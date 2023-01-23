Жиру о сборной Франции: «Должен спросить себя, действительно ли я все еще хочу носить синюю футболку»

Теги Милан премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу серия А Италия Тоттенхэм Уго Льорис Оливье Жиру Футбол

Оливье Жиру пока не планирует заканчивать карьеру в сборной Франции.

«Пока что я буду продолжать. На меня повлиял тот факт, что Уго Льорис закончил карьеру в сборной после стольких лет, проведенных нами вместе. У меня с ним были особые отношения.

Это уже перевернутая страница, но это заставило меня задуматься. Я должен спросить себя, действительно ли я все еще по-настоящему хочу носить синюю футболку», – заявил Жиру в интервью Canal+.

Форвард «Милана» также ответил на вопрос, планирует ли он присоединиться к сборам национальной команды Франции в марте.

«Все может случиться. Пока я не объявил об уходе из сборной, я доступен для вызова. Вы знаете, как это важно для меня, поэтому я не тороплюсь с принятием решения», – сказал 36-летний нападающий.

Оливье Жиру является рекордсменом сборной Франции по голам за сборную. На его счету 53 мяча в 120 матчах.

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8 комментариев

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(Алекс Кросс
Достойнейший Сын Своего Народа!! ) Чую на Евро Дешам его Заберёт ) Обновление Рекордов по Голам За Францию должна Продолжаться )!!
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vals1702
пора уходить
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BeastI666I
или все-таки надеть голубую...
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Sevuska
Ответ Stanislav Berdnikov
Когда уходил в Милан, казалось что доигрывать едет. Но Батя все ещё вполне конкурентоспособен в одной из сильнейших сборных мира
В Милане и постарше есть ребята из напов 😎
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Stanislav Berdnikov
Когда уходил в Милан, казалось что доигрывать едет. Но Батя все ещё вполне конкурентоспособен в одной из сильнейших сборных мира
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Sevuska
Оливье был классным игроком за сборную .
Но время наступило дать дорогу молодым и более выносливым. Тем более у такой великой сборной есть большой выбор .
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фан лузеров
Прочитал так «Должун должен спросить себя, действительно ли я все еще хочу носить синюю футболку».
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error505
Одень белую, у вас 2 формы)))
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