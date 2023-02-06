«Милан» – больше не команда. Это был спарринг-партнер для «Интера». Пиоли отменил всю проделанную работу за несколько лет». Сакки о дерби

Ариго Сакки раскритиковал «Милан» за поражение от « » (0:1).

«Милан» – больше не команда, особенно это было заметно в первом тайме. «Интер» играл не против соперника, а против спарринг-партнера. «Милан» только бегал за своими соперниками и уступал во всем. Ни намека на прессинг, ни продвижения вперед, вялая опека.

Переход на игру в 5 защитников внес путаницу и отменил всю проделанную работу за несколько лет. Любая идея игры также была сведена на нет. Сколько ударов по воротам нанес «Милан» в первом тайме? Ноль. Это был монолог «Интера», который особо не напрягался и закончил первый тайм, доминируя на поле.

Игроки Симоне Индзаги почти все высокого уровня и с большим опытом. Очевидно, если сосредоточиться на игре один в один, то проиграешь с самого начала. «Интер» можно победить, если играть как команда, чего «Милан» не сделал.

Во втором тайме «нерадзурри» управляли ситуацией так, как они часто делают. Они не та команда, которая убивает игры и соперников, обычно они дают соперникам дышать и поэтому рискуют. Однако «Интер» действительно хорош, и этот результат придает им энтузиазма и уверенности в себе, в том числе и в плане Лиги чемпионов.

Пиоли проделал огромную работу, об этом никогда нельзя забывать. Но в дерби, надо быть честным, своим выбором он свел на нет всю эту работу. На мой взгляд, менять идеи и систему игры – это ошибка. Да, и выжаты как лимон после чемпионата мира, но это не значит, что нужно менять построение.

Тренер должен быть убежден в своих идеях, и он обязан передать их игрокам. Если он меняет схему, это все равно, что сказать: «Я был не прав». Этого недостаточно. Работа тренера заключается в том, чтобы убедить своих ребят, он должен залезть им в голову и долбить, пока они не сделают то, что он хочет.

Знаете, что Анчелотти сказал о «Милане», который я тренировал? Что я был настолько убежден в своих идеях, что сумел убедить даже их, игроков, которые вначале были настроены скептически», – заявил бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии в интервью La Gazzetta dello Sport.

«Интер» полностью контролировал дерби: провальный эксперимент Пиоли, угловые в створ «Милана» и вездесущий Барелла