Кержаков подписал контракт с кипрским клубом «Кармиотисса» на 1,5 года

Теги премьер-лига Россия Александр Кержаков высшая лига Кипр Кармиотисса Спорт-Экспресс Футбол

Стал известен срок контракта Александра Кержакова с кипрским клубом «Кармиотисса».

Ранее «Кармиотисса» анонсировала назначение Кержакова на пост тренера, изобразив Александра в маленьком возрасте, смотрящего видео со своими голами.

«Кержаков подписал контракт с «Кармиотиссой». Мы очень рады и гордимся тем, что Александр станет нашим тренером. Контракт с ним подписан на полтора года», – сообщил генеральный менеджер клуба Антонис Антониус.

«Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра, набрав 23 очка после 22 туров.

Кержаков ранее работал со сборной России до 17 лет, с «Томью» и «Пари НН». Нижегородский клуб он покинул 1 июня 2022 года.

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8 комментариев

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ss_podonok
Ответ Иван Рыбаков
Кержакову только удачи. Одкнако хотелось бы отметить, что я только недавно узнал, что клубом владеет российский олигарх Пунин.
держи в курсе школьничек, рюкзак не забудь собрать на завтра🤣🤣🤣
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-1
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Дмитрий9779
Ответ Darkhan Darkhan
Чет на Кипре клубов расплодилось. Леониду Арнольдовичу надо 1 прикупить и переименовать его в ФК "Зарема"
Пожалейте киприотов.
0
-1
-1
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CoMoBo3
Учитывая место в таблице коэффициентов УЕФА, ушёл на повышение 😎
0
0
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Иван Рыбаков
Кержакову только удачи.

Одкнако хотелось бы отметить, что я только недавно узнал, что клубом владеет российский олигарх Пунин.
0
-1
-1
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костянчик1918
Ответ Назар Игорь
Клуб почти ровесник Саше, играет его коллега по Зениту Губочан. Середняк лиги. Ему обещали трансферные приобретения. Удача тебе, парень из Кингисеппа.
Ого ) вот и встретится два Зенитовца💪💪
+2
0
+2
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Darkhan Darkhan
Чет на Кипре клубов расплодилось.
Леониду Арнольдовичу надо 1 прикупить и переименовать его в ФК "Зарема"
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
Клуб почти ровесник Саше, играет его коллега по Зениту Губочан. Середняк лиги. Ему обещали трансферные приобретения. Удача тебе, парень из Кингисеппа.
+3
0
+3
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rus8080
Удачи!
+4
0
+4
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