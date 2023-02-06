«Милан» – больше не команда. Это был спарринг-партнер для «Интера». Пиоли отменил всю проделанную работу за несколько лет». Сакки о дерби

Теги Интер Милан Карло Анчелотти Стефано Пиоли Симоне Индзаги серия А Италия Арриго Сакки Оливье Жиру Тео Эрнандес Футбол

Ариго Сакки раскритиковал «Милан» за поражение от «Интера» (0:1).

«Милан» – больше не команда, особенно это было заметно в первом тайме. «Интер» играл не против соперника, а против спарринг-партнера. «Милан» только бегал за своими соперниками и уступал во всем. Ни намека на прессинг, ни продвижения вперед, вялая опека.

Переход на игру в 5 защитников внес путаницу и отменил всю проделанную работу за несколько лет. Любая идея игры также была сведена на нет. Сколько ударов по воротам нанес «Милан» в первом тайме? Ноль. Это был монолог «Интера», который особо не напрягался и закончил первый тайм, доминируя на поле.

Игроки Симоне Индзаги почти все высокого уровня и с большим опытом. Очевидно, если сосредоточиться на игре один в один, то проиграешь с самого начала. «Интер» можно победить, если играть как команда, чего «Милан» не сделал.

Во втором тайме «нерадзурри» управляли ситуацией так, как они часто делают. Они не та команда, которая убивает игры и соперников, обычно они дают соперникам дышать и поэтому рискуют. Однако «Интер» действительно хорош, и этот результат придает им энтузиазма и уверенности в себе, в том числе и в плане Лиги чемпионов.

Пиоли проделал огромную работу, об этом никогда нельзя забывать. Но в дерби, надо быть честным, своим выбором он свел на нет всю эту работу. На мой взгляд, менять идеи и систему игры – это ошибка. Да, Эрнандес и Жиру выжаты как лимон после чемпионата мира, но это не значит, что нужно менять построение.

Тренер должен быть убежден в своих идеях, и он обязан передать их игрокам. Если он меняет схему, это все равно, что сказать: «Я был не прав». Этого недостаточно. Работа тренера заключается в том, чтобы убедить своих ребят, он должен залезть им в голову и долбить, пока они не сделают то, что он хочет.

Знаете, что Анчелотти сказал о «Милане», который я тренировал? Что я был настолько убежден в своих идеях, что сумел убедить даже их, игроков, которые вначале были настроены скептически», – заявил бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии в интервью La Gazzetta dello Sport.

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35 комментариев

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Batt Monner
Ответ Сэйлор Мун
Да Пиоли примитивен, одна схема с бегатней. Ну так и брали бюджетно бесплатного Побегу на замену Кессье, но это и близко не уровень Людоеда. Которые реально был главным в центре поля Милана. У Милана нет даже нормальной основы, где минимум 4 проблемных позиций. Не говоря уже про скамейку. Так никого летом и не купили. Вся игра держалась на левом фланге, но Тео сдох, Леава уже который месяц просто номер отбывает на поле. Жиру это мертвое тело которое может что то если в него мяч в штрафной запульнуть. Вот тебе уже -3 игрока делавших результат в том сезоне. Которые по разным причинам уже не тащат. Единственный кто в этом сезоне играет на уровне это Беннасер, Тео играл до ЧМ, но потом сдох. Все остальные, подчеркну ))) все остальные, это мрак.
У конкурентов те же самые проблемы. Дармиан, Ди Марко, Мхитарян, Ачерби. Если бы эти играли в Милане, ты бы применял к ним такие же эпитеты.

Вспомни Кессье и Чалхана до Пиоли. Такой же мрак. Потом заиграли. Сейчас в Милане то же творится, норм игроки играют плохо. А вот в Наполи наоборот - там Хвичи и Лоботки стали мастерами футбола, Руй играет лучший сезон в карьере. Потому что Спал хорошо работает.

Побега не конкурент Кессье даже по роли, Кессье опорник, Побега меццала набегающий в штрафную. Так что да, не заменили Кессье. Пиоли нужно было адаптироваться, менять схему, инструкции. Он Тео сделал более оборонительным, но на большее не способен.

