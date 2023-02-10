Гаврилов о сборах зимой: «В Катаре и Эмиратах загорают, купаются. Если получаешь 2-3 миллиона евро в год, можешь возить с собой и бабушку, и дедушку. А мы в Сочи грязь месили»

Теги Спартак премьер-лига Россия Юрий Гаврилов Футбол

Юрий Гаврилов сравнил условия тренировочных сборов в прошлые и нынешние времена.

— Там, где сейчас «Спартак», погода хорошая — можно спокойно готовиться к сезону.

— Ну, а что, если в России условий нет? Я видел по телевизору обзор про то, как наши команды готовятся. Конечно, футболистам там лучше. Они ходят, улыбаются, рядом жены, дети. Ну, если ты два-три миллиона [евро] в год получаешь, можешь возить с собой и бабушку, и дедушку. Раз финансы позволяют.

— Вы, когда играли за «Спартак», на юге страны в это время года тренировались?

— В основном там грязь месили, да. У нас не было таких возможностей, как у современных футболистов. Они то в Катаре, то в Эмиратах. Загорают, купаются в море с детьми. Все организовано на высшем уровне.

У нас башка болела о другом: одного ребенка надо в сад отвести, другого — в школу, потом каждого забрать, накормить, погулять с ними. Это когда дома были.

А во время сборов редко удавалось попасть на хорошие поля. Только если на юге, в том же Сочи. Месяцами там сидели, как сейчас футболисты за границей. На юге страны можно было более-менее тренироваться. Дожди, правда, шли. Но главное, не было снега и мороза.

— А из развлечений что там было?

— Из развлечений главное – до кровати, как говорится, добраться после тренировки, – сказал экс-игрок «Спартака».

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4 комментария

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Кбшарф
Так раньше и за колбасой очередь была
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стиваркус картридж
Ничего, скоро такими темпами скоро вернемся в исходную точку - спасибо пыне
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ZaharPetrovicUralez
Надо и в футболе импортозамещение вводить. Нече арабов кормить. Краснодарский край, Крым и Дагестан ждут наших ногомячистов
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serginn
Еще пару пакетов санкций и все будет)
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