«МЮ» рассматривал подписание Жиру. Форвард хочет продлить контракт с «Миланом»

« » интересовался .

Английский клуб рассматривал вариант с подписанием нападающего « » для усиления линии атаки, сообщает The Times. Однако француз ждет предложения о продлении контракта с итальянским клубом.

Соглашение между форвардом и «Миланом» рассчитано до конца этого сезона. Ранее сообщалось, что стороны уже договорились о продлении контракта до 2024 года.

Также утверждается, что «Юнайтед» отказался арендовать у « » из-за высокой стоимости этой сделки.

В текущем сезоне Серии А Жиру провел 13 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 ассиста. Его статистику можно найти здесь.