Терехин о Кокорине: «Сделал себе имя в России, хороший футболист был. Реализовал себя в том, что заработал хорошие деньги – это главное»

высказался о форварде « » .

– Кокорин, который уже почти полгода играет на Кипре, сделал правильный выбор?

– Да правильный он сделал выбор, отдыхает человек. Играет в свое удовольствие. Зачем куда-то ему бежать? Он сделал себе имя в России, хороший футболист был. Вот если бы та ерунда не случилась… Ладно, не будем об этом. Сейчас в 31 год куда ему дергаться?

– Кокорин не до конца себя реализовывал и до той самой истории.

– Получилось так, что он реализовал себя в том, что заработал хорошие деньги, и это самое главное.

– А сейчас раздает какие-то сомнительные интервью.

– А почему он не должен говорить? Это его мнение. Опять же, осуждают его. Любой человек может сказать что думает, это нормальное явление. Он видит так, как он сказал, – сказал экс-форвард «Динамо» и «Локомотива».