Нет смысла злиться на Круничей, Мессиасов, Салемаркесов. Они играют потому что тренер их ценит, потому что они на поле отрабатывают, а это важно для Пиоли. Вчера посадил Леау ради Мессиаса и Ориги. Если Пиоли купить состав креативных звезд, он не сможет их разместить. Ему надо Кессье в опорке, Кессье треквартиста и Кессье справа в полузащите, Жиру для навесов и Леау/Тео в хорошей форме для продвижения мяча. Только этот футбол хреновый
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Сэйлор Мун
Ответ Batt Monner
Против гоббов уверенно выиграли. Мой любимый матч сезона. Уход Кессье навредил. Но его можно компенсировать. Раньше Милан играл в 3 полузащитника и выигрывал, у того же Наполи. Если у тренера 2 крайности - гегенпресс и катеначчо - найти баланс трудно
Да Пиоли примитивен, одна схема с бегатней. Ну так и брали бюджетно бесплатного Побегу на замену Кессье, но это и близко не уровень Людоеда. Которые реально был главным в центре поля Милана.

У Милана нет даже нормальной основы, где минимум 4 проблемных позиций. Не говоря уже про скамейку. Так никого летом и не купили. Вся игра держалась на левом фланге, но Тео сдох, Леава уже который месяц просто номер отбывает на поле. Жиру это мертвое тело которое может что то если в него мяч в штрафной запульнуть. Вот тебе уже -3 игрока делавших результат в том сезоне. Которые по разным причинам уже не тащат.

Единственный кто в этом сезоне играет на уровне это Беннасер, Тео играл до ЧМ, но потом сдох. Все остальные, подчеркну ))) все остальные, это мрак.
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Batt Monner
Ответ Сэйлор Мун
в первом круге Интер был в кризисе и сливал много игр, Лацио, Роме, Удинезе, тому же Милану. да и в ЛЧ тратил сил много против Баварии и Барселоны. Милан в этом сезоне в каждом матче играет как дно, ни одного уверенно выигранного матча после ухода Кессье в этом сезоне я не видел.
Против гоббов уверенно выиграли. Мой любимый матч сезона.
Уход Кессье навредил. Но его можно компенсировать. Раньше Милан играл в 3 полузащитника и выигрывал, у того же Наполи. Если у тренера 2 крайности - гегенпресс и катеначчо - найти баланс трудно
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Сэйлор Мун
Ответ Batt Monner
Так от Пиоли и не требует с Леау и Мессиасами выигрывать ЛЧ. От него требуют обойти Аталанту и Лацио и занять 4 место. Когда в 1 круге Милан обыграл Интер, то это говорило о том, что уровень всех игроков Милана на поле исключительно был высокий?
в первом круге Интер был в кризисе и сливал много игр, Лацио, Роме, Удинезе, тому же Милану. да и в ЛЧ тратил сил много против Баварии и Барселоны.

Милан в этом сезоне в каждом матче играет как дно, ни одного уверенно выигранного матча после ухода Кессье в этом сезоне я не видел.
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Batt Monner
Ответ Сэйлор Мун
В Милане Сакки на каждой позиции играл либо звезда мирового футбола, либо Италии. Обыграли в финале ЛЧ Барселону и без Ван Бастена к слову 4-0. Потому что на каждой позиции играла легенда мирового футбола, а не строитель Мессиас. И еще раз возвращаясь к Интеру, если не смогли обыграть или хотя бы навязать игру Интеру с Дармианом и Ди Марко, то это говорят исключительно о низком уровне всех игроков Милана на поле. Вот и все.
Так от Пиоли и не требует с Леау и Мессиасами выигрывать ЛЧ. От него требуют обойти Аталанту и Лацио и занять 4 место.

Когда в 1 круге Милан обыграл Интер, то это говорило о том, что уровень всех игроков Милана на поле исключительно был высокий?
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Сэйлор Мун
Ответ Batt Monner
Так и в Милане Сакки не было 11 Ван Бастенов. И вчера у Интера фланги были не Дзанетти Майкон, а Дармиан и Ди Марко
В Милане Сакки на каждой позиции играл либо звезда мирового футбола, либо Италии.

