Жиру сегодня продлит контракт с «Миланом» до лета 2024-го. У него 16 (10+6) очков в 27 матчах сезона
Оливье Жиру продлит контракт с «Миланом» на год.
Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, нападающий сегодня днем подпишет новый контракт с «Миланом» сроком до июня 2024 года.
Переговоры между футболистом и клубом продолжались несколько недель. Сегодня днем все бумаги будут подписаны.
Срок нынешнего соглашения форварда с «Миланом» рассчитан до июня 2023 года.
В этом сезоне у 36-летнего футболиста 10 голов и 6 результативных передач в 27 матчах за «Милан» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
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