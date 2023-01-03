«МЮ» рассматривал подписание Жиру. Форвард хочет продлить контракт с «Миланом»
«Манчестер Юнайтед» интересовался Оливье Жиру.
Английский клуб рассматривал вариант с подписанием нападающего «Милана» для усиления линии атаки, сообщает The Times. Однако француз ждет предложения о продлении контракта с итальянским клубом.
Соглашение между форвардом и «Миланом» рассчитано до конца этого сезона. Ранее сообщалось, что стороны уже договорились о продлении контракта до 2024 года.
Также утверждается, что «Юнайтед» отказался арендовать Жоау Феликса у «Атлетико» из-за высокой стоимости этой сделки.
В текущем сезоне Серии А Жиру провел 13 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 ассиста. Его статистику можно найти здесь.
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