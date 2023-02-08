«Ман Сити» вряд ли вылетит в Чемпионшип в случае исключения из АПЛ. По правилам EFL клуб начнет с самых низших лиг

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бизнес чемпионшип финансовый фэйр-плей деньги Футбол

В АПЛ разделились мнения по поводу возможного наказания «Манчестер Сити».

Ранее АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 нарушениях финансовых правил в период с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

По данным The Independent, некоторые руководители ожидают снятия очков, а другие считают, что обвинения настолько серьезны, что «Сити» грозит исключение из АПЛ.

Отмечается, что в случае исключения из АПЛ «Сити» не гарантировано попадание в Чемпионшип. В этом заключается ключевое различие между прямым исключением и понижением в классе в результате снятия очков.

Согласно действующим правилам Английской футбольной лиги (EFL), команда должна будет начать с самых низших дивизионов, если эти правила не изменят под «Манчестер Сити».

АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан

В АПЛ ожидают, что разбирательства по делу «Ман Сити» продлятся не менее 2 лет

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63 комментария

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Afinogenov
Ответ В. Порзингис
Благо Сити до сих пор не стал чем-то очень значимым для футбола и его истории. Так что потеря не так велика. Это вам не Баварию потерять какую-нибудь. Расстроится два человека. А мы станем свидетелями такого интересного случая
Благо Сити не стал чем-то очень значимым для аудитории Спортса, юные болельщики Сити ещё не успели зарегаться на сайте. Представьте, какой бы сейчас вой стоял 😆
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mr kovalsky
Ответ Тюменский медвежонок
ну это из разряда фантастики, я думаю абсолютно каждый это понимает, но если бы даже мы жили в "справедливом мире" где деньги не решают и Манчестер Сити реально отправили в самый низ, то шейхи бы моментально этот клуб как балласт скинули и мы бы еще очень долгое время не видели МС, они бы стали условным Портсмутом, который уже по моему десяток лет болтается в первой и второй лиге Англии
Они скорее создадут какую нибудь суперлигу, думаешь так легко забросят клуб, в которого все эти годы вливали миллиарды?
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galymmus
Интересно, а что ещё вы придумаете? Отнять стадион, продать американцам? Проще будет уйти в Суперлигу, зачем в низших лигах играть
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Afinogenov
Ответ Stivi M.D.
Тогда почему катарцы из ПСЖ не страдают?
Потому что АПЛ и Лига1 - разные организации. Начни хотя бы с элементарного, честное слово)
Влияние Сити на Англию и ПСЖ на Францию тоже очень рознится.

