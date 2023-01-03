«МЮ» рассматривал подписание Жиру. Форвард хочет продлить контракт с «Миланом»

Теги Милан Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Оливье Жиру Жоау Феликс Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересовался Оливье Жиру

Английский клуб рассматривал вариант с подписанием нападающего «Милана» для усиления линии атаки, сообщает The Times. Однако француз ждет предложения о продлении контракта с итальянским клубом.

Соглашение между форвардом и «Миланом» рассчитано до конца этого сезона. Ранее сообщалось, что стороны уже договорились о продлении контракта до 2024 года.

Также утверждается, что «Юнайтед» отказался арендовать Жоау Феликса у «Атлетико» из-за высокой стоимости этой сделки. 

В текущем сезоне Серии А Жиру провел 13 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 ассиста. Его статистику можно найти здесь

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Штырков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Михаил Стентор
И это в 36 лет!
Это и фейк
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Андрей маяк
Сделал себе отличную рекламу на ЧМ.
Жиру в рекламе не нуждается, кто наблюдает хоть чуть-чуть за матчами Милана. На Чемпионате мира он лишь в очередной раз подтвердил, что до сих пор находится в отличной форме.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Страшное понижение для Жиру. Даже не посмотрит на этот середняк
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gPk
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если это как замена Кринжу7, то очевидное усиление
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей маяк
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сделал себе отличную рекламу на ЧМ.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Papa Paolo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Французская настойка 🤌🏾
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pixel 7 Pro.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Оливер не нужен в МЮ
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Under
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лучше уж Златана.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xQcoW
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну жру заслужил заработать на старость в маню, а в футбол в Милане уже поиграл)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Peter Parker
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лучше бы в Баварию, там сейчас бы такой форвард не помешал, да и салатница отличная
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ольивье с годами только лучше:) Все топари хотят его подписать, несмотря на то, что в этому году ему 37 лет:)👍👀
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Стентор
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И это в 36 лет!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий