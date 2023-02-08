«Ман Сити» вряд ли вылетит в Чемпионшип в случае исключения из АПЛ. По правилам EFL клуб начнет с самых низших лиг

В АПЛ разделились мнения по поводу возможного наказания «Манчестер Сити».

Ранее АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 нарушениях финансовых правил в период с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

По данным The Independent, некоторые руководители ожидают снятия очков, а другие считают, что обвинения настолько серьезны, что «Сити» грозит исключение из АПЛ.

Отмечается, что в случае исключения из АПЛ «Сити» не гарантировано попадание в Чемпионшип. В этом заключается ключевое различие между прямым исключением и понижением в классе в результате снятия очков.

Согласно действующим правилам Английской футбольной лиги (EFL), команда должна будет начать с самых низших дивизионов, если эти правила не изменят под «Манчестер Сити».

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