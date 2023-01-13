36-летний Жиру хочет продлить контракт с «Миланом» до 2025-го с зарплатой 4 млн евро в год

Теги Милан серия А Италия Оливье Жиру деньги Футбол

«Милан» и Оливье Жиру обсудят продление контракта.

В ближайшие недели ожидается встреча между клубом и агентом 36-летнего француза, сообщает инсайдер Николо Скира.

Обе стороны хотят продлить соглашение и постараются закрыть сделку.

При этом Жиру хотел бы контракт до 2025 года с зарплатой в 4 млн евро в год.

Жиру перешел в итальянский клуб в 2021 году. В текущем сезоне Серии А он провел 13 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

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3 комментария

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John Gotti
Ответ Вадим Симонов
Вот он полностью заслужил своим отношением и игрой.
Ну если раз за разом Буратиновича продлевают, то тут уж сам Бог велел.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Симонов
Вот он полностью заслужил своим отношением и игрой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alessandroma
Контракт долгий для его возраста, но кто как не он заслуживает
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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