Терехин о Кокорине: «Сделал себе имя в России, хороший футболист был. Реализовал себя в том, что заработал хорошие деньги – это главное»

Теги премьер-лига Россия Арис высшая лига Кипр Олег Терехин Александр Кокорин деньги Футбол

Олег Терехин высказался о форварде «Ариса» Александре Кокорине.

– Кокорин, который уже почти полгода играет на Кипре, сделал правильный выбор?

– Да правильный он сделал выбор, отдыхает человек. Играет в свое удовольствие. Зачем куда-то ему бежать? Он сделал себе имя в России, хороший футболист был. Вот если бы та ерунда не случилась… Ладно, не будем об этом. Сейчас в 31 год куда ему дергаться?

– Кокорин не до конца себя реализовывал и до той самой истории.

– Получилось так, что он реализовал себя в том, что заработал хорошие деньги, и это самое главное.

– А сейчас раздает какие-то сомнительные интервью.

– А почему он не должен говорить? Это его мнение. Опять же, осуждают его. Любой человек может сказать что думает, это нормальное явление. Он видит так, как он сказал, – сказал экс-форвард «Динамо» и «Локомотива».

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2 комментария

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Алекс Подшивалов
"И главное, стал настоящим мужиком" (с)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Бондарчук
Умничка какой
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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