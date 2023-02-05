«Реал» отказался брать Канселу, так как считает, что усилять правый фланг обороны не нужно. В Карвахаля и Васкеса верят

Стало известно, почему «Реал» отказался от возможности подписать зимой.

Как пишет Marca, руководство мадридского клуба не считает, что позицию правого защитника необходимо усиливать.

« » предложили арендовать Канселу или подписать его летом, но клуб даже не стал выслушивать предложение. Отмечается, что переход в «Мадрид» был для Жоау и его агента приоритетом.

«Реал» уже обсуждал планы на летнее трансферное окно, и усиление правого фланга обороны не входит в список приоритетов клуба. «Мадрид» хочет подписать Джуда Беллингема в центр поля. Позицию левого защитника клуб уже усилил, договорившись с Франом Гарсией, который сейчас играет за «Райо Вальекано». Также «Реал» планирует расстаться с Марианом Диасом и Эденом Азаром.

На встречах по планированию трансферной активности руководители «Мадрида» пришли к выводу о том, что они уверены в Дани Карвахале и , которые сейчас закрывают позицию правого защитника в команде. «Реал» рассчитывает, что в будущем их заменит кто-то из выпускников академии.

Также «Реал» рассчитывает на . У клуба есть право выкупа игрока у « » за 9 млн евро, но «Реал» еще им не воспользовался, так как намерен снизить цену. В «Реале» считают, что у Винисиуса есть огромное пространство для прогресса.

Кроме того, «Мадрид» следит за развитием 17-летнего Алекса Хименеса, который уже дебютировал за «Кастилью», и 18-летнего игрока «Реала» U19 Давида Хименеса. Также в «Реале» рассчитывают на 15-летнего Хесуса Фортеа, который прошлым летом перешел в академию «Реала» из «Атлетико».

Напомним, в заключительные дни зимнего трансферного окна Канселу перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити» на правах аренды с правом выкупа за 70 млн евро.

Статистику 28-летнего португальца можно изучить здесь.