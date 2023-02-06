«Милан» – больше не команда. Это был спарринг-партнер для «Интера». Пиоли отменил всю проделанную работу за несколько лет». Сакки о дерби
Ариго Сакки раскритиковал «Милан» за поражение от «Интера» (0:1).
«Милан» – больше не команда, особенно это было заметно в первом тайме. «Интер» играл не против соперника, а против спарринг-партнера. «Милан» только бегал за своими соперниками и уступал во всем. Ни намека на прессинг, ни продвижения вперед, вялая опека.
Переход на игру в 5 защитников внес путаницу и отменил всю проделанную работу за несколько лет. Любая идея игры также была сведена на нет. Сколько ударов по воротам нанес «Милан» в первом тайме? Ноль. Это был монолог «Интера», который особо не напрягался и закончил первый тайм, доминируя на поле.
Игроки Симоне Индзаги почти все высокого уровня и с большим опытом. Очевидно, если сосредоточиться на игре один в один, то проиграешь с самого начала. «Интер» можно победить, если играть как команда, чего «Милан» не сделал.
Во втором тайме «нерадзурри» управляли ситуацией так, как они часто делают. Они не та команда, которая убивает игры и соперников, обычно они дают соперникам дышать и поэтому рискуют. Однако «Интер» действительно хорош, и этот результат придает им энтузиазма и уверенности в себе, в том числе и в плане Лиги чемпионов.
Пиоли проделал огромную работу, об этом никогда нельзя забывать. Но в дерби, надо быть честным, своим выбором он свел на нет всю эту работу. На мой взгляд, менять идеи и систему игры – это ошибка. Да, Эрнандес и Жиру выжаты как лимон после чемпионата мира, но это не значит, что нужно менять построение.
Тренер должен быть убежден в своих идеях, и он обязан передать их игрокам. Если он меняет схему, это все равно, что сказать: «Я был не прав». Этого недостаточно. Работа тренера заключается в том, чтобы убедить своих ребят, он должен залезть им в голову и долбить, пока они не сделают то, что он хочет.
Знаете, что Анчелотти сказал о «Милане», который я тренировал? Что я был настолько убежден в своих идеях, что сумел убедить даже их, игроков, которые вначале были настроены скептически», – заявил бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии в интервью La Gazzetta dello Sport.
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Вспомни Кессье и Чалхана до Пиоли. Такой же мрак. Потом заиграли. Сейчас в Милане то же творится, норм игроки играют плохо. А вот в Наполи наоборот - там Хвичи и Лоботки стали мастерами футбола, Руй играет лучший сезон в карьере. Потому что Спал хорошо работает.
Побега не конкурент Кессье даже по роли, Кессье опорник, Побега меццала набегающий в штрафную. Так что да, не заменили Кессье. Пиоли нужно было адаптироваться, менять схему, инструкции. Он Тео сделал более оборонительным, но на большее не способен.
Нет смысла злиться на Круничей, Мессиасов, Салемаркесов. Они играют потому что тренер их ценит, потому что они на поле отрабатывают, а это важно для Пиоли. Вчера посадил Леау ради Мессиаса и Ориги. Если Пиоли купить состав креативных звезд, он не сможет их разместить. Ему надо Кессье в опорке, Кессье треквартиста и Кессье справа в полузащите, Жиру для навесов и Леау/Тео в хорошей форме для продвижения мяча. Только этот футбол хреновый
У Милана нет даже нормальной основы, где минимум 4 проблемных позиций. Не говоря уже про скамейку. Так никого летом и не купили. Вся игра держалась на левом фланге, но Тео сдох, Леава уже который месяц просто номер отбывает на поле. Жиру это мертвое тело которое может что то если в него мяч в штрафной запульнуть. Вот тебе уже -3 игрока делавших результат в том сезоне. Которые по разным причинам уже не тащат.
Единственный кто в этом сезоне играет на уровне это Беннасер, Тео играл до ЧМ, но потом сдох. Все остальные, подчеркну ))) все остальные, это мрак.
Уход Кессье навредил. Но его можно компенсировать. Раньше Милан играл в 3 полузащитника и выигрывал, у того же Наполи. Если у тренера 2 крайности - гегенпресс и катеначчо - найти баланс трудно
Милан в этом сезоне в каждом матче играет как дно, ни одного уверенно выигранного матча после ухода Кессье в этом сезоне я не видел.
Когда в 1 круге Милан обыграл Интер, то это говорило о том, что уровень всех игроков Милана на поле исключительно был высокий?
Обыграли в финале ЛЧ Барселону и без Ван Бастена к слову 4-0. Потому что на каждой позиции играла легенда мирового футбола, а не строитель Мессиас.
И еще раз возвращаясь к Интеру, если не смогли обыграть или хотя бы навязать игру Интеру с Дармианом и Ди Марко, то это говорят исключительно о низком уровне всех игроков Милана на поле. Вот и все.
и уж если игроки Милана не могут играть против условного середняка уровня Чухла, то это говорит лишь о том что игроки Милана уровнем еще ниже. что и является прямым подтверждением моих слов выше, что Пиоли тренирует днарей.
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дед, вспомни фамилии для начала, кого ты тренировал... Ван Бастен, Гуллит, Райкард, Тассотти, Костакурта, Барези, Мальдини, Донадони, Гали.
а кого тренирует Пиоли? Обмороков Калюлю и Габбию, Крунича, Строителя Мессиаса, мертвое тело Жиру и циркача лазаретного Ориджи?
у Пиоли клоуны Тонали и Калабрия банально мяч обработать не могут. причем тут вообще тактика и какие то идеи если игроки тупо не могут принять мяч и отдать пас точно в ноги своему партнеру?