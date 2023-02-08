Кержаков подписал контракт с кипрским клубом «Кармиотисса» на 1,5 года
Стал известен срок контракта Александра Кержакова с кипрским клубом «Кармиотисса».
Ранее «Кармиотисса» анонсировала назначение Кержакова на пост тренера, изобразив Александра в маленьком возрасте, смотрящего видео со своими голами.
«Кержаков подписал контракт с «Кармиотиссой». Мы очень рады и гордимся тем, что Александр станет нашим тренером. Контракт с ним подписан на полтора года», – сообщил генеральный менеджер клуба Антонис Антониус.
«Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра, набрав 23 очка после 22 туров.
Кержаков ранее работал со сборной России до 17 лет, с «Томью» и «Пари НН». Нижегородский клуб он покинул 1 июня 2022 года.
Одкнако хотелось бы отметить, что я только недавно узнал, что клубом владеет российский олигарх Пунин.
Леониду Арнольдовичу надо 1 прикупить и переименовать его в ФК "Зарема"