Гендиректор Суперлиги: «Клубы боятся санкций УЕФА, но все меньше. Они хотят быть хозяевами своей судьбы»

Гендиректор Суперлиги считает, что клубы все меньше боятся санкций УЕФА.

«Система УЕФА существует уже 70 лет, и есть клубы, которые боятся санкций, но все меньше и меньше.

Мы поговорили с более чем 30 клубами в более чем 10 странах, и они знают, что изменения необходимы.

Они подтверждают, что так больше продолжаться не может. Клубы хотят быть хозяевами своей судьбы», – сказал Бернд Райхарт.

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