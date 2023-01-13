36-летний Жиру хочет продлить контракт с «Миланом» до 2025-го с зарплатой 4 млн евро в год
«Милан» и Оливье Жиру обсудят продление контракта.
В ближайшие недели ожидается встреча между клубом и агентом 36-летнего француза, сообщает инсайдер Николо Скира.
Обе стороны хотят продлить соглашение и постараются закрыть сделку.
При этом Жиру хотел бы контракт до 2025 года с зарплатой в 4 млн евро в год.
Жиру перешел в итальянский клуб в 2021 году. В текущем сезоне Серии А он провел 13 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 ассиста.
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