Обыграли в финале ЛЧ Барселону и без Ван Бастена к слову 4-0. Потому что на каждой позиции играла легенда мирового футбола, а не строитель Мессиас.

И еще раз возвращаясь к Интеру, если не смогли обыграть или хотя бы навязать игру Интеру с Дармианом и Ди Марко, то это говорят исключительно о низком уровне всех игроков Милана на поле. Вот и все.
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Batt Monner
Ответ Сэйлор Мун
в Наполи было 11 Марадон что-ли? ))) и уж если игроки Милана не могут играть против условного середняка уровня Чухла, то это говорит лишь о том что игроки Милана уровнем еще ниже. что и является прямым подтверждением моих слов выше, что Пиоли тренирует днарей.
Так и в Милане Сакки не было 11 Ван Бастенов. И вчера у Интера фланги были не Дзанетти Майкон, а Дармиан и Ди Марко
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Robi Baggio 95
Ответ Rio de Janeiro
Ни в одной итальянской команде давно уже нет ничего выдающегося по европейским меркам
А Наполи прямо сейчас?
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Сэйлор Мун
Ответ Batt Monner
Кто был соперником Райкарда и Ван Бастена? Марадона. А теперь соперник Милана - Чалханоглу. Который недавно играл в Милане и которого, уверен, ты сам считал мертвым телом)
в Наполи было 11 Марадон что-ли? )))

и уж если игроки Милана не могут играть против условного середняка уровня Чухла, то это говорит лишь о том что игроки Милана уровнем еще ниже. что и является прямым подтверждением моих слов выше, что Пиоли тренирует днарей.
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Batt Monner
Ответ Сэйлор Мун
"Знаете, что Анчелотти сказал о «Милане», который я тренировал?" - - - - - - - - - - - - - - - - - - дед, вспомни фамилии для начала, кого ты тренировал... Ван Бастен, Гуллит, Райкард, Тассотти, Костакурта, Барези, Мальдини, Донадони, Гали. а кого тренирует Пиоли? Обмороков Калюлю и Габбию, Крунича, Строителя Мессиаса, мертвое тело Жиру и циркача лазаретного Ориджи? у Пиоли клоуны Тонали и Калабрия банально мяч обработать не могут. причем тут вообще тактика и какие то идеи если игроки тупо не могут принять мяч и отдать пас точно в ноги своему партнеру?
Кто был соперником Райкарда и Ван Бастена? Марадона. А теперь соперник Милана - Чалханоглу. Который недавно играл в Милане и которого, уверен, ты сам считал мертвым телом)
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Mike From Moscow
Ответ yarmuck
Похоже, что Пиоли в Милане, что Клопп в Ливерпуле исчерпали себя
как можно, сравнивать топового Клоппа с Пиоли, который даже в Италии никому особо не нужен?:)
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Yri Yrov
Ответ Dmitrii K.
Сакки ведет себя, как клоун. Ну тренировал ты Милан, Юве и Рому, ты чето добился? У тебя Роналду играл как Дзюба, тренеришка блин. Зато сейчас что-то несет про Милан. Да Милан сейчас лучше играет, чем при тебе
Ты Ариго Сакки знаешь кто это? У меня в топе он первое место занимает а у тебя в топе шиза
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yarmuck
Похоже, что Пиоли в Милане, что Клопп в Ливерпуле исчерпали себя
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Василий Никулин
Ответ Lana Rhoades
В прошлом сезоне еще и везение помогло взять скудетто Ничего выдающегося в нынешней команде нет, к сожалению
90 побед за 3 сезона, повезло да
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d.xoxlov
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
все ужасно у россонери было вчера. вроде, еще до ЧМ все работало, и вдруг все рассыпается, буквально за 1 месяц. непонятная, и ничем не объяснимая, катастрофа.
Куча травм, усталость французов после ЧМ, тёрки по контракту Леао. Трансферы под сезон очевидно не зашли. Хотя, вполне допускаю, что Пиоли готовит команду к весенней части прямо на ходу. Чемпионство в этом сезоне, видимо, уже едет в Неаполь, а шансы на четвёрку вполне себе рабочие. Почему бы не попробовать новую схему в серьёзном турнирном матче, если даже поражение в нём не станет чем-то критическим?
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Фантом
Ответ Dmitrii K.
Сакки ведет себя, как клоун. Ну тренировал ты Милан, Юве и Рому, ты чето добился? У тебя Роналду играл как Дзюба, тренеришка блин. Зато сейчас что-то несет про Милан. Да Милан сейчас лучше играет, чем при тебе
Ты где такую траву берешь? Сакки никогда "Ювентус" и "Рому" не тренировал, да и с Роналду ни в одном клубе не встречался (что с "Зубастиком", что с Криштиану).
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lyosha1786
Ответ MilanLombardia
Маэстро как всегда зрит в корень и очень так очевидно намекнул на отсутствие у Пиоли статуса успешного тренера,которому пора уступить место в Милане!за все время Пиоли в команде не появилось игрового почерка или внятных позиционных схем.В основном упования на физические кондиции или же забеги Леао!В современном футболе суровый атлетизм несомненно важен,но он часто приводит в функциональные ямы,в которую успешно забрался и Милан!Этот архаичный подход Пиоли не поспособствует в дальнейшем развитию команды или ее игроков,это тренер не для глобальных задач,посему Pioli-out,спасибо за чемпионство,но нет,нужен серьезный спец,который сможет дать клубу стильный и современный футбол!!!
Поддерживаю, но сейчас набегут тут некоторые и скажут, что вы бессовестный и не болельщик Милана. С Пиоли нужно было прощаться ещё после поражения от Лацио.
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Сэйлор Мун
"Знаете, что Анчелотти сказал о «Милане», который я тренировал?"
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
дед, вспомни фамилии для начала, кого ты тренировал... Ван Бастен, Гуллит, Райкард, Тассотти, Костакурта, Барези, Мальдини, Донадони, Гали.

