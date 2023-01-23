Жиру о сборной Франции: «Должен спросить себя, действительно ли я все еще хочу носить синюю футболку»

Оливье Жиру пока не планирует заканчивать карьеру в сборной Франции.

«Пока что я буду продолжать. На меня повлиял тот факт, что закончил карьеру в сборной после стольких лет, проведенных нами вместе. У меня с ним были особые отношения.

Это уже перевернутая страница, но это заставило меня задуматься. Я должен спросить себя, действительно ли я все еще по-настоящему хочу носить синюю футболку», – заявил Жиру в интервью Canal+.

Форвард « » также ответил на вопрос, планирует ли он присоединиться к сборам национальной команды Франции в марте.

«Все может случиться. Пока я не объявил об уходе из сборной, я доступен для вызова. Вы знаете, как это важно для меня, поэтому я не тороплюсь с принятием решения», – сказал 36-летний нападающий.

является рекордсменом сборной по голам за сборную. На его счету 53 мяча в 120 матчах.