Да и в Англии недавно была эдакая ситуация с футбольным клубом ФК Челси.
Решения принимались отнюдь не с футбольной точки зрения. Но за Сити взялись именно сейчас. До этого никто ведь и подумать не мог, что клуб ведёт нечестную игру.
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#SharkTeam
Ответ vladimir.kostrichko
Должны это сделать,чтобы другим повадно не было..Отмажутся эти и тогда все будут делать то же самое.
Неповадно ливерпуль с насеста двигать? Уже знаю, ответишь, ждите 30 лет, постепенно развивайтесь, авось доживете хоть до одного титула, а не как Матешиц с Лейпцигом. А все это время должен выигрывать наш ливерпуль.
Можешь не отвечать
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Roundabout
Ответ luu
Эта возня не более чем инструмент давления на шейхов из-за положительного нейтралитета в отношениях с Россией, после того как FA больше десятка лет закрывала глаза на манипулирования с бюджетом Сити, это выглядит именно так.
Положительный нейтралитет ахахха
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#SharkTeam
Ответ В. Порзингис
Благо Сити до сих пор не стал чем-то очень значимым для футбола и его истории. Так что потеря не так велика. Это вам не Баварию потерять какую-нибудь. Расстроится два человека. А мы станем свидетелями такого интересного случая
Это для того и придумано, чтобы никто такую баварию не подвинул. В итоге просто не будет новых топ клубов. Кого щас видите, те и только навсегда и останутся
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Carver
Ответ Тюменский медвежонок
ну это из разряда фантастики, я думаю абсолютно каждый это понимает, но если бы даже мы жили в "справедливом мире" где деньги не решают и Манчестер Сити реально отправили в самый низ, то шейхи бы моментально этот клуб как балласт скинули и мы бы еще очень долгое время не видели МС, они бы стали условным Портсмутом, который уже по моему десяток лет болтается в первой и второй лиге Англии
Футбольный клуб это же не только команда, это инфраструктура, стадион и тд. У Сити база одна из лучших в мире. Не скинули бы.
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Dimonty
Ответ Marky777
В Шотландии уже было
Замечу, у Рейнджерс была ситуация несколько иная - долги, тупо долги
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Afinogenov
Ответ Иван Павлов
Расследование было начато в 2018 году после публикаций немецкой газеты (совместно с Football Leaks) о махинациях МС. АПЛ предсказала СВО за 4 года до её начала?
Расследование началось в 2018 - значит, как минимум, подозрения были до 2018. (Кто бы мог подумать...😆). АПЛ всё это время вскармливал Сити, закрывал глаза на их нарушения. На Сити всегда был компромат, но опубликовать расследование решили именно сейчас. Внезапно так...Ага)
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Recreated
Вот что значит, когда клуб продать хрен знает кому!
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Аккайын Жасов
Армия шейховских адвокатов завалит аппеляциями так, что лет пять тяжбы будут идти
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Jedemdasseine
Вероятнее всего, это некий наброс на вентилятор. АПЛ... Как бы непонятно куда больше 10 лет смотрела и почему только к Сити такие вопросы. Может для прессы и Васей наивных, ответ придумают, но если МС в низшие дивизионы отправят, их до смерти по судам всех инстанций Сити затаскает.
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Илья Игнатьев
Ответ llolishe
Пока идет расследование топ игроки даже не будут глядеть в сторону Сити и многие ключевые игроки Сити уже просят агентов искать им новые клубы
> распродажа
> аренда Канселу и продажа двух запасных
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В. Порзингис
Благо Сити до сих пор не стал чем-то очень значимым для футбола и его истории. Так что потеря не так велика. Это вам не Баварию потерять какую-нибудь. Расстроится два человека. А мы станем свидетелями такого интересного случая
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TC@ER18
Блин, говорят манся повесился после этой новости ;)
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Anton Kudei
По факту максимум что сделают снимут пару очков. И можно эту лавочку с ффп закрывать насовсем. Все равно её благополучно крутят на одном детородном органе)
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Илья Игнатьев
Ответ Born is the King
Ситю исключат из АПЛ,к этому всё идёт. По распродажам можно было понять,что арабы знали про дисквалификацию от АПЛ
🤣
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Born is the King
Ответ ecopromo
челси тоже в пердив отправьте
Ситю исключают из за финансовых махинаций связанных с зарплатой тренера, фейковых доходов и других поддельных данных,а не за трансферы
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Marky777
Ответ Титал Телоян
Чушь , этого никогда такого не будет
В Шотландии уже было
+8
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+5
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Born is the King
Ситю исключат из АПЛ,к этому всё идёт. По распродажам можно было понять,что арабы знали про дисквалификацию от АПЛ
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Evgeny Valyaev
Если Мансити исключат, то АПЛ подтвердит свое лидерство. Это будет очень круто.
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Stivi M.D.
Ответ luu
Потому что Франция не имеет субъектности в этих делах, будет команда будет и давление.
Тогда это давление не имеет смысла, если оно не консолидированное, а значит твоя гипотеза неверна
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Silky Mitts
Ответ luu
Эта возня не более чем инструмент давления на шейхов из-за положительного нейтралитета в отношениях с Россией, после того как FA больше десятка лет закрывала глаза на манипулирования с бюджетом Сити, это выглядит именно так.
Очень эгоцентричное видение мира - как у пятилетнего ребенка. Весь мир не вращается вокруг России.
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Глеб Глебыч
ахахаха ) первое предложение заголовка так обнадёжило, а второе - просто прямой под дых
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