденом Азаром.
На встречах по планированию трансферной активности руководители «Мадрида» пришли к выводу о том, что они уверены в Дани Карвахале и Лукасе Васкесе, которые сейчас закрывают позицию правого защитника в команде. «Реал» рассчитывает, что в будущем их заменит кто-то из выпускников академии.
Также «Реал» рассчитывает на Винисиуса Тобиаса. У клуба есть право выкупа игрока у «Шахтера» за 9 млн евро, но «Реал» еще им не воспользовался, так как намерен снизить цену. В «Реале» считают, что у Винисиуса есть огромное пространство для прогресса.
Кроме того, «Мадрид» следит за развитием 17-летнего Алекса Хименеса, который уже дебютировал за «Кастилью», и 18-летнего игрока «Реала» U19 Давида Хименеса. Также в «Реале» рассчитывают на 15-летнего Хесуса Фортеа, который прошлым летом перешел в академию «Реала» из «Атлетико».
Напомним, в заключительные дни зимнего трансферного окна Канселу перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити» на правах аренды с правом выкупа за 70 млн евро.
Статистику 28-летнего португальца можно изучить здесь.
https://www.fifa.com/fifaplus/en/articles/endrick-felipe-the-new-young-brazilian-star-real-madrid-wonder-kid-prospect-who-is-he-player-profile-world-cup-2026#:~:text=The%20best%20proof%20of%20Endrick’s,in%20today’s%20money)%20in%202009.
Реал купил Эндрика за 35 млн евро + 25 миллионов евро бонусами за возможные достижения. То есть барсоглорики даже считать не умеют 😂😂🤣🤣
Я понимаю , что речь о Карвахале , но все равно забавно с учётом того кто сейчас слева играет )
А так , конечно нужно расчитывать на 15летнего , 17 летнего и 18 летнего Тобиаса , который так нравится всем , что был вызван в заявку один раз на КК и не вышел даже на 2 мин . Зачем нам нужен готовый топовый латтераль на полгода , способный играть на обоих флангах , когда у нас мертвейшие фланги , правильно .
Тем более что значение слова «право выкупа» не означает , что непременно надо выкупать . Побоялись платить полгода зп Канселу ? Зато сколько лет платим дармоедам типа Мариано ?
Идиотское решение , еще и при условии что Канселу сам просился .
Васкез тупо не тянет
Перес иногда такой 🤡
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