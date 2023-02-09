Жиру сегодня продлит контракт с «Миланом» до лета 2024-го. У него 16 (10+6) очков в 27 матчах сезона

продлит контракт с « » на год.

Как пишет журналист , нападающий сегодня днем подпишет новый контракт с «Миланом» сроком до июня 2024 года.

Переговоры между футболистом и клубом продолжались несколько недель. Сегодня днем все бумаги будут подписаны.

Срок нынешнего соглашения форварда с «Миланом» рассчитан до июня 2023 года.

В этом сезоне у 36-летнего футболиста 10 голов и 6 результативных передач в 27 матчах за «Милан» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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