а кого тренирует Пиоли? Обмороков Калюлю и Габбию, Крунича, Строителя Мессиаса, мертвое тело Жиру и циркача лазаретного Ориджи?

у Пиоли клоуны Тонали и Калабрия банально мяч обработать не могут. причем тут вообще тактика и какие то идеи если игроки тупо не могут принять мяч и отдать пас точно в ноги своему партнеру?
+17
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David Aprasidze
Пиоли вообще совершил чудо взяв титул с этой кучкой игроков. До него не могли пробраться даже в четверку, с гораздо большими тратами
+18
-1
+17
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Александр Баскаков
Спортс уникальный сайт , значит за непонять кого мы тут весь сайт расписывает ,а за Шомуродова что он сыграл за специю ни слова ,браво
0
-2
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MilanLombardia
Маэстро как всегда зрит в корень и очень так очевидно намекнул на отсутствие у Пиоли статуса успешного тренера,которому пора уступить место в Милане!за все время Пиоли в команде не появилось игрового почерка или внятных позиционных схем.В основном упования на физические кондиции или же забеги Леао!В современном футболе суровый атлетизм несомненно важен,но он часто приводит в функциональные ямы,в которую успешно забрался и Милан!Этот архаичный подход Пиоли не поспособствует в дальнейшем развитию команды или ее игроков,это тренер не для глобальных задач,посему Pioli-out,спасибо за чемпионство,но нет,нужен серьезный спец,который сможет дать клубу стильный и современный футбол!!!
+3
-3
0
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Назар Игорь
Ответ Rio de Janeiro
Ни в одной итальянской команде давно уже нет ничего выдающегося по европейским меркам
Ну Спаллетти с Наполи держит марку топ-команды, но если уйдут Осимен и Хвича то и Наполи развалится.
+2
-2
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jvs5t7gcrf
Ответ Bekhzod Sidikov
это Сакки, а не Сарри
Пхахахахахаххахахаха
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llolishe
Им финал с Ливерпулем ЛЧ играть сужденно ибо опять финал в Стамбуле
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MisterT
Ответ Aleksey Yashin
Если он меняет схему, это все равно, что сказать: «Я был не прав» ------------- А в чем проблема признавать свои ошибки? Тем более с такими результатами Милана в последних матчах.
Есть разница между признанием ошибок и паническим перебором всего что только можно в надежде удержаться на мостике. Создание видимости изменений, не всегда действительно изменения.
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