Жиру сегодня продлит контракт с «Миланом» до лета 2024-го. У него 16 (10+6) очков в 27 матчах сезона

Теги Милан серия А Италия Оливье Жиру Джанлука Ди Марцио Футбол

Оливье Жиру продлит контракт с «Миланом» на год.

Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, нападающий сегодня днем подпишет новый контракт с «Миланом» сроком до июня 2024 года.

Переговоры между футболистом и клубом продолжались несколько недель. Сегодня днем все бумаги будут подписаны.

Срок нынешнего соглашения форварда с «Миланом» рассчитан до июня 2023 года.

В этом сезоне у 36-летнего футболиста 10 голов и 6 результативных передач в 27 матчах за «Милан» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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7 комментариев

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Гамаль Хайдаров
Чувак, который единственный выиграл все трофеи где участвовал
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инок
Жиру полностью заслужил новый контракт своим отношением к команде и игрой.
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werowolf-gears
Ответ euskaldunak
Недооцененный игрок
Да кем он недооцененный-то?
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Roman
Жиру >>> Бензема
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Локуся
В бой идут одни старики, Ибра ещё подтянется скоро и понесется фиерия ударов бисиклетой и в стиле карате😀
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euskaldunak
Недооцененный игрок
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Блуждающий странник
Лучший трансфер за долгие годы. Именно он перевернул гонку в прошлом году камбэком в дерби, настоящий пахарь
